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    Guru Pushya Yogam: రేపే అరుదైన 'గురు పుష్య యోగం'.. వాళ్ళకు ఫుల్లుగా లాభాలు.. అదృష్టాన్ని మార్చే సువర్ణావకాశం ఇదే!

    గురు పుష్య యోగం ఇప్పుడు రూపుదిద్దుకోబోతోంది. ఈ యోగం అనేక రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మకర రాశి రాశి గురించి ఇక్కడ మేము మీకు చెబుతాము, ఈ రాశిచక్రం ఏ ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. 

    Published on: Jun 17, 2026 11:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఈ ఏడాది చివరి గురు పుష్య యోగం జూన్ 18న రాబోతోంది. ఇది ఎంతో విశిష్టమైన సమయం కావడంతో కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి, బంగారం కొనుగోలు చేయడానికి ఇది సరైన తరుణం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మళ్ళీ వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు ఇలాంటి అద్భుతమైన అవకాశం ఉండదు.

    Guru Pushya Yogam: రేపే అరుదైన 'గురు పుష్య యోగం'.. వాళ్ళకు ఫుల్లుగా లాభాలు.. అదృష్టాన్ని మార్చే సువర్ణావకాశం ఇదే!
    Guru Pushya Yogam: రేపే అరుదైన 'గురు పుష్య యోగం'.. వాళ్ళకు ఫుల్లుగా లాభాలు.. అదృష్టాన్ని మార్చే సువర్ణావకాశం ఇదే!

    గురు పుష్య యోగం ప్రాముఖ్యత

    జ్యేష్ఠ మాసం చతుర్థి తిథి నాడు వస్తున్న ఈ యోగం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో శక్తివంతమైనది. గురు గ్రహం తన ఉచ్చ రాశిలో ఉండటం, దానికి తోడు గురువారం నాడు పుష్య నక్షత్రం రావడం ఈ యోగానికి అసాధారణమైన బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గురు గ్రహ దశలో ఉన్న వారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. అధికమాసం కారణంగా గత కొంతకాలంగా కొత్త పనులు, శుభకార్యాలు వాయిదా వేసుకున్న వారికి ఇది మంచి సమయం. ఈ సమయంలో భూమి, వాహనాలు, బంగారం, వెండి వంటి ఆస్తులు కొనడం లేదా కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడం వల్ల దీర్ఘకాలిక లాభాలు కలుగుతాయి.

    మకర రాశి వారికి ఊహించని ధన లాభం

    ఈ అరుదైన యోగం మకర రాశి వారికి ఒక వరంలా మారబోతోంది. రాబోయే రోజుల్లో వీరికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి రావడం, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం వంటి శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి.

    ఆర్థిక స్థితి: మీ పొదుపు పెరుగుతుంది, ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి.

    వ్యక్తిగత జీవితం: మీ మాట తీరు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. కార్యాలయాల్లో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.

    కుటుంబం: కుటుంబ సభ్యుల నుంచి గౌరవం దక్కుతుంది. ఇంట్లో వేడుకలు, మంగళకరమైన కార్యక్రమాలు జరిగి సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    శుభముహూర్తం - సమయపాలన

    జూన్ 18న ఉదయం 5:45 గంటలకు ప్రారంభమై 11:32 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ ఐదున్నర గంటల సమయం చాలా కీలకమైనది. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పనులకు గురు గ్రహ అనుగ్రహం పుష్కలంగా ఉంటుంది.

    మళ్ళీ వచ్చే ఏడాది ఈ యోగం ఎప్పుడు వస్తుందంటే:

    ఫిబ్రవరి 18, 2027

    మార్చి 18, 2027

    ఏప్రిల్ 15, 2027

    కాబట్టి, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మీ ఆర్థిక లక్ష్యాలను అందుకునే దిశగా అడుగులు వేయండి.

    1. గురు పుష్య యోగంలో ఏమి కొనడం ఉత్తమం?

    సమయంలో బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, స్థిరాస్తులు లేదా కొత్త వాహనాలు కొనడం చాలా శ్రేయస్కరం. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలకు ఇది అత్యంత అనువైన సమయం.

    2. గురు పుష్య యోగం ఎవరికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది?

    ప్రస్తుతం గురు గ్రహ దశలో ఉన్నవారికి మరియు మకర, మిథున, కర్కాటక రాశి వారికి ఈ యోగం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Guru Pushya Yogam: రేపే అరుదైన 'గురు పుష్య యోగం'.. వాళ్ళకు ఫుల్లుగా లాభాలు.. అదృష్టాన్ని మార్చే సువర్ణావకాశం ఇదే!
    Home/Rasi Phalalu/Guru Pushya Yogam: రేపే అరుదైన 'గురు పుష్య యోగం'.. వాళ్ళకు ఫుల్లుగా లాభాలు.. అదృష్టాన్ని మార్చే సువర్ణావకాశం ఇదే!
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