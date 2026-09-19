Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

ఈ శనివారం మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు ఇవే!

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం శనివారం శనిదేవుడు, ఆంజనేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం ప్రభావం 12 రాశుల వారిపై ఉంటుందని నమ్మకం.  

Published on: Sep 19, 2026, 04:01:50 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

హిందూ ధర్మంలో శనివారం రోజు శనిదేవుడు అలాగే ఆంజనేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఎంతోమంది ఉదయాన్నే దేవుడిని దర్శించుకుని తమ రోజువారీ పనులను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రోజు గ్రహాల నక్షత్రాల గమనం మారుతుంటుంది.

ఈ శనివారం మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు ఇవే! (AI)
ఈ శనివారం మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు ఇవే! (AI)

దీని ప్రభావం మానవ జీవితంపై, పన్నెండు రాశుల వారిపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొందరికి అనుకూల ఫలితాలు ఎదురైతే, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో పురోగతి, వ్యాపారంలో లాభాలు లేదా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉండవచ్చు. కుటుంబం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ వ్యవహారాల పరంగా ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో వివరంగా చూద్దాం.

మేష రాశి

సృజనాత్మక రంగాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా సరికొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉండి, కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం కుదుటపడి ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

వృషభ రాశి

అదృష్టం పూర్తిస్థాయిలో మీ వెంటే ఉంటుంది. విద్య, ఉద్యోగ రంగాలలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన విజయాలు లభిస్తాయి. కొత్త ప్రయాణాలు లేదా నూతన పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది అనుకూల సమయం. ధనలాభం కలగడంతో మనస్సు ఉల్లాసంగా మారుతుంది.

మిథున రాశి

ఈరోజు మిథున రాశికి శ్రమ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, కానీ దానికి తగిన సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. కెరీర్‌లో ఎదుగుదల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. ప్రేమ బంధాలలో నమ్మకం ముఖ్యం.

కర్కాటక రాశి

వ్యక్తిగత జీవితానికి, వృత్తి జీవితానికి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా అవసరం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసే వారికి లాభాలు దక్కుతాయి. ఉద్యోగులకు పైఅధికారుల నుంచి కొత్త బాధ్యతలు అందవచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోవడం మంచిది.

సింహ రాశి

మీ ఆలోచనలు, సరికొత్త ప్రణాళికలు వ్యాపారంలో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఉద్యోగంలో అనుకూలమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మిత్రులు, సహోద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో లేదా ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల వాతావరణం ఉండి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

కన్య రాశి

మీరు చేపట్టిన పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచాలి. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉంది. ధన లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం ఉత్తమం. ఇంట్లో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం క్రమంగా మెరుగవుతుంది.

తులా రాశి

బాధ్యతల భారం కొద్దిగా పెరిగినప్పటికీ, వాటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలరు. కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి అండదండలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించండి.

వృశ్చిక రాశి

రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే పరిణామాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం ఉరకలెత్తుతుంది.

ధనుస్సు రాశి

భావోద్వేగాల పరంగా కాస్త సున్నితంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. పనుల్లో తొందరపాటు వద్దు, సంయమనం చాలా అవసరం. కుటుంబంలో చిన్నపాటి చర్చలు వచ్చినప్పటికీ సర్దుబాటు అవుతుంది. విశ్రాంతి తీసుకోవడం ద్వారా అలసటను తగ్గించుకోండి.

మకర రాశి

మీ మాటతీరు, సంభాషణా చాతుర్యం ఇతరులను ఆకట్టుకుని లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ధనలాభ సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

కుంభ రాశి

నేడు కుంభ రాశి వారు సమస్యలను ఓర్పుతో, నేర్పుతో ఎదుర్కోవాల్సిన రోజు ఇది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో పనులు మందకొడిగా సాగవచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి కాబట్టి బడ్జెట్ నియంత్రణ ముఖ్యం. కుటుంబంతో కాస్త సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

మీన రాశి

శారీరకంగా ఎంతో శక్తిమంతంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో కనిపిస్తారు. మీ ప్రతిభను పైఅధికారులు గుర్తిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, అయితే ఆవేశంలో భారీ ఖర్చులు చేయకండి. కుటుంబంలో సాధారణ వాతావరణం ఉంటుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/ఈ శనివారం మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు ఇవే!
Home/Rasi Phalalu/ఈ శనివారం మీ రాశికి ఎలా ఉంది? ఉద్యోగం, ఆర్థికం, కుటుంబం, ప్రేమ ఫలితాలు ఇవే!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes