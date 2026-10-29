అక్టోబర్ 29 రాశి ఫలాలు: ఈ 5 రాశుల వారికి ధనలాభం.. మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
అక్టోబర్ 29, గురువారం రాశి ఫలాల ప్రకారం, ద్వాదశ రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ప్రేమ, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాల్లో విభిన్న ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. మేష రాశి వారికి సాయంత్రం ధనప్రాప్తి కలిగే అవకాశం ఉండగా, వృషభ రాశి వారికి కుటుంబ సంబంధాలు, ఆరోగ్యం అనుకూలంగా ఉంటాయి.
గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి చూస్తే, అక్టోబర్ 29న రాబోయే ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన లాభాలను చేకూరుస్తుండగా, మరికొన్ని రాశులు మాత్రం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల దైనందిన జీవితంపై ఈ గోచార ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు వివరిస్తాము.
మేష రాశి
ఈ రాశి వారికి ఉదయం పూట ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని చిన్నపాటి అడ్డంకులు ఎదురైనప్పటికీ, సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఊహించని ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఉదయపు నడక లేదా తేలికపాటి వ్యాయామం చాలా మంచిది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ మాటతీరు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నతాధికారులను ఆకట్టుకుంటాయి.
వృషభ రాశి
ఆరోగ్య పరంగా ఈ రోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబ జీవితంలో లేదా బంధాల్లో గత కొంతకాలంగా ఉన్న మనస్పర్థలను తొలగించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు, దీనివల్ల మీ కెరీర్కు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
మిథున రాశి
ప్రేమ జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్నచిన్న విభేదాలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. మీ భాగస్వామి భావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆర్థికంగా పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కార్యాలయంలో మీ నిజాయితీకి తగిన ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
కర్కాటక రాశి
వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని తెలివిగా పరిష్కరించుకునే మార్గాలు దొరుకుతాయి. వృత్తిరీత్యా వచ్చే సవాళ్లను అధిగమించడానికి మీ వంతు ఉత్తమ ప్రదర్శన ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి
వ్యాపారంలో లేదా ఉద్యోగంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉంటూ, ప్రతి పైసాను ఆచితూచి ఖర్చు చేయడం మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
కన్యా రాశి
ప్రియమైన వారితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. వాదనలకు తావులేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. అనవసరమైన ఖర్చులకు స్వస్తి చెప్పి పొదుపు బాట పట్టండి. ఆఫీసులో ఎదురయ్యే వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని విజయం సాధిస్తారు.
తులా రాశి
కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి మీకు అనేక మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మీ చేతుల్లోనే ఉంది. అయితే, ఆర్థిక పెట్టుబడుల విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యం సాధారణంగానే ఉంటుంది కానీ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
వృశ్చిక రాశి
భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని పకడ్బందీగా ఆర్థిక ప్రణాళికలు రూపొందించుకోండి. ఆఫీసులో మీపై ఉంచిన బాధ్యతలను సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ ఇబ్బంది పెట్టవు, అయినప్పటికీ ఆహారపు అలవాట్లపై శ్రద్ధ పెట్టడం ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి
మనశ్శాంతిని కోల్పోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి చక్కటి వేదిక అవుతుంది. ధనాన్ని నిర్వహించే విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి
ప్రేమ సంబంధాల్లో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభన తొలగిపోతుంది. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండటం వల్ల కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.
కుంభ రాశి
మీ జీవిత భాగస్వామితో కాస్త ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. పాత బకాయిలు లేదా ఎక్కడో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందే సూచనలున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో చిన్నపాటి సవాళ్లు ఎదురైనా, మీ సంకల్ప బలంతో వాటిని విజయవంతంగా పరిష్కరిస్తారు.
మీన రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాలు చాలా ప్రశాంతంగా సాగిపోతాయి. ఆఫీసులో మీ సృజనాత్మకతను, పనితీరును చాటుకోవడానికి తగినంత సమయం దొరుకుతుంది. ఆర్థికంగా మరియు ఆరోగ్యపరంగా ఈ రోజు మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More