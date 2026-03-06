Edit Profile
    ఆనందం, శ్రేయస్సు, అదృష్టం కోసం ఈ రత్నాన్ని ధరించండి.. ఇక తిరుగే ఉండదు!

    రత్నాలు జాతకంలో గ్రహాల యొక్క దుష్ప్రభావాలను కూడా పరిష్కరిస్తాయి. అదే సమయంలో, అవి ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును అందిస్తాయి. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, వారు పుష్యరాగం ధరించాలని సలహా ఇస్తారు. ఈ రత్నాన్ని సరిగ్గా ధరిస్తే సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది.

    Published on: Mar 06, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో జెమాలజీకి గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీని ప్రకారం, ప్రతి రత్నం ఏదో ఒక గ్రహం లేదా మరొక దానికి సంబంధించినది. అవి ప్రజల జీవితాలను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. రత్నాలు ప్రజల జీవితాల్లో కొనసాగుతున్న సమస్యలను జాతకంలో గ్రహాల యొక్క దుష్ప్రభావాలను కూడా పరిష్కరిస్తాయి. అదే సమయంలో, అవి ఆనందం మరియు శ్రేయస్సును అందిస్తాయి. ఈ రోజు మనం మీకు అలాంటి ఒక రత్నం గురించి చెబుతాము, దీనిని ధరించడం ద్వారా ఆనందం, శ్రేయస్సును ఇస్తుంది. అయితే, ఏదైనా రత్నాన్ని జ్యోతిష్కుడి సలహా మేరకు మాత్రమే ధరించాలి.

    ఈ రాశులకు పుష్యరాగం బాగా కలిసి వస్తుంది (meta ai)
    పుష్యరాగం రత్నం

    ఈ రత్నం గురించి చాలా మందికి తెలియని కొన్ని వివరాలను చూద్దాం. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం బలహీనంగా ఉంటే, వారు పుష్యరాగం ధరించాలని సలహా ఇస్తారు. ఈ రత్నాన్ని సరిగ్గా ధరిస్తే, జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది, కానీ తప్పులు చేయడంపై దాని ప్రభావం తక్కువ లేదా ప్రతికూలంగా ఉంటుంది. గురువు వారి జాతకంలో శుభప్రదమైన స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తులు లేదా గురువు మహాదశ, అంతర్దశ లేదా సంచారం అనుకూలంగా జరుగుతున్న వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ రత్నాన్ని ధరించాలి.

    ఈ రాశులకు పుష్యరాగం బాగా కలిసి వస్తుంది

    ధనుస్సు రాశి వారు దీనిని ధరించడానికి ఇష్టపడతారు. ఈ రాశిచక్రానికి అధిపతి గురువు. దీనిని ధరించడం అదృష్టాన్ని బలపరుస్తుంది, కెరీర్ ని ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు ప్రతిష్టను పెంచుతుంది. ఇది కాకుండా, మీన రాశి, కర్కాటక రాశి, వృశ్చిక రాశి వారు ధరించడం కూడా చాలా శుభప్రదమైనది. సరైన పద్ధతి పుష్యరాగాన్ని గురువారం ధరించవచ్చు.

    ఈ రత్నాన్ని బంగారం, పంఛధాతు లేదా అష్టధాతు ఉంగరంలో ధరించవచ్చు. కెరీర్ లో విజయం మరియు పురోగతి కోసం, మీరు చూపుడు వేలిలో పుష్యరాగాన్ని ధరించవచ్చు. పురుషులు కుడి చేతి వేలికి పుష్యరాఘం ధరించాలి. అదే సమయంలో, మహిళలు ఏ చేతి చూపుడు వేలుకి అయినా ధరించవచ్చు. బంగారు ఉంగరంలో ధరించడానికి ఎల్లప్పుడూ శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.

    ఉంగరం ధరించడానికి ముందు, గురు మంత్రం 'ఓం బృంహ్ బృహస్పతీయే నమః' అని జపించండి. రత్నం స్వచ్ఛంగా, దోషరహితంగా మరియు సరైన బరువును కలిగి ఉండాలి. మీరు వేలికి పుష్యరాగం ధరించకూడదనుకుంటే, మీరు దానిని లాకెట్ గా కూడా ధరించవచ్చు. ధరించే ముందు, దానిని పాలతో లేదా గంగా నీటితో శుద్ధి చేయండి.

    పుష్యరాగం ధరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

    దీనిని ధరించడం వల్ల విద్యా పనిలో విజయం సాధించడం ద్వారా కూడా సాధించవచ్చు. కెరీర్, వ్యాపారంలో విజయం సాధించడానికి ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది.

