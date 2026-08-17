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    నాగ పంచమి విశిష్టత, పూజా ముహూర్తం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    శ్రావణ శుక్ల పంచమి రోజున జరుపుకునే నాగ పంచమి హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఎంతో పవిత్రమైన పర్వదినంగా భావిస్తారు. నాగ దేవతను, ముఖ్యంగా శివుని గళంలో కొలువైన నాగేంద్రుడిని ఆరాధించడం ద్వారా శివకృప లభిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం.  

    Published on: Aug 17, 2026, 08:00:26 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    హిందూ సనాతన ధర్మంలో శ్రావణ మాసానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ పవిత్ర మాసంలో వచ్చే ప్రతి పండగ ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ఉన్నతమైనది. అందులోనూ శ్రావణ శుక్ల పక్ష పంచమి నాడు వచ్చే 'నాగ పంచమి'కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. నేడు ఆగస్టు 17 సోమవారం నాడు దేశవ్యాప్తంగా నాగ పంచమి వేడుకలను భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు. భోళా శంకరుడి గళంలో కొలువైన నాగేంద్రుడిని ఆరాధించడం ద్వారా సకల పాపాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం.

    నాగ పంచమి విశిష్టత, పూజా ముహూర్తం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    నాగ పంచమి విశిష్టత, పూజా ముహూర్తం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!

    నాగ పంచమి విశిష్టత.. శివారాధనకు ప్రాధాన్యం

    హిందూ పురాణాల ప్రకారం, సమస్త నాగావళికి అధిపతి అయిన వాసుకి భగవానుడు మహాదేవుని గళంలో ఆభరణంగా కొలువుదీరాడు. శ్రావణ మాసం పూర్తిగా శివునికి అంకితం చేయబడగా, అదే మాసంలో వచ్చే పంచమి నాడు నాగ పూజ చేయడం వల్ల శివయ్య కృప కూడా సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది.

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జన్మజాతకంలో రాహు-కేతువుల ప్రభావం ఉన్నవారు, కాలసర్ప దోషంతో బాధ పడేవారు ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేయడం ద్వారా ఆ దోషాల తీవ్రతను తగ్గించుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. అయితే, కేవలం కాలసర్ప దోషం మాత్రమే జీవితంలోని ప్రతి సమస్యకు కారణం కాదని, జ్యోతిష్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    పూజకు అనువైన ముహూర్త సమయం

    పంచమి తిథి నేడు సాయంత్రం సుమారు 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయం పూజానుష్ఠానాలు నిర్వహించడానికి ఉత్తమమైన సమయం ఉదయం 5:51 నిమిషాల నుంచి 8:29 నిమిషాల వరకు అందుబాటులో ఉంది.

    అంటే భక్తులకు దాదాపు రెండు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల పాటు పూజకు అనుకూలమైన సమయం లభిస్తోంది. ప్రాంతీయంగా సూర్యోదయ వేళలను బట్టి ఈ ముహూర్తంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఉదయం పూట రాహుకాల సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తగిన సమయాన పూజలు పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.

    పూజా విధానం, ఆచరించాల్సిన పద్ధతులు

    పవిత్రమైన రోజున ఉదయమే తలస్నానం చేసి శుచిగా ఆచరించి, శివాలయాన్ని సందర్శించి రుద్రాభిషేకం చేయాలి. శివలింగానికి బిల్వ పత్రాలు, ధత్తూర పూలు సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత నాగ దేవత చిత్రపటానికి లేదా విగ్రహానికి పసుపు, పుష్పాలతో పూజలు చేయాలి. రాహు-కేతు శాంతి కోసం ప్రత్యేక మంత్రాలను జపించడం మంచిది. కొన్ని సంప్రదాయాలలో వెండితో చేసిన జంట నాగులను పూజించి శివాలయంలో సమర్పించే ఆచారం కూడా కొనసాగుతోంది.

    ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

    ప్రస్తుత కాలంలో జంతు సంక్షేమ చట్టాలు, శాస్త్రీయ నిపుణుల సూచనల మేరకు ప్రత్యక్ష సర్పాలకు పాలు పట్టడం లేదా బంధించి పూజించడం వంటివి చేయకూడదని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేవలం ప్రత్యామ్నాయంగా నాగ దేవత ప్రతిమలు లేదా చిత్రపటాలను మాత్రమే పూజించాలి. మూగ జీవాలను, సర్పాలను రక్షించడం మనందరి బాధ్యత అని గుర్తించాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నాగ పంచమి విశిష్టత, పూజా ముహూర్తం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
    Home/Rasi Phalalu/నాగ పంచమి విశిష్టత, పూజా ముహూర్తం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు!
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