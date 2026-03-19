Today Horoscope March 19th: ఈరోజు ఉగాది వేళ పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
మార్చి 19, గురువారం. చైత్ర నవరాత్రులు మొదటి రోజు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని, దుర్గాదేవిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం దుర్గాదేవి, విష్ణుమూర్తిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో కీర్తి, శాంతి కలుగుతాయి. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 19 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 19న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: శృంగార విషయాలను నేడు పరిష్కరించండి. కొత్త పని మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచుతుంది. కార్యాలయంలో మీ విలువను నిరూపించుకునే అవకాశాల కోసం కూడా చూడండి. జీవితంలో డబ్బుకు సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు ఉండవచ్చు, అయితే ఈరోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారంలో ఆశ్చర్యం పొందడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ఈ రోజు మీ అహం మీ వృత్తి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయనివ్వవద్దు. డబ్బు విషయాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
మిథున రాశి: నేడు పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవు. పనిలో కొత్త సవాళ్లను స్వీకరించండి మరియు ఈ రోజు మీ ప్రేమికుడితో ఎక్కువ సమయం గడపడం గురించి ఆలోచించండి. మీ కృషి ఆర్థిక నిర్వహణలో సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు కర్కాటక రాశికి గొప్ప ప్రేమ జీవితం వేచి ఉంది. ఇదేవిధంగా, మీ కార్యాలయంలో సహకారం మరియు వినోదాత్మకంగా ఉంటుంది, ఇది అత్యుత్తమ ఫలితాలను అందించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. డబ్బు పరంగా సురక్షితమైన పెట్టుబడిని పరిగణించండి.
సింహ రాశి: చిన్న విజయాలపై దృష్టి పెట్టండి. మీ పని గురించి ప్రశాంతంగా, దయగా మరియు స్పష్టంగా ఉండండి. నెమ్మదిగా ప్లాన్ చేయండి మరియు దీర్ఘకాలిక ఎదుగుదల కోసం స్థిరమైన చర్యలు తీసుకోండి. మీ తప్పుల నుంచి నేర్చుకోండి.
కన్య రాశి: నేడు కన్య రాశి వారు కొత్త సులభమైన ఆలోచనను ప్రయత్నించండి, ఇది పనిని సులభతరం చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఈ రోజు సరైన సమయం. కుటుంబం లేదా ఇంటి విషయాల్లో స్పష్టమైన మరియు సులభమైన ప్రణాళికను రూపొందించండి.
తులా రాశి: నేడు తులా రాశి వారు మంచి ఫలితాలను చూడవచ్చు. మీ సురక్షితమైన ఆలోచనలు ఇప్పుడు నిరంతర వృద్ధిని మరియు రాబోయే రోజుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. శాంతియుతంగా ముందుకు సాగండి.
వృశ్చిక రాశి: కొత్త అభ్యాసం ఆహ్లాదకరంగా మరియు ఉత్పాదకంగా కనిపిస్తుంది. చిన్న ప్రయోగాలు మీ నైపుణ్యాలను పెంచడానికి, రోజువారీ పనులను సులభతరం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఈ రోజు ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి: నేడు ధనుస్సు రాశి శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోండి మరియు చిన్న ప్రణాళికాబద్ధమైన చర్యలు తీసుకోండి. మార్గదర్శకత్వం కోసం స్నేహితులను అడగండి, ఎంపికలు చేసేటప్పుడు మర్యాదగా ఉండండి. ఏదైనా తేలికైన పనిని నేడే పూర్తి చేయండి.
మకర రాశి: నేడు మీరు శాంతియుతంగా చర్యలు తీసుకుంటారు. అవసరమైన పనిని నిర్ణయిస్తారు. ఈ రోజు కుటుంబానికి సహాయం చేయండి. ఒత్తిడి లేదా శీఘ్ర మార్పు లేకుండా నిరంతరం ఎదగడానికి మరియు క్షణాలను ఆస్వాదించడానికి ఒక చిన్న ప్రణాళికను రూపొందించండి.
కుంభ రాశి: మీ ఆలోచనలను పంచుకోండి. చిన్న, తరచుగా అడుగులు వేయడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. స్నేహపూర్వక సహాయంతో ఆచరణాత్మక చర్యలు మెరుగైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఓపికగా ఉండండి. మీ పట్ల దయతో ఉండండి.
మీన రాశి: చిన్న పనులతో వ్యవహరించడానికి మీ పదునైన మనస్సును ఉపయోగించండి. సులభమైన ప్రణాళికను ప్రయత్నించండి. ఈ రోజు స్నేహితులతో ఆలోచనలను పంచుకోండి. స్నేహపూర్వక ప్రశ్నలు అడగండి.