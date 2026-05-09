Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Today Horoscope: నేడు శని దేవుడి కృపతో ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఈ పరిహారాలతో శని అనుగ్రహాన్ని పొందండి!

    Today Horoscope: మే 9, 2026 శనివారం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో క్రమశిక్షణ, స్థిరత్వం లభిస్తాయి. ఈ రోజు ఏ రాశి వారికి లాభాలు ఉన్నాయి, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: May 09, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    శనివారం అంటేనే కర్మఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుడికి అంకితం చేయబడిన రోజు. ఈ రోజున భక్తితో శని దేవుడిని పూజిస్తే జాతకంలో ఉన్న దోషాలు తొలగి, పనులు సాఫీగా సాగుతాయని నమ్మకం. గ్రహాల గమనం ప్రకారం మే 9వ తేదీన కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పండబోతోంది. మీ రాశి ఫలితం ఇక్కడ చూడండి:

    Today Horoscope: నేడు శని దేవుడి కృపతో ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం
    Today Horoscope: నేడు శని దేవుడి కృపతో ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం

    12 రాశుల ఫలితాలు (Zodiac Predictions)

    మేష రాశి: కొత్త మార్గాల అన్వేషణ

    ఈ రోజు మీకు సాహసోపేతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. స్నేహితుల మద్దతు మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న అడుగులే భవిష్యత్తులో గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి.

    వృషభ రాశి: నిలకడైన శ్రమ

    కష్టపడే తత్వమే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. మాటలో మాధుర్యం ఉంటే పనులు సులభమవుతాయి. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట వినండి. అవసరమైనప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

    మిథున రాశి: మార్పులకు సిద్ధం

    జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. స్పష్టమైన లక్ష్యాలు, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే విజయం మీదే.

    కర్కాటక రాశి: తొందరపాటు వద్దు

    నేడు కర్కాటక రాశి వారు ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఆరోగ్యకరమైన శాకాహార భోజనం తీసుకోవడం వల్ల చురుగ్గా ఉంటారు. దృఢ సంకల్పంతో పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

    సింహ రాశి: స్పష్టమైన ప్రణాళిక

    ఈ రోజు మీలో జిజ్ఞాస పెరుగుతుంది. పనులను చక్కదిద్దుకోవడానికి ఒక జాబితా సిద్ధం చేసుకోండి. స్నేహితులతో జరిపే చిన్నపాటి చర్చలు మీకు కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి.

    కన్యా రాశి: స్మార్ట్ ప్లానింగ్

    తెలివైన ఆలోచనలతో లాభాలు పొందుతారు. దైనందిన జీవితంలో క్రమశిక్షణ పాటించండి. ఈ రోజు మీరు తీసుకునే చిన్న చిన్న ఆర్థిక నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తాయి.

    తులా రాశి: మధురమైన మాటలు

    స్పష్టమైన ఆలోచనలు, తీయని మాటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. సామాజిక కార్యక్రమాలు మీకు కొత్త విషయాలను నేర్పిస్తాయి. ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ రోజును మరింత మెరుగుపరుస్తాయి.

    వృశ్చిక రాశి: ఏకాగ్రతతో విజయం

    ఈరోజు మీరు పూర్తి ఏకాగ్రతతో ఉంటారు. చిన్న చిన్న విజయాలు మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి. ప్రశాంతంగా, ఓపికగా ఉండటం వల్ల కెరీర్‌లో పురోగతి కనిపిస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి: సర్దుబాటు అవసరం

    ఒకవేళ మీ ప్లాన్స్‌లో మార్పులు జరిగితే విసుగు చెందకుండా ప్రశాంతంగా మేనేజ్ చేయండి. కుటుంబం, స్నేహితులు మీకు పూర్తి సపోర్ట్ ఇస్తారు. మీ శక్తిని వృథా చేయకుండా క్రమశిక్షణతో ఉండండి.

    మకర రాశి: కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత

    నేడు మకర రాశి వారికి కుటుంబ సభ్యుల మాటలు వినడం వల్ల మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కఠినమైన పదజాలం వాడకండి. బడ్జెట్ విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. చిన్న విజయాలను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి.

    కుంభ రాశి: వేగం మరియు లాభం

    మీ పనుల్లో వేగం పెరుగుతుంది, తద్వారా లాభాలు అందుకుంటారు. మొదలుపెట్టిన పనిని పూర్తి చేయడంలో శ్రద్ధ వహించండి. ఎవరితోనైనా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంటే మాట్లాడి క్లియర్ చేసుకోండి.

    మీన రాశి: ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు

    నెమ్మదిగా, జాగ్రత్తగా ముందడుగు వేయండి. మంచి అలవాట్లను అలవర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. సంబంధాలు, ధనం మరియు పని విషయంలో స్థిరత్వంతో వ్యవహరిస్తే విజయం లభిస్తుంది.

    శని దేవుడి అనుగ్రహం కోసం చిట్కాలు:

    దీపారాధన: సాయంత్రం వేళ రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల శని దోషాలు తగ్గుతాయి.

    దానం: పేదలకు నల్లటి వస్త్రాలు లేదా ఆహారాన్ని దానం చేయడం శుభప్రదం.

    హనుమాన్ చాలీసా: శనివారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు శని దేవుడి కృపతో ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఈ పరిహారాలతో శని అనుగ్రహాన్ని పొందండి!
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు శని దేవుడి కృపతో ఆ రాశుల వారికి అదృష్టం.. ఈ పరిహారాలతో శని అనుగ్రహాన్ని పొందండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes