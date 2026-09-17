ఈరోజు రాశి ఫలాలు: 12 రాశుల వారికి ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థికం, ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంది?
సెప్టెంబర్ 17 గురువారం రోజున గ్రహ నక్షత్రాల గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్న ఈ దినఫలాల ప్రకారం, 12 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, కుటుంబ జీవితం వంటి అంశాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు.
హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారాన్ని విష్ణుమూర్తికి, వినాయకుడికి అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు భక్తిశ్రలతో పూజలు చేయడం వల్ల సకల సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. ఇక గ్రహ నక్షత్రాల గమనం ప్రకారం సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు నేటి దినఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో కూలంకషంగా పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి:
నేడు మీ వృత్తి జీవితం, ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా సాగిపోతాయి. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు లోనుకాకుండా సానుకూల దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్య పరంగా చర్మ సంరక్షణపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. డైట్లో పచ్చని కూరగాయలను చేర్చుకోవడం ద్వారా శారీరక దారుఢ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
వృషభ రాశి:
లక్ష్యాలను సాధించడానికి నేడు మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కొద్దిపాటి నష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడుల విషయంలో నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
మిథున రాశి:
నేడు మీకు అదృష్టం సంపూర్ణంగా తోడుంటుంది. మీ పనితీరుకు తోటి ఉద్యోగులు, పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కెరీర్లో ఊహించని మలుపులు తిరిగే రోజు ఇది. అయితే ఆరోగ్యంపై మాత్రం శ్రద్ధ పెట్టాలి, మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి:
ఉద్యోగంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంగా ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి. అయితే ఆహారపు అలవాట్లపై నియంత్రణ అవసరం, ముఖ్యంగా ఆయిలీ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండండి. మానసిక ఉల్లాసానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
సింహ రాశి:
ఆర్థిక పరంగా నేడు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, మంచి లాభాలు ఆర్జించడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే బిజీ షెడ్యూల్ మధ్యలో మీ ఆరోగ్యం గురించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవడం మరువకండి.
కన్యా రాశి:
కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఏదైనా శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఉద్యోగస్తులకు అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడి పదోన్నతులు, లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే చేతిలో డబ్బు ఉంది కదా అని విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టకుండా ఆచితూచి వ్యవహరించాలి.
తులా రాశి:
కెరీర్ పరంగా నేడు కొన్ని ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొంటారు. ఖర్చులు మీ అదుపులో ఉండవు, విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. కాబట్టి ఆర్థిక విషయాల్లో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవడానికి తగినన్ని నీళ్లు తాగండి.
వృశ్చిక రాశి:
రోజు ఆరంభం అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, ముగింపు మాత్రం సాధారణంగా ఉంటుంది. అనుకోని కొన్ని పరిణామాలు మీ పని వేగాన్ని నెమ్మదింపజేస్తాయి. ఫలితంగా మీరు ఆశించిన ఫలితాలను సాధించడంలో చిన్నపాటి నిరాశ ఎదురుకావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి:
నేటి కాలంలో కార్యాలయ రాజకీయాల పట్ల తీవ్ర అప్రమత్తత అవసరం. ముఖ్యంగా మీ పై అధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీలో అహంభావం రాకుండా చూసుకోండి. మీ కింది స్థాయి ఉద్యోగులు చెప్పే మంచి సలహాలను కూడా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
మకర రాశి:
వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు ఉన్నవారికి నేడు విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది బంధంలో చిన్నపాటి దూరాన్ని పెంచవచ్చు. అయితే రోజు చివరి భాగంలో పరిస్థితి చక్కబడి ఊరట లభిస్తుంది. వ్యాపారం మళ్లీ పుంజుకుంటుంది.
కుంభ రాశి:
ధన మరియు ఆర్థిక లావాదేవీల పరంగా నేడు మీకు లాభసాటి రోజు. ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు గడించవచ్చు. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి, కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం.
మీన రాశి:
ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ, అకస్మాత్తుగా వచ్చే అనూహ్య ఖర్చులు మీ బడ్జెట్ను తారుమారు చేయవచ్చు. ఇది కొంత మానసిక ఆందోళనకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుని సెల్ఫ్ కేర్పై దృష్టి పెట్టండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More