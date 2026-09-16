ఈ 5 రాశులకు నేడు ఆర్థిక లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టంతో ఫుల్లు హ్యాపీ.. మీ ధన లాభనష్టాలు ఎలా ఉన్నాయంటే!
సెప్టెంబర్ 16న 12 రాశుల వారి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో భిన్నమైన పరిణామాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. మేషం నుంచి మీనం వరకు కొందరికి వ్యాపారం, బకాయిల వసూళ్లు, కస్టమర్లతో లావాదేవీల్లో అనుకూలత కనిపిస్తే, మరికొందరు ఖర్చులు, ఈఎంఐల విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
నేడు ఏ రాశివారి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందో తెలుసుకోవాలా? మేష రాశి మొదలు మీన రాశి వరకు మొత్తం 12 రాశుల వారికి నేటి గ్రహస్థితులు, ధన లాభ-నష్టాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక అంచనాలు వెలువడ్డాయి. నేటి దినఫలాల ద్వారా మీ పెట్టుబడులను ఎలా మలుచుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మేష రాశి: అప్రమత్తత అవసరం
మేష రాశి వారికి ఉదయం పూట వ్యాపారంలో అనుకూల వాతావరణం కనిపిస్తుంది. క్లయింట్లతో సంభాషణలు, పెండింగ్ బిల్లొ వసూలు సులభంగా జరుగుతాయి. అయితే ఎలాంటి ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే ముందు షరతులను మరోసారి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం మంచిది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కొంత అప్రమత్తత అవసరం. ఆస్తి పత్రాలు, కిస్తీలు, పన్నులు లేదా బీమా పత్రాల విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
వృషభ రాశి: బిల్లులు, రికార్డుల సర్దుబాటు
ఈ రోజు ప్రారంభంలో రెగ్యులర్ చెల్లింపులు, బిల్లులు, బ్యాంక్ సేవింగ్స్, పనికి సంబంధించిన పత్రాలను చక్కబెట్టుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉదయం సమయంలో ఆస్తి, అద్దె, హోమ్ లోన్ లేదా ఇన్సూరెన్స్ నిబంధనలను సరిపోల్చుకుని ముందుకు వెళ్లండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత కస్టమర్లతో డీల్స్ కుదురుతాయి. బంగారం, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు రిస్క్ మరియు సమయ పరిమితిని ముందే స్పష్టంగా రాసుకోవడం ఉత్తమం.
మిథున రాశి: వ్యాపారంలో పట్టు పెంచుకోండి
ఉదయం పూట స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో ఉత్సాహం కనిపించినప్పటికీ, ఆచితూచి అడుగువేయాలి. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రత్యామ్నాయాలను బేరీజు వేసుకోవడం ముఖ్యం. మధ్యాహ్నం తర్వాత మీ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. కస్టమర్ల చెల్లింపులు, బిల్లింగ్, భాగస్వామ్య లెక్కలు క్రమబద్ధంగా మారుతాయి. నేడు మీ పెండింగ్ చెల్లింపులన్నింటినీ ఒక జాబితాగా రాసుకోవడం ద్వారా ఆర్థిక స్పష్టత వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ధన నిర్వహణలో సంయమనం
నేడు మనీ మేనేజ్మెంట్లో సంయమనం పాటించడమే అత్యంత ముఖ్యం. ఉదయం పూట ఇల్లు, ఆస్తి, అద్దె, ట్యాక్స్ లేదా ఇన్సూరెన్స్ విషయాల్లో కాగితాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. ఎవరికీ పెద్ద హామీలు ఇవ్వకండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత సేవింగ్స్, షేర్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పట్ల ఆసక్తి పెరిగినప్పటికీ, చంద్రుడి ప్రభావంతో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం. ముందుగా మీ చేతిలో ఉన్న నగదు నిల్వలను బేరీజు వేసుకుని ముందుకు వెళ్లండి.
సింహ రాశి: ఖర్చులపై నియంత్రణ ముఖ్యం
ఉదయం పూట వ్యాపారం, విక్రయాలు, కస్టమర్ల రాకపోకలు సాఫీగా సాగుతాయి. బకాయిలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏ ఒప్పందాన్నయినా సరిచూసుకున్న తర్వాతే ఆమోదించండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత మీ దృష్టి ఇల్లు, ఆస్తి, అద్దె, బీమా, ఈఎంఐల మీదకు వెళ్తుంది. నేడు మీ సాధారణ ఖర్చులు, అందుబాటులో ఉన్న డబ్బును వేర్వేరు జాబితాగా రాసుకుని స్పష్టత తెచ్చుకోవడం మంచిది.
కన్యా రాశి: ప్రత్యామ్నాయాల పరిశీలన
ఉదయం పూట చేతిలో ఉన్న ధనం, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, భారీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కొత్త ఆర్థిక ఒప్పందాలకు వెళ్లే ముందు వివిధ ఆప్షన్లను సరిపోల్చడం చాలా ముఖ్యం. మధ్యాహ్నం తర్వాత క్లయింట్ల నుంచి సానుకూల స్పందన లభిస్తుంది. బిల్లింగ్, అకౌంట్స్ క్లియర్ కావడం, ఆస్తి వివాదాలు మాటల ద్వారా పరిష్కారం కావడం జరుగుతుంది. నగదు ప్రవాహం, గడువు తేదీలను ముందుగానే రాసి పెట్టుకోండి.
తులా రాశి: ఆర్థిక సరిహద్దులు ముఖ్యం
ఉదయం వేళ ఆర్థిక విషయాలపై ఆలోచనలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. అయితే స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బంగారం ట్రేడింగ్లో అదనపు పరిశీలన అవసరం. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఖర్చులు, పొదుపు మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి. ఆస్తి, అద్దె, హోమ్ లోన్ నిబంధనలను శ్రద్ధగా చదవడం మంచిది. నేడు ఒక స్పష్టమైన ఆర్థిక సరిహద్దును గీసుకుని, దాన్ని దాటి ఎలాంటి కొత్త ఆర్థిక భారాన్ని మోయకండి.
వృశ్చిక రాశి: క్రమశిక్షణతో కూడిన బడ్జెట్
ఉదయం పూట బడ్జెట్, సాధారణ ఖర్చులు, చెల్లింపుల విషయంలో కఠినమైన క్రమశిక్షణ పాటించాలి. చిన్న పొరపాటు కూడా ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఆస్తి, ట్యాక్స్, ఇన్సూరెన్స్ ఫైళ్ల విషయంలో అదనపు వెరిఫికేషన్ అవసరం. షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో తొందరపాటు వద్దు. మధ్యాహ్నం తర్వాత పరిస్థితులు అదుపులోకి వస్తాయి. మీ దగ్గరున్న నగదును భద్రపరుచుకున్న తర్వాతే పెద్ద చెల్లింపుల గురించి ఆలోచించండి.
ధనుస్సు రాశి: ఖర్చుల ఒత్తిడిపై నిఘా
ఉదయం పూట వ్యాపారం, విక్రయాలు, భాగస్వామ్య లావాదేవీలలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు. షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్లో కచ్చితమైన నిబంధనలు పాటించండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఖర్చుల ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆస్తి, అద్దె, గృహ రుణాలు లేదా బీమా కట్టుబాట్లను ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించుకోండి.
మకర రాశి: పత్రాల పరిశీలన లాభసాటి
నేడు రోజంతా పనిలోనూ, ఆర్థిక పరంగానూ వేగం కొనసాగుతుంది. ఉదయం పూట వ్యాపార ఒప్పందాలు, కస్టమర్ల సంభాషణలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. అయితే ప్రతి వివరాలను మరోసారి చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ట్రేడింగ్ చేసేవారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆస్తి పత్రాలు, అద్దె రసీదులు, ఇన్సూరెన్స్ డాక్యుమెంట్లను స్పష్టంగా ఉంచుకోండి. ప్రతి పెండింగ్ లావాదేవీని లిఖితపూర్వకంగా సరిచూసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: తొందరపాటు నిర్ణయాలకు స్వస్తి
ఉదయం పూట పొదుపును సమీక్షించుకోవడం, నగదు స్థితిని అంచనా వేయడం, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా బంగారం పెట్టుబడులను బేరీజు వేయడానికి సరైన సమయం. అయితే అంతిమ నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపడకండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత కస్టమర్లతో సంబంధాలు బలపడతాయి. మీ దగ్గరున్న నగదు లభ్యత, ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ మార్గాలను ఒకచోట రాసి చూసుకోవడం ద్వారా స్పష్టత వస్తుంది.
మీన రాశి: ప్రశాంతమైన చర్చలతో పురోగతి
ఉదయం పూట ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య ధనం, కాంట్రాక్టులు, బిల్లులు, ఆస్తి పత్రాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అద్దె, పన్నులు, బీమా షరతులను చదవకుండా ఎలాంటి పత్రాలపై సంతకం చేయవద్దు. స్టాక్ మార్కెట్లో సంయమనం పాటించండి. మధ్యాహ్నం తర్వాత మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత వస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న చర్చలు ప్రశాంతంగా ముందుకు సాగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More