శుక్రుడు అస్తమించడంతో రాబోయే 10 రోజుల పాటు ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది!
శుక్రుడి కారణంగా కొన్ని రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. రాబోయే 10 రోజులు ఏ రాశులవారికి టైమ్ బాగుంటుందో చూడండి.
xvజ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు అందం, విలాసం, ప్రేమ, సంపద, శ్రేయస్సుకు కారకుడు. రాక్షసులకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు ప్రతి నెలా తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. శుక్రుడు ప్రస్తుతం తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. అక్టోబర్ 19న అస్తమించి బలహీనమైన స్థితిలో ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా శుక్రుడు రాబోయే 10 రోజుల పాటు ఇదే స్థితిలో సంచరిస్తాడు. శుక్ర గ్రహ అస్తమయ ప్రభావం అన్ని రాశులలో కనిపిస్తుంది. కొన్ని రాశులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంతేకాకుండా వృత్తిలో పురోగతి, మీరు చేపట్టిన పనిలో విజయం వంటి అనేక మంచి విషయాలు జరగవచ్చు. ఇప్పుడు తులారాశిలో శుక్రుడు అస్తమించడం వల్ల ఏ రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో చూద్దాం.
మేష రాశి
శుక్రుడు మేషరాశిలోని 7వ ఇంట్లో ఉన్నందున దాని ప్రభావం కుటుంబ జీవితంపై కనిపిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీకు ఏవైనా విభేదాలు ఉంటే ఈ కాలంలో అవి పరిష్కారమై, మీ బంధం బలపడుతుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు మంచి భౌతిక సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. మీరు కోరుకున్న వస్తువులను కొనుగోలు చేయడంలో ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఈ కాలం ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే ఈ కాలంలో వాటి నుండి మంచి ఉపశమనం పొందుతారు. మీ ఆరోగ్యంలో మంచి మెరుగుదల ఉంటుంది.
మిథున రాశి
శుక్రుడు మిథున రాశి 5వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. విద్యార్థులకు చదువులో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితం మధురంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. విదేశాలలో పనిచేసే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. దీనిని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటే, మీరు గొప్ప ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోగలరు.
కర్కాటక రాశి
శుక్రుడు కర్కాటక రాశిలోని 4వ ఇంట్లో ఉన్నాడు. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి మంచి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. నాయకత్వ నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. పనిలోనూ, ఇంట్లోనూ మీ అభిప్రాయాలకు విలువ ఉంటుంది. మీరు చేసే ప్రతి పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. వ్యాపారంలో మీ కొత్త ప్రాజెక్టులు ఆశించిన మంచి విజయాన్ని అందిస్తాయి. కష్టపడి పనిచేసేవారు కార్యాలయంలో తమ శ్రమకు తగిన ఫలాలను పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More