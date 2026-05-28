Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Today Horoscope: నేడు ఆ రాశి సింగిల్స్ కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు.. వీరికి కొత్త అవకాశాలు, విజయాలు!

    Today Horoscope: మే 28, గురువారం నాటి రాశిఫలాలు మీకోసం. శ్రీమన్నారాయణుడి ఆరాధనతో మీ అదృష్టం ఎలా మారబోతుందో ఇక్కడ చూడండి. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల పూర్తి జాతక విశ్లేషణ. 

    Published on: May 28, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనం మన దైనందిన జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. మే 28వ తేదీ గురువారం. పురాణాల ప్రకారం గురువారం అంటేనే శ్రీమన్నారాయణుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజున భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణుమూర్తిని ఆరాధిస్తే సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయని భక్తుల నమ్మకం. మరి ఈ పవిత్రమైన రోజున ఏ రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉందో, ఎవరికి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.

    Today Horoscope: నేడు ఆ రాశి సింగిల్స్ కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు.. వీరికి కొత్త అవకాశాలు, విజయాలు!
    Today Horoscope: నేడు ఆ రాశి సింగిల్స్ కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు.. వీరికి కొత్త అవకాశాలు, విజయాలు!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మీరు చేసే పనుల్లో ఇతరుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. సరైన సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. సృజనాత్మక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. లాభదాయకమైన ఆఫర్లు వస్తే కాదనకుండా స్వీకరించండి.

    వృషభ రాశి

    మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికల కోసం సరైన రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం చేసుకోండి. ముఖ్యమైన పనుల విషయంలో రిమైండర్లు పెట్టుకోవడం మంచిది.

    మిథున రాశి

    ప్రయత్నాలను ఎక్కడా ఆపకండి. చిన్న చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించడం నేర్చుకోండి. ఆర్థిక పరమైన అంశాల్లో సాయంత్రం వేళ కొంత జాగ్రత్త అవసరం. పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ శాంతంగా వ్యవహరిస్తూ టీమ్‌ను నడిపించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, పనికి విశ్రాంతికి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం.

    కర్కాటక రాశి

    స్నేహితుల ద్వారా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఈ పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నవారికి కలిసొచ్చే కాలం. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని పాటించడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కొత్త స్నేహాలు మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తాయి.

    సింహ రాశి

    ప్రేమ సంబంధాల్లో ఉన్నవారు భాగస్వామితో కలిసి గడపడానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే జిజ్ఞాస మీలో పెరుగుతుంది. ఎదుటివారితో సమాచారాన్ని పంచుకోవడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తారు. కెరీర్ పరంగా మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి.

    కన్యా రాశి

    ఎదుటివారు చెప్పేది ఓపికగా వినడం అలవాటు చేసుకోండి. మీ ప్రాధాన్యతలు ఏంటో మీకు స్పష్టంగా తెలిసి ఉండాలి. మీ సామర్థ్యానికి తగ్గ పనులను ఎంచుకోవడం వల్ల విజయం సులభంగా దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది, వారితో కొత్త ఐడియాల గురించి చర్చించండి.

    తులా రాశి

    మీ మనసులో ఉన్న విషయాలను ప్రేమగా, సున్నితంగా చెప్పండి. మీ స్నేహపూర్వక ప్రవర్తన వల్ల కొత్త వ్యక్తులు మీకు దగ్గరవుతారు. తొందరపాటు పనికిరాదు. ఏదైనా ఆలోచనను కార్యరూపంలోకి తెచ్చేటప్పుడు సహనంతో వ్యవహరించండి. అప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    సహనం, సంతృప్తి మీ విజయానికి మూలాలు. ప్రశాంతమైన మనస్తత్వం వల్ల కఠినమైన సమస్యలకు కూడా పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. మీ ప్రణాళికలకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తిపరంగా పనులు సాఫీగా సాగిపోతాయి.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారి స్పష్టమైన సంభాషణ వల్ల మనస్పర్థలు తొలుగుతాయి. ఈ రోజు మీకు చాలా ప్రశాంతంగా గడుస్తుంది. ఇతరుల నుంచి కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. పనుల విషయంలో ఒక స్మార్ట్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసుకోండి. అవసరమైన చోట సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవడానికి ప్రశ్నలు అడగండి.

    మకర రాశి

    ఒంటరిగా ఉండేవారికి ఆన్‌లైన్ వేదికల్లో లేదా సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమయ్యే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం కల్లా ఏదో సాధించామనే తృప్తి కలుగుతుంది. మీపై మీకు నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో అడుగులు వేయండి.

    కుంభ రాశి

    భాగస్వామితో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడానికి చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చేయండి. సమయాన్ని వృథా చేయకుండా పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోకండి. ఇతరులు అందించే చిన్నపాటి సాయాన్ని కూడా గౌరవించండి.

    మీన రాశి

    కెరీర్ పరంగా మీరు అగ్రస్థానంలో ఉంటారు. మీ ఐడియాలను పంచుకోవడానికి, ఒక ప్రాజెక్టును ముందుండి నడిపించడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ దైనందిన జీవితంలో చేసే చిన్న మార్పులు మీకు గొప్ప పురోగతిని తెచ్చిపెడతాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు ఆ రాశి సింగిల్స్ కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు.. వీరికి కొత్త అవకాశాలు, విజయాలు!
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు ఆ రాశి సింగిల్స్ కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు.. వీరికి కొత్త అవకాశాలు, విజయాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes