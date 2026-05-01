Buddha Pournami: ఈరోజే విశేషమైన బుద్ధ పౌర్ణమి.. వెన్నెల్లో కూర్చుని ఇలా చేస్తే మీ జాతకం మారుతుందా? ఈ పౌర్ణమి రహస్యం ఇదే!
Buddha Pournami: ఈరోజే విశేషమైన బుద్ధ పౌర్ణమి. వైశాఖ పౌర్ణమి అంటేనే ఆధ్యాత్మిక శక్తికి కేంద్రం. బుద్ధ పూర్ణిమ విశిష్టత, పుణ్య స్నానాలకు అనువైన ముహూర్తాలు మరియు ఈ రోజు పాటించాల్సిన ప్రత్యేక నియమాల గురించి పూర్తి కథనం మీకోసం.
భారతీయ సంస్కృతిలో వైశాఖ మాసానికి విపరీతమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ నెలలో వచ్చే పౌర్ణమిని మనం 'బుద్ధ పూర్ణిమ'గా జరుపుకుంటాం. అటు ఆధ్యాత్మికంగా, ఇటు జ్యోతిష్య రీత్యా ఈ రోజుకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. 2026 సంవత్సరంలో మే 1వ తేదీన అనగా నేడు ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకోనున్నాము. కేవలం బౌద్ధులే కాకుండా, హిందూ ధర్మంలో కూడా ఈ రోజును అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున చేసే దానధర్మాలు, పూజలు జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
ముహూర్తం, తిథి వివరాలు
పంచాంగం ప్రకారం, పౌర్ణమి తిథి ఏప్రిల్ 30వ తేదీ రాత్రి 9:12 గంటలకే మొదలయ్యింది. అయితే, సూర్యోదయ తిథిని ప్రామాణికంగా తీసుకునే మన సంప్రదాయం ప్రకారం, మే 1వ తేదీనే బుద్ధ పూర్ణిమగా నిర్ణయించారు. ఈ తిథి మే 1వ తేదీ రాత్రి 10:52 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. కాబట్టి, పూజలు, పుణ్య స్నానాలు మరియు దాన ధర్మాలకు మే 1వ తేదీ అత్యంత అనువైన రోజని పండితులు పేర్కొంటున్నారు.
పుణ్య స్నానం.. దాన ధర్మాలకు వేళాయె!
బుద్ధ పూర్ణిమ రోజున సూర్యోదయానికి ముందే పవిత్ర నదులలో స్నానం చేయడం వల్ల జన్మజన్మల పాపాలు తొలగిపోతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
"ఈ రోజున చేసే స్నాన, దానాలు అశ్వమేధ యాగం చేసినంత ఫలితాన్ని ఇస్తాయి," అని ఆధ్యాత్మిక వేత్తలు వివరిస్తున్నారు.
మే 1వ తేదీ ఉదయం 4:15 గంటల నుండి 4:58 గంటల వరకు 'బ్రాహ్మీ ముహూర్తం' స్నానానికి మరియు దానాలకు అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం. ఈ సమయంలో పేదలకు అన్నదానం చేయడం లేదా వస్త్రాలను కానుకగా ఇవ్వడం వల్ల ఇంట్లో శాంతి నెలకొంటుంది. అలాగే, సాయంత్రం 6:52 గంటలకు చంద్రోదయం అవుతుంది. ఆ సమయంలో చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
పూజా విధానం, విశేషాలు
ఉదయాన్నే స్నానం ముగించి ఉపవాసం ఉండటం మంచిది. సాయంత్రం చంద్రుడికి అర్ఘ్యం ఇచ్చే సమయంలో తెల్లటి పువ్వులు, అక్షతలు మరియు కుంకుమను నీటిలో కలిపి సమర్పించాలి.
సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పౌర్ణమి రోజున సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ. ఈ రోజున కథ వినడం వల్ల ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.
శివ పార్వతుల పూజ: ఇంట్లో సుఖశాంతులు ఉండాలంటే ఈ రోజు శివ పార్వతులను పూజించాలి.
హనుమాన్ ఆరాధన: మానసిక ధైర్యం కోసం హనుమంతుడికి సింధూరం సమర్పించడం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
ఈ తప్పులు అస్సలు చేయకండి
ఈ రోజు పూర్తిగా సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. కోపం, అసూయ వంటి ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండి, ధ్యానంపై దృష్టి సారించాలి. వీలైతే రాత్రి వేళ వెన్నెల్లో కూర్చుని ‘ఓం సోమాయ నమః’ అనే మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 2026లో బుద్ధ పూర్ణిమ ఏ రోజున వచ్చింది?
2026లో మే 1వ తేదీన బుద్ధ పూర్ణిమను జరుపుకోవాలి. తిథి ఏప్రిల్ 30 రాత్రి మొదలైనా, ఉదయ తిథి ప్రకారం మే 1 ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది.
2. బుద్ధ పూర్ణిమ రోజున చంద్రుడికి అర్ఘ్యం ఎందుకు ఇవ్వాలి?
పౌర్ణమి రోజున చంద్రుడు పూర్తి శక్తితో ఉంటాడు. చంద్రుడికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం వల్ల జాతకంలో చంద్ర దోషాలు తొలగిపోయి మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
3. ఈ రోజున ఏయే వస్తువులను దానం చేయవచ్చు?
ముఖ్యంగా బియ్యం, పాలు, పంచదార వంటి తెల్లటి వస్తువులతో పాటు, అవసరార్థులకు ఆహారం మరియు బట్టలు దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
