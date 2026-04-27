    Mohini Ekadashi 2026: నేడే మోహినీ ఏకాదశి.. సకల పాపాలను హరించే ఈ వ్రతాన్ని ఇలా ఆచరించండి.. ముహూర్తం, పూజా విధానం వివరాలు!

    Mohini Ekadashi 2026: నేడే మోహినీ ఏకాదశి. వైశాఖ శుక్ల ఏకాదశి అంటే మోహినీ ఏకాదశి. శ్రీమహావిష్ణువు మోహినీ అవతారమెత్తిన ఈ పర్వదినం విశిష్టత, పూజా ముహూర్తాలు మరియు దోషాలను తొలగించే పరిహారాల గురించి ప్రత్యేక కథనం. ముహూర్తం, పూజా విధానం వివరాలు కూడా ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 27, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి తిథికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఏడాదిలో వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో వైశాఖ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే 'మోహినీ ఏకాదశి' అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 27, సోమవారం నాడు అనగా ఈరోజు ఈ పర్వదినాన్ని భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండి శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధిస్తే, తెలిసో తెలియక చేసిన పాపాలన్నీ నశించి, సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడు, ధర్మరాజు కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినట్లు మన పురాణాల్లో పేర్కొన్నారు.

    తిథి, శుభ ముహూర్తాల వివరాలు

    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం.. వైశాఖ శుక్ల ఏకాదశి తిథి ఏప్రిల్ 26వ తేదీ సాయంత్రం 06:08 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 27వ తేదీ రాత్రి 09:19 గంటల వరకు ఉంటుంది. సూర్యోదయ తిథిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఏప్రిల్ 27న వ్రతాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం.

    ముఖ్యమైన సమయాలు ఇవే:

    బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 04:17 నుండి 05:01 వరకు

    అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:53 నుండి మధ్యాహ్నం 12:45 వరకు

    అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 02:41 నుండి సాయంత్రం 04:20 వరకు

    విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 02:31 నుండి 03:23 వరకు

    మోహినీ ఏకాదశి పూజా విధానం

    ఈ పవిత్రమైన రోజున భక్తులు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి, స్నానాదులు ముగించుకుని ఈ క్రింది విధంగా పూజను నిర్వహించాలి:

    శుద్ధి: ఇంటిని, పూజా గదిని శుభ్రం చేసుకుని శ్రీమహావిష్ణువు ఫోటో లేదా విగ్రహాన్ని సిద్ధం చేసుకోవాలి.

    అభిషేకం: విష్ణుమూర్తికి గంగాజలంతో పాటు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేయడం శ్రేయస్కరం.

    అలంకరణ: స్వామివారికి పసుపు రంగు దుస్తులు, పసుపు చందనం, మరియు పసుపు రంగు పుష్పాలను సమర్పించాలి.

    దీపం & మంత్రం: నెయ్యితో దీపాన్ని వెలిగించి, "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలి.

    వ్రత కథ: మోహినీ ఏకాదశికి సంబంధించిన పురాణ కథను చదువుకోవడం లేదా వినడం వల్ల వ్రత ఫలితం సంపూర్ణమవుతుంది.

    నైవేద్యం: తులసి దళం (తులసి ఆకులు) లేకుండా విష్ణుమూర్తి ఏ నైవేద్యాన్ని స్వీకరించరు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా తులసితో కూడిన ప్రసాదాన్ని సమర్పించాలి.

    ఈ రోజూ పాటించాల్సిన ప్రత్యేక పరిహారాలు

    మీ జీవితంలో కష్టాలు తొలగిపోవాలంటే మోహినీ ఏకాదశి నాడు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. విష్ణువుకు బెల్లం మరియు శనగపప్పును నైవేద్యంగా సమర్పించడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. అలాగే స్వామివారికి పసుపు కొమ్ములను సమర్పించడం వల్ల జాతకంలోని గురు దోషాలు తొలగి, వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

    మోహినీ అవతారం వెనుక ఉన్న పరమార్థం

    క్షీరసాగర మథనం సమయంలో అమృతం ఉద్భవించినప్పుడు దేవతలకు, అసురులకు మధ్య పెద్ద పోరాటమే జరిగింది. అప్పుడు రాక్షసుల నుంచి అమృతాన్ని కాపాడి, దేవతలకు అందించడం కోసం శ్రీమహావిష్ణువు అత్యంత సుందరమైన 'మోహిని' రూపం ధరించారు. తన మాయాజాలంతో రాక్షసులను మైమరపించి, దేవతలకు అమృతాన్ని పంచిన పవిత్ర తిథి ఇదే. అందుకే ఈ ఏకాదశికి అంతటి విశిష్టత చేకూరింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మోహినీ ఏకాదశి వ్రతం ఎవరు ఆచరించవచ్చు?

    జాతి, కుల, వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరించని వారు పండ్లు తీసుకుంటూ ఉపవాసం ఉండవచ్చు.

    2. ఏకాదశి నాడు ఏయే పదార్థాలు తినకూడదు?

    ముఖ్యంగా బియ్యంతో చేసిన పదార్థాలు (అన్నం) తీసుకోకూడదు. అలాగే ఉల్లి, వెల్లుల్లి మరియు మాంసాహారానికి దూరంగా ఉండాలి.

    3. ఈ వ్రతం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద లాభం ఏమిటి?

    మోహినీ ఏకాదశి వ్రతం ఆచరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మోహపాశాల నుంచి మనసు విముక్తి చెంది, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కలుగుతుంది.

    4. ఉపవాసం ఎప్పుడు విరమించాలి?

    మరుసటి రోజు (ద్వాదశి) ఉదయం స్నానం చేసి, బ్రాహ్మణులకు దానధర్మాలు చేసిన తర్వాత లేదా స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత ఉపవాసం విరమించాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

