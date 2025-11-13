18 రోజులు పాటు బుధుడు తిరోగమనం.. ఈ రాశుల వారి జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది.. డబ్బు, ఉద్యోగాలతో పాటు ఎన్నో!
బుధుడు నవంబర్ 10 నుంచి తిరుగమనంలో ఉన్నాడు. నవంబర్ 29 మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు బుధుడు నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. ఈ 18 రోజులు కూడా 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. బుధుడు ఈ పద్దెనిమిది రోజులు తిరోగమనంలో ఉండడంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ 18 రోజులు ఈ రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో శుభ యోగాలు ఏర్పడడం సహజం. అయితే ఒకసారి గ్రహాల మార్పు వలన ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. కొన్ని సార్లు ఇబ్బందులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. బుధుడు నవంబర్ 10 నుంచి తిరుగమనంలో ఉన్నాడు. నవంబర్ 29 మధ్యాహ్నం 11 గంటలకు బుధుడు నేరుగా సంచారం చేస్తాడు. అయితే ఈ 18 రోజులు కూడా ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి.
బుధుడు ఈ పద్దెనిమిది రోజులు తిరోగమనంలో ఉండడంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ 18 రోజులు ఈ రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది. ఆర్థికపరంగా సమస్యలు ఉండవు, లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది? ఎవరు ఇలాంటి లాభాలను పొందవచ్చు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
18 రోజులు పాటు బుధుడు తిరోగమనం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి బుధుడు తిరోగమనం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి కెరీర్లో అనేక మార్పులు ఉంటాయి, లాభాలను పొందుతారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఉద్యోగులు విశేషమైన లాభాలను పొందుతారు. ఈ రాశి వారు ప్రసంగంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు.
2.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ 18 రోజులు బాగా కలిసి వస్తాయి. ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సీనియర్ల సపోర్ట్ ఉంటుంది. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. పరిశోధన రంగం వారికి ఇది బాగా కలిసి వస్తుంది. సాంకేతికపరమైన వృత్తులు ఎంచుకున్న వారు కూడా మంచి లాభాలను పొందుతారు.
3.మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి బుధుడు తిరోగమనం అద్భుతంగా ఉంటుంది. అధికారుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. పత్రికా రంగం, సంపాదకీయ రంగం వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. జర్నలిస్టులుగా పని చేస్తున్న వారికి కూడా ఇది శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీడియా రంగాల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు.
4.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి బుధుడు తిరోగమనం బాగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి ముందుకు వెళ్తే అన్ని బాగా కలిసి వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా సమస్యలు ఉండవు, లాభాలను పొందుతారు.
