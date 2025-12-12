Edit Profile
    Venus Combust: శుక్రుడి అస్తమయం, మూడు రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో లాభాలు!

    శుక్రుడు ఆనందం, ప్రేమ, డబ్బు, విలాసాలు వంటి వాటికి కారకుడు. శుక్రుడి రాశి మార్పు చెందినప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి కూడా శుభ ఫలితాలు లేదా అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శుక్రుడు అస్తమించాడు. శుక్రుడి అస్తమయం కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలను తీసుకు రాబోతోంది. మరి ఏ రాశి వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? 

    Published on: Dec 12, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Venus Combust: గ్రహాలు కాలనుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహ సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. 12 రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను లేదా అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శుక్రుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. శుక్ర సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు కొన్ని రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను ఎదుర్కొంటే, కొన్ని రాశుల వారు అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    శుక్ర సంచారం

    శుక్రుడు ఆనందం, ప్రేమ, డబ్బు, విలాసాలు వంటి వాటికి కారకుడు. శుక్రుడి రాశి మార్పు చెందినప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి కూడా శుభ ఫలితాలు లేదా అశుభ ఫలితాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. శుక్రుడు అస్తమించాడు. శుక్రుడి అస్తమయం కొన్ని రాశుల వారికి అనేక లాభాలను తీసుకురాబోతోంది. మరి ఏ రాశి వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఎవరికి బాగా కలిసి రాబోతోందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    శుక్రుడి అస్తమయం

    శుక్రుడు ప్రస్తుతం వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు. డిసెంబర్ 24న శుక్రుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటికే సూర్యుడు ఈ రాశిలో ఉండడంతో రెండు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మరికొన్ని రోజులకి బుధుడు కూడా ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దాంతో త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది.

    శుక్రుడికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం చూసినట్లయితే, శుక్రుడు అనేక రకాల మార్పులను తీసుకొస్తాడు. 2026 కొత్త సంవత్సరంలో శుక్రుడు ఉదయిస్తాడు. శుక్రుడు ఉదయించడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. శుక్రుడి అస్తమయంతో ఏ రాశుల వారు లాభాలను పొందుతున్నారు? ఎవరు ఎలాంటి ఫలితాలను చూస్తారో తెలుసుకుందాం.

    శుక్రుడి అస్తమయంతో ఈ రాశులకు ఎన్నో లాభాలు

    1.వృషభ రాశి

    శుక్రుడు అస్తమించడం వృషభ రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది మీ ప్రేమ జీవితంలో ప్రేమను పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరంగా లాభపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పాత ప్రాజెక్ట్ తిరిగి ప్రారంభమవుతుంది. ఉద్యోగంలో పరిస్థితి మీకు మంచిగా ఉంటుంది.

    2.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి శుక్రుడు అస్తమించడం మంచి ఫలితాలను తెచ్చి పెడుతుంది. ఈ మొత్తంలో ఉన్నవారికి రుణాలు ఇవ్వడంలో ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. మీరు వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. మొత్తం మీద మీకు గొప్ప రోజు. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

    3.మకర రాశి

    శుక్రుడు అస్తమించడం మకర రాశికి మంచి సమయాన్ని సృష్టిస్తుంది. వ్యాపార పరిస్థితి మీకు మంచిగా ఉంటుంది, వైవాహిక జీవితంలో కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తారు. అనేక రకాల వివాదాలు తగ్గుతాయి. మీరు పాత వాటిని మరచిపోయి కొత్త ప్రారంభాన్ని చేయాలి. పెట్టుబడి గురించి వివేచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తొందరపడవద్దు.

