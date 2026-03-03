రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఓ రాశి వారు భాగస్వామితో డేట్ ప్లాన్ చేయవచ్చు.. డబ్బు, శుభవార్తలు పొందుతారు!
రాశి ఫలాలు 03 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 03 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
రాశి ఫలాలు 03 మార్చి 2026: మార్చి 3 మంగళవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. మంగళవారం హనుమంతుడిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, మంగళవారం హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల భయం, వ్యాధి, బాధ మొదలైనవి తొలగిపోతాయి.
జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 3న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 3న ఏ రాశిచక్ర రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు
మేష రాశి
ప్రయాణించడానికి కూడా ప్రణాళిక చేయవచ్చు. ఈ రోజు ఉత్పాదకత సాధారణం కంటే నెమ్మదిగా ఉంటుంది. మీ ప్లానింగ్ పూర్తి చేయడంలో ఆలస్యం కావచ్చు. మీకు ఆత్మవిశ్వాసం లోపించవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో బంధాన్ని బలంగా మార్చడానికి మీరు ఒక డేట్ ప్లాన్ చేయవచ్చు.
వృషభ రాశి
నేడు ఈ రాశి ఉద్యోగులు పురోగతి మరియు ప్రయోజనాలను చూడవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విడిపోయే పరిస్థితి తలెత్తవచ్చు కాబట్టి మీ జీవిత భాగస్వామితో వాదించడం మానుకోండి.
మిథున రాశి
నేడు మిథున రాశి వారు వ్యాపారం పురోభివృద్ధి సాధిస్తుంది. మంచి లాభాలను ఆశించవచ్చు. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు మంచి రోజు. మీ నైపుణ్యాలను పెంచుకోవడానికి మరియు కొన్ని కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది మంచి రోజు.
కర్కాటక రాశి
సీనియర్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు రాజకీయాలకు బాధితుడిగా మారవచ్చు. అహంకారంగా ఉండకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. సూచనలు మీ జూనియర్ల నుండి వచ్చినప్పటికీ, వారికి ఓపెన్గా ఉండండి.
సింహ రాశి
నేడు సింహ రాశి వారు ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. ఈ రోజు సంతృప్తికరమైన రోజు. మీ కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల మీకు పదోన్నతి లభిస్తుంది. కొత్త అసైన్మెంట్ పొందే గొప్ప అవకాశం కూడా ఉంది.
కన్య రాశి
నేడు కన్య రాశి వారు రోజు ప్రారంభం బాగుంటుంది, కానీ ముగింపు మితంగా ఉంటుంది. మీరు ఆశించిన ఫలితాలను పొందలేరు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించిన విధంగానే ఉంటుంది, అయితే కొన్ని ఊహించని ఖర్చులు ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి.
తులా రాశి
మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. ఇది కల నిజమైన రోజు అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. వ్యాపారవేత్తలు తమ పనిని విస్తరించి మంచి లాభాలను పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి
భాగస్వామ్యంలో వ్యాపారం చేసే వారి మధ్య విభేదాలు ఉండవచ్చు. ఇది చీలికకు దారితీస్తుంది. కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు మీ పని వేగాన్ని తగ్గించవచ్చు. మధ్యాహ్నం తరువాత కొంత ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
నేడు ధనుస్సు రాశి వారు ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు, ఆహారంలో ఆకుపచ్చ కూరగాయలను చేర్చుకోవాలి. ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టండి మరియు ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. ఈ రోజు మీకు అదృష్టవంతమైన రోజు కావచ్చు.
మకర రాశి
లక్ష్యాలను సాధించడానికి చాలా కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక బలహీనతలు ఎదుర్కొంటారు. కొంత నష్టం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ రోజు సానుకూల దృక్పథాన్ని కొనసాగించాలి.
కుంభ రాశి
నేడు కుంభ రాశి వారు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి స్వీయ సంరక్షణపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. కుటుంబ సభ్యుడి నుండి కొన్ని శుభవార్తలు పొందవచ్చు. ఈ రోజు కెరీర్ మరియు ఆర్థిక జీవితం సాధారణంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
కెరీర్లో కొన్ని హెచ్చు తగ్గులను ఎదుర్కొంటారు. హైడ్రేట్గా ఉండండి. స్వీయ సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టండి. మీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలి.