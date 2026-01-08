రేపు గురు, శుక్రుల నుంచి ఈ నాలుగు రాశులకు కాసుల వర్షం, విపరీతమైన ఆనందం, అదృష్టంతో పాటు మరెన్నో లాభాలు!
గురువు జ్ఞానం, అదృష్టం మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు సంతోషం, విలాసాలు, డబ్బు, ప్రేమ వంటి వాటికి కారకుడు. ఈ రెండిటి సంయోగం ప్రతియుతి దృష్టి యోగాన్ని ఏర్పరచబోతోంది. శుక్రుడు, గురువు 120 డిగ్రీల వద్ద ఉండడంతో ఈ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కొన్నిసార్లు గ్రహాల సంచారంలో మార్పు కారణంగా శుభయోగాలు ఏర్పడితే, కొన్నిసార్లు అశుభయోగాలు ఏర్పడతాయి.
గురు, శుక్రుల శక్తివంతమైన యోగం
జనవరి 9, అంటే రేపు రాత్రి 11:02కి ఈ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ రెండిటి సంయోగం ప్రతియుతి దృష్టి యోగాన్ని ఏర్పరచబోతోంది. శుక్రుడు, గురువు 120 డిగ్రీల వద్ద ఉండడంతో ఈ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఈ రాశుల వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. మరి ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
గురువు, శుక్రుడు ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షాన్ని కురిపించబోతున్నారు.. విపరీతమైన ఆనందం, అదృష్టం కలగబోతోంది
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ రెండిటి కారణంగా ఏర్పడే యోగం శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఆనందం ఎక్కువ అవుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పని ప్రదేశంలో సక్సెస్ను చూస్తారు. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో ఆసక్తిగా పాల్గొంటారు. సంతోషం, ప్రశాంతత ఎక్కువ అవుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. అదృష్టం తలుపు తడుతుంది. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది.
2.కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఈ దృష్టి యోగం కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలు ఉంటాయి. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరియర్లో సక్సెస్ అందుకుంటారు. పెండింగ్లో ఉన్న టాస్కులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కెరియర్లో మంచి సక్సెస్ను చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దృఢంగా మారుతుంది.
3.ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ గ్రహాల సంయోగం కారణంగా ఏర్పడే యోగం సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కెరియర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. సాలరీ పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యాపారాలను మొదలు పెడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు లభిస్తాయి. అదృష్టం మీ వెంట ఉంటుంది.
4.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి గురు, శుక్రుల కారణంగా ఏర్పడే యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. వ్యాపారస్తులకు అదిరిపోయే లాభాలు కలుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు.