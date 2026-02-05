Edit Profile
    ఈరోజు గురువారం+ కుబేరుని జన్మ నక్షత్రంలో సంకటహర చతుర్థి.. వీటిని పాటిస్తే సుఖ సంతోషాలు, విజయాలే!

    ప్రతి ఒక్కరూ విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో సంకటహర చతుర్థి నాడు వినాయకుడిని ఆరాధించి, సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈరోజు మామూలు రోజు కాదు. ఈరోజు గురువారం+ కుబేరుని జన్మ నక్షత్రం+ సంకటహర చతుర్థి రావడం చాలా విశేషమైనది.

    Published on: Feb 05, 2026 7:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఒక్కరూ విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. అలాంటి సమయంలో సంకటహర చతుర్థి నాడు వినాయకుడిని ఆరాధించి, సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. సంకటహర చతుర్థి నాడు గణపతిని ఆరాధించడం వలన జీవితంలో ఉన్న విఘ్నాలు తొలగిపోయి ఆనందకరమైన జీవితాన్ని పొందవచ్చు.

    ఈరోజు గురువారం+ కుబేరుని జన్మ నక్షత్రం+ సంకటహర చతుర్థి (pinterest)
    ఈరోజు గురువారం+ కుబేరుని జన్మ నక్షత్రం+ సంకటహర చతుర్థి (pinterest)

    నేడే సంకటహర చతుర్థి

    రోజు అనగా ఫిబ్రవరి 5న ఉదయం 12:09కి చతుర్థి తిథి మొదలై, ఫిబ్రవరి 5 అర్ధరాత్రి 12:09 వరకు ఉంటుంది. కనుక ఈరోజు ఉపవాసం ఉండి సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే మంచిది. ఉపవాసాన్ని ఈరోజు రాత్రి చంద్రోదయం తర్వాత ఉపవాసాన్ని విరమించాలి. ఫిబ్రవరి 5, అనగా ఈరోజు, రాత్రి 9:50 గంటలకు చంద్ర దర్శనం అవుతుంది.

    ఈరోజు గురువారం+ కుబేరుని జన్మ నక్షత్రంలో సంకటహర చతుర్థి

    ఈరోజు మామూలు రోజు కాదు. ఈరోజు గురువారం+ కుబేరుని జన్మ నక్షత్రంలో సంకటహర చతుర్థి రావడం చాలా విశేషమైనది. ఈరోజు కుబేరుడి ఉత్తర నక్షత్రం కావడం వల్ల సరిగ్గా రోజుని సద్వినియోగం చేసుకోండి. అప్పులు తొలగిపోవడానికి, ఆదాయం పెరగడానికి, సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందంగా ఉండడానికి ఈ రోజును సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే మంచిది.

    • కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళి చదువుకుంటే ఉత్తమ ఫలితాలను చూడవచ్చు. అప్పులు కూడా తీరిపోతాయి.
    • గణేశ పంచరత్నం, సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం చదువుకుంటే కూడా మంచిది.
    • ఈరోజు గురువారం కావడంతో దక్షిణామూర్తి శ్లోకం చదువుకుంటే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
    • ఈరోజు ఉపవాసం ఉన్నట్లయితే శుభ సమయంలో పూజలు చేయాలి. అలాగే చంద్ర దర్శనం తర్వాత చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, ఆ తర్వాత ఉపవాసాన్ని విరమించాలి.

    చాలా మంది సంకటహర చతుర్థి నాడు భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుడిని ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటారు. ఆర్థిక సమస్యలు, అడ్డంకులు, అప్పుల బాధలను తొలగించుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన రోజు.

    ఈరోజు వినాయకుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తే సానుకూలత కూడా పెరుగుతుంది. విఘ్నాధిపతి అయిన వినాయకుడు అడ్డంకులను తొలగిస్తాడు. తెలివితేటలు, జ్ఞానానికి వినాయకుడే అధిపతి. ఆయన కటాక్షం ఉంటే అన్ని శుభ ఫలితాలే కలుగుతాయి.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

