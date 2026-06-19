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    Today Detailed Horoscope: ఈ 5 రాశిచక్రాలు ప్రకాశిస్తాయి, ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి!

    గృహ, వృత్తి, ఆర్థిక విషయాల్లో గ్రహాల సంచారం ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది. జూన్ 19న కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు ఎదురైతే, మరికొన్ని రాశుల వారు సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శుక్రవారం దైవచింతనకు, ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి ఆరాధనకు చాలా విశిష్టమైనది. ఈ రోజున మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో క్షుణ్ణంగా చూద్దాం.

    Published on: Jun 19, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఈరోజు కన్య, కుంభం మరియు మీన రాశుల వారు ఆర్థిక విషయాల్లో, ముఖ్యంగా అనవసర ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ధార్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం, శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల ఇంట్లో ధనధాన్యాలకు కొదవ ఉండదని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.

    Today Detailed Horoscope: ఈ 5 రాశిచక్రాలు ప్రకాశిస్తాయి, ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి!
    Today Detailed Horoscope: ఈ 5 రాశిచక్రాలు ప్రకాశిస్తాయి, ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి!

    మేష రాశి: రోజు మీకు సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. మీరు చేసిన కఠిన శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్యాలయంలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, అలాగే కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, పై అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    వృషభ రాశి: కొత్త బాధ్యతలను తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయండి. మీరు చేయగలనని నమ్మకం ఉన్న పనులకే అంగీకరించండి. వ్యాపారస్తులకు రోజు మొదట్లో చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా, సాయంత్రానికి పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.

    మిథున రాశి: అహంకారాన్ని పక్కనపెట్టి, తోటి ఉద్యోగుల సలహాలను స్వీకరించండి. ఇది మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు సహాయపడుతుంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఆశించవచ్చు. ఈ రోజు మీకు అదృష్టం కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది.

    కర్కాటక రాశి: జీవిత భాగస్వామితో అనవసర వాదనలకు దిగొద్దు, ఇది మనస్పర్థలకు దారితీయవచ్చు. సరదాగా బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. కెరీర్ పరంగా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. మీరు అనుకున్న పనుల్లో ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చు, దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు.

    సింహ రాశి: మీరు చేసే పనికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఇది మీ కెరీర్‌లో ఒక మంచి రోజు కానుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం, మంచి లాభాలను ఆర్జించే అవకాశం ఉంది.

    కన్య రాశి: కెరీర్‌లో ఒడిదుడుకులు సహజం. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు, తగినంత నీరు తీసుకుంటూ జాగ్రత్తపడండి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి, కాబట్టి ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి.

    తులా రాశి: కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లేదా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు మాత్రం ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.

    వృశ్చిక రాశి: ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. రోజు ప్రారంభం బాగున్నా, మధ్యాహ్నం తర్వాత పరిస్థితులు సాధారణంగా ఉంటాయి. కొన్ని అనుకోని సంఘటనల వల్ల పనుల్లో వేగం తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం, కాబట్టి ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ వహించండి. నూనె పదార్థాలకు దూరంగా ఉండి, మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నించండి. కెరీర్, ఆర్థిక అంశాలు సాధారణంగా ఉంటాయి. లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మరిన్ని ప్రయత్నాలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    మకర రాశి: భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారు విభేదాలను నివారించుకోవాలి. రోజు రెండో భాగంలో ఊరట లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: వ్యాపారంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవ్వచ్చు, చిన్నపాటి నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. చర్మ ఆరోగ్యం కోసం పచ్చని కూరగాయలను ఆహారంలో చేర్చుకోండి.

    మీన రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటానికి సమయం కేటాయించండి. కుటుంబంలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Detailed Horoscope: ఈ 5 రాశిచక్రాలు ప్రకాశిస్తాయి, ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి!
    Home/Rasi Phalalu/Today Detailed Horoscope: ఈ 5 రాశిచక్రాలు ప్రకాశిస్తాయి, ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి!
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