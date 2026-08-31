శని - గురు నవపంచమ రాజయోగం... సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఈ 5 రాశుల జాతకం మారనుంది!
సెప్టెంబర్ 1న మీనంలో శని, కర్కాటకంలో గురుడు త్రిభుజ కోణంలోకి రావడం ద్వారా అరుదైన నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ యోగంతో మేషం, వృషభం సహా 5 రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత కీలకమైన మరియు శక్తివంతమైన గ్రహాలుగా పరిగణించే శని, బృహస్పతి (గురుడు) ల కలయిక ద్వారా ఒక అరుదైన శుభయోగం రూపుదిద్దుకుంటోంది. వేద జ్యోతిష్యం ప్రకారం శని భగవానుడిని కర్మ, న్యాయం, క్రమశిక్షణకు అధిపతిగా భావిస్తే, దేవతల గురువైన బృహస్పతిని ఆనందం, ఐశ్వర్యం, శ్రేయస్సుకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం శని గ్రహం మీన రాశిలో తిరోగమన స్థితిలో సంచరిస్తుండగా, గురుడు తన ఉచ్ఛ రాశియైన కర్కాటకంలో విరాజిల్లుతున్నాడు.
సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ ఉదయం 03:39 గంటలకు గురుడు, శని గ్రహాల మధ్య సరిగ్గా 120 డిగ్రీల కోణీయ సంబంధం (త్రిభుజాకార స్థానం) ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య పరిభాషలో దీనినే 'నవపంచమ రాజయోగం' అని పిలుస్తారు. ఈ రాజయోగ ప్రభావం వల్ల వ్యక్తుల సంపద, ఉద్యోగం, వ్యాపారం మరియు కుటుంబ జీవితంలో ఊహించని శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ నవపంచమ రాజయోగం ఐదు రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభాన్ని, కెరీర్ పురోగతిని అందించనుంది.
జాతకంలో రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి ఐదో, తొమ్మిదో ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు లేదా వాటి మధ్య 120 డిగ్రీల త్రిభుజాకార సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వివరించారు. జాతక చక్రంలో ఐదవ ఇల్లు బుద్ధిబలం, జ్ఞానం, సంతానం మరియు పెట్టుబడులకు సంకేతం. ఇక తొమ్మిదవ ఇల్లు అదృష్టం, ఉన్నత విద్య, విదేశీ ప్రయాణాలు, మతపరమైన కార్యకలాపాలు మరియు లభించే గొప్ప అవకాశాలకు సూచిక. ఈ రెండు స్థానాల మధ్య త్రిభుజాకార బంధం ఏర్పడినప్పుడు వ్యక్తికి అదృష్టం కలిసి వచ్చి, అన్ని రంగాల్లోనూ అపారమైన విజయం సాధించడానికి మార్గం సుగమమవుతుంది.
మేష రాశి :
గురు- శనుల అరుదైన స్థితి మేష రాశి వారికి సమాజంలో అపారమైన కీర్తి ప్రతిష్టలను తెచ్చిపెడుతుంది. సమాజంలో హోదా పెరుగుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన లేదా రావలసిన బాకీలు తిరిగి చేతికి అందుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి తమ నైపుణ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి సరైన అవకాశాలు లభిస్తాయి, అలాగే జీతాల పెంపు కూడా ఉండవచ్చు. కోరుకున్న ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి :
ఈ రాశి వారికి ఈ నవపంచమ రాజయోగం అత్యంత శుభఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక స్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. చేతికి రాకుండా చిక్కుకుపోయిన ధనం మళ్లీ లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులతో (ప్రమోషన్లు) పాటు ఆదాయం పెరుగుతుంది. అనుకూలమైన ప్రదేశాలకు బదిలీలు (ట్రాన్స్ఫర్) లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ఊహించని వృద్ధి కనిపిస్తుంది, నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి.
మిథున రాశి :
మిథున రాశి జాతకులకు ఈ కాలంలో అదృష్టం నూరు శాతం తోడ్పడుతుంది. కొత్త పదవులు లేదా అరుదైన విజయాలు సొంతమవుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అత్యంత ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో లబ్ధి చేకూరుస్తాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. సుఖ సంతోషాలు, భోగభాగ్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి.
తులా రాశి :
తులా రాశి వారికి భౌతిక సుఖాలు, సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. అనూహ్య మార్గాల ద్వారా ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. మానసికంగా ఎంతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఊహించిన పురోగతిని సాధిస్తారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారడమే కాకుండా కొత్త పెట్టుబడులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి :
మకర రాశి వారికి ప్రతి పనిలోనూ విజయం లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు లాభాల్లో గణనీయమైన ఎదుగుదలను చూస్తారు. ఆర్థిక స్థితి బలపడుతుంది, అయితే అనవసర ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. అదృష్టం తోడుగా నిలవడం వల్ల ఆటంకాలు ఎదురవుతున్న పనులన్నీ సజావుగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఏదైనా శుభవార్త వినడం వల్ల ఇంట్లో సంతోషాంబరాలు వెల్లివిరుస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More