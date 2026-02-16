ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?
రాశి ఫలాలు 16 ఫిబ్రవరి 2026: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 16న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఫిబ్రవరి 16, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశుల వారు ఇబ్బందుల్లో వుంటారో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారు కెరీర్ ప్రేరేపించబడి ఉత్పాదకతను అనుభూతి చెందుతుంది. మీరు ఏమి చేసినా, మీరు దానిని చాలా తెలివిగా చేస్తారు. నిలకడగా, ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోవడంతో, మీరు మరింత మన్నికైన, బలమైన ఫలితాలను పొందుతారు. ఈ రోజు మీరు మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. బయట ఆహారం తినడం మానుకోండి.
వృషభ రాశి:
నేడు వృషభ రాశికి మంచి రోజు కానుంది. కెరీర్లో పురోగతి అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు చేసే ఏ పనిని తొందరపడి చేయవద్దు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ బయటి ఆహారం తినడం మానుకోండి. మీకు ఒక గొప్ప రోజు ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడులు మంచి రాబడిని ఇస్తాయి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మీ కెరీర్లో మీరు మీ యజమాని యొక్క మద్దతును పొందుతారు. మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలను కూడా పొందుతారు. ఈ రోజు సానుకూలంగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటక రాశి:
కొత్త ప్రాజెక్టును చేపట్టే అవకాశం ఉంది, ఇది ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా తెస్తుంది. ఈ రోజు మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. ప్రేమ విషయంలో భాగస్వామికి సమయం ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు జంక్ ఫుడ్కు నో చెప్పండి. మీరు కొన్ని శుభవార్తలు కూడా పొందవచ్చు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిక ఖర్చులు ఉంటాయి. ఎక్కువగా ఒత్తిడి చేయవద్దు. పని ఒత్తిడిని ఇంటికి తీసుకురావద్దు. జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు. ఈరోజు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి:
మీరు స్నేహితులు లేదా ప్రత్యేక వ్యక్తితో సంబంధంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆనందం మరియు ఓదార్పు మీ కోసం వేచి ఉన్నాయి. క్రొత్త ఫెలోషిప్ వైపు నడిపించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించండి.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారు ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిపై దృష్టి పెట్టండి. ఈరోజు మీ రోజు కొంచెం అస్థిరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు పొందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి:
చిన్న చర్యలు భావోద్వేగ సంబంధాన్ని పెంచుతాయి. అందువల్ల అన్ని విధాలుగా ప్రేమను చూపించడం మంచిది. శాంతిని కాపాడుకోండి మరియు జరిగేది జరుగుతుంది. ఆహ్లాదకరమైన వాటి కోసం ఎదురు చూడండి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ప్రత్యేకమైన రోజు. కెరీర్ జీవితం కాస్త బిజీగా ఉంటుంది. మీరు సాయంత్రం మీ ప్రేమికుడితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి.
మకర రాశి:
పాత స్నేహితుడితో అవకాశం కలుసుకోవడం ప్రేమ ప్రతిపాదనకు తలుపులు తెరుస్తుంది. మీరు ఎదురుచూస్తున్న సంబంధాన్ని తిరిగి ప్రవేశించే అవకాశాన్ని అన్వేషించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
కుంభ రాశి:
కొద్దిగా ఒత్తిడితో కూడిన కుటుంబ సమస్యల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. శాంతికి, వ్యక్తిగత కుటుంబ సమస్యల మధ్య సమతుల్యత అవసరం. మీ ప్రేమ మార్గంలో ఆహ్లాదకరమైన మార్పుతో ఆశ్చర్యపోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
మీన రాశి:
సహనం మరియు సంయమనం మీ సంబంధాలను నిర్దేశించనివ్వండి. మీ మాటలతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనవసరంగా గొడవ పడవద్దు. బహిరంగంగా కమ్యూనికేట్ చేయండి మరియు ఒకరి దృక్కోణాన్ని మరొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.