అట్లతద్ది నోము కథ, పూజా విధానం.. పెళ్లికాని అమ్మాయిలు ఈ పండుగ ఎందుకు జరుపుకుంటారో తెలుసా?
తెలుగు సంస్కృతిలో అట్లతద్ది పండుగకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళలు, యువతులు ఈ పండుగను భక్తిశ్రద్ధలతో, ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకుంటారు. గౌరీదేవిని ఆరాధిస్తూ వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉండాలని, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు కలగాలని ప్రార్థిస్తారు.
తెలుగు సంస్కృతిలో అట్లతద్ది పండుగకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ పండుగను ఆడపడుచులందరూ సంతోషంగా జరుపుకుంటారు. మహిళలు, యువతులు ఎంతో ఉత్సాహంగా అట్లతద్దిని జరుపుతారు.
ఈ పర్వదినం భక్తికి, కుటుంబ అనుబంధాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. గౌరీదేవిని ఆరాధిస్తూ వైవాహిక జీవితం, కుటుంబ సౌఖ్యం కలగాలని కోరుకుంటారు. అట్లతద్ది రోజు ఉయ్యాల ఊగడం, ఉదయాన్నే చద్దన్నం తినడం, గోరింటాకులు పెట్టుకోవడం ఇలా రకరకాల సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. పార్వతీ పరమేశ్వరుల కథతో పాటు, ఎందుకు ఉయ్యాల ఊగడం వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
పార్వతీ పరమేశ్వరుల కథ
హిందూ సంప్రదాయంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులను ఆదర్శ దంపతులు అంటారు. శివుడిని భర్తగా పొందాలని పార్వతీదేవి తపస్సు చేస్తుంది. ఆమె భక్తి, పట్టుదల చివరకు శివుడి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కారణమవుతాయి. గౌరీదేవిని ఆరాధించడం ద్వారా సౌభాగ్యం కలుగుతుందని, దాంపత్య సంతోషాన్ని కూడా పొందవచ్చని విశ్వసిస్తారు.
అట్లతద్ది నాడు మహిళలు గౌరీదేవిని భక్తితో ఆరాధిస్తారు. పెళ్లయిన వారు కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు ఉండాలని, పెళ్లికాని వారు తమ జీవితంలోకి మంచి భర్త రావాలని కోరుకుంటారు. అట్లతద్ది పండుగకు సంబంధించి పార్వతీ పరమేశ్వరుల కథ ఆ ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది.
ఎందుకు ఉయ్యాల ఊగుతారు?
అట్లతద్ది నాడు ఉయ్యాల ఊగడం ఆకర్షణీయమైన సంప్రదాయాల్లో ఒకటి. తెల్లవారుజామున లేచి స్నానం చేసే మహిళలు, చద్దన్నం తిని ఉయ్యాల ఊగుతారు. స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి ఉయ్యాల ఊగుతూ పాటలు పాడతారు. దీని వెనుక పురాణ కారణం ఉందని అంటారు.
సంప్రదాయపరంగా చూసినట్లయితే, ఉయ్యాల ఆనందానికి, ఉత్సాహానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందరూ కలిసి ఒకచోట చేరి పాటలు పాడుతూ, ఆటలు ఆడుతూ ఉంటే వారి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఇలా సంతోషంగా అట్లతద్దిని జరుపుకోవడం వెనుక ఇలాంటి సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి.
అట్ల వాయనం
అట్లతద్ది పేరులోనే అట్లకు ఉన్న ప్రాధాన్యత మనకు కనిపిస్తుంది. అట్లతద్ది నాడు అట్లను వాయనంగా ఇస్తారు. 11 అట్లు వేసి వాటిని నైవేద్యంగా సమర్పించి, వాయనంగా ఇస్తారు. అట్లతద్ది కేవలం ఒక వ్రతం మాత్రమే కాదు. అందరూ కలిసి ఆనందంగా జరుపుకునే సాంస్కృతిక వేడుక.
అట్లతద్ది నాడు పాటించే సంప్రదాయాలు
తెల్లవారుజామున లేవడం: మహిళలు ఉదయాన్నే నిద్రలేచి స్నానం చేసి, సంప్రదాయబద్ధంగా ఈ వ్రతాన్ని ప్రారంభిస్తారు.
చద్దన్నం తినడం: కొన్ని ప్రాంతాల్లో తెల్లవారుజామున నిద్రలేచి చద్దన్నం తింటారు. ముఖ్యంగా ఉల్లిపాయ పులుసు, కందిపొడి, గోంగూర పచ్చడి వంటివి ఉంటాయి.
గోరింటాకు: మహిళలు, యువతులు చేతులకు గోరింటాకు పెట్టుకుని పండుగకు ప్రత్యేక శోభను తీసుకొస్తారు.
గౌరీదేవి ఆరాధన: అమ్మవారిని పసుపు, కుంకుమలు, పూలతో పూజించి, తమ కోరికలు నెరవేరాలని ప్రార్థిస్తారు.
అలాగే, ఉయ్యాల ఊగడం, అట్లను వాయనంగా ఇవ్వడం, రాత్రి చంద్రుడిని చూసిన తర్వాత మాత్రమే అట్లను తినడం వంటివి పాటిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More