Vastu Tips Lizard : ఇంట్లో బల్లిని ఎక్కడ చూస్తే శుభం? ఏ చోట చూస్తే అశుభం?
Vastu Tips Lizard : సాధారణంగా ఇంట్లో గోడలపై బల్లులను చూస్తాం. ఎక్కడ బల్లిని చూస్తే శుభం, ఏ చోట చూస్తే అశుభంగా పరిగణిస్తారో చూద్దాం..
ఇళ్ల గోడలపై బల్లులను కనిపించడం సర్వసాధారణం. కొందరు వాటిని శుభసూచకంగా భావిస్తే, మరికొందరు అశుభంగా భావిస్తారు. శకున శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇది లక్ష్మీదేవి రాకకు సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో బల్లి కనిపించడం అనేక శకునాలను సూచిస్తుంది. బల్లిని చూడటం భవిష్యత్తుకు సూచనగా పరిగణిస్తారు.
దీపావళి లేదా ఏదైనా శుభ సందర్భంలో బల్లిని చూడటం ఆర్థిక లాభానికి సంకేతంగా భావిస్తారు. అయితే శుభ లేదా అశుభ శకునాలకు బల్లి ఉన్న ప్రదేశం, దాని స్థానం చాలా కీలకమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఇంట్లో బల్లిని ఎక్కడ చూస్తే శుభం, ఎక్కడ చూస్తే అశుభం తెలుసుకుందాం..
పూజా స్థలం దగ్గర బల్లి
ఇంట్లోని పూజా స్థలం దగ్గర బల్లిని చూడటం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది అదృష్టం కలిసివస్తుందనడానికి సంకేతంగా చూస్తారు. పూజా స్థలం దగ్గర బల్లి ఉండటం సంతోషం, శ్రేయస్సు, ఆర్థిక లాభాన్ని సూచిస్తుంది.
నేలపై బల్లిని చూడటం
వాస్తు శాస్త్రంలో నేలపై బల్లి నడవడం చూడటం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఇది ఆర్థిక పురోగతికి, నిలిచిపోయిన ధనం లభించడానికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
ధాన్యం దగ్గర బల్లి
బియ్యం లేదా గోధుమలు ఉంచే ప్రదేశంలో బల్లి ఉండటం కూడా శుభసూచకంగా భావిస్తారు. ఈ ప్రదేశంలో బల్లిని చూడటం ఇంట్లో శ్రేయస్సు, సంతోషాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు.
కొత్త ఇంట్లో
మొదటిసారి కొత్త ఇంట్లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు బల్లిని చూడటం చాలా శుభసూచకంగా పరిగణిస్తారు. ఇది పూర్వీకుల ఆశీర్వాదంగా భావిస్తారు. ఇది ఇంట్లోకి ఆనందం, శ్రేయస్సు రాకను సూచిస్తుంది.
అశుభ సంకేతాలు
- ఇంట్లో బల్లులు ఒకదానితో ఒకటి పోట్లాడుకోవడం చూడటం అశుభ సంకేతంగా చెబుతారు. ఇది కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో విభేదాలు, గొడవలు, అసమ్మతులను సూచిస్తుంది.
- ఇంట్లో చనిపోయిన బల్లిని చూడటం అశుభ సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఇంట్లోకి ఏదైనా వ్యాధి లేదా ప్రతికూల శక్తి ప్రవేశాన్ని సూచించవచ్చు.
- నల్లబల్లి ఒక అశుభ సంకేతంగా చెబుతారు. ఇది రాబోయే కష్టాలను లేదా ఒక అశుభ సంఘటనను సూచిస్తుంది.
- ఇంట్లో అకస్మాత్తుగా అధిక సంఖ్యలో బల్లులను చూడటం అశుభ సంకేతంగా పరిగణిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇది బలహీనమైన రాహువు ప్రభావం కావచ్చు. ఇది మానసిక ఒత్తిడికి, గందరగోళానికి దారితీయవచ్చు.
