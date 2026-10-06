అక్టోబర్ 24 శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు.. డిసెంబర్ 5 వరకు లక్కు చూసే రాశులు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడు చిత్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అక్టోబర్ నెలలో జరిగే ఈ అరుదైన సంఘటన కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి వివాహం జరుగుతుంది. ఆ శుభ రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి.
సంపద, విలాసం, సౌకర్యం, వైవాహిక ఆనందాన్ని ప్రసాదించే గ్రహమైన శుక్రుడు, ప్రస్తుతం తన సొంత రాశి అయిన తులారాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది అక్టోబర్ 24న కుజుడికి అధిపతి అయిన చిత్త నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది డిసెంబర్ 5 వరకు ఈ నక్షత్రంలోనే ఉంటుంది. దీని ప్రభావం 12 రాశులన్నింటిపైనా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఇది వైవాహిక ఆనందాన్ని, కుటుంబ శాంతిని, వివాహం చేసుకోబోతున్న వారికి వివాహాన్ని అందిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్ర నక్షత్ర సంచారం వల్ల ఏ రాశులు ప్రభావితమవుతాయో చూడండి.
మేష రాశి
చిత్త నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి అనేక విధాలుగా సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. మీరు మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు. మీ పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి మీకు మరింత మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవారికి మంచి అవకాశాలు, పని ప్రదేశంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమికుల ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారు తమ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొన్ని కొత్త మార్గాలను కనుగొంటారు. శుక్రుని అనుగ్రహంతో, మీరు కోల్పోయిన డబ్బును, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందగలరు. ఆస్తికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలు మీ ముందుకు వస్తాయి. మీ ప్రియమైనవారితో బంధం మునుపటి కంటే బలపడుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంబంధం స్నేహపూర్వకంగా ఉంటుంది. మీ వృత్తి, కుటుంబ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. ఈ రాశికి చెందిన అవివాహితులు లేదా వివాహం చేసుకోబోతున్న వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి డబ్బు, కుటుంబ వ్యవహారాలను చక్కబెట్టుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు డబ్బు సంపాదించడానికి అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తారు. ప్రేమ వ్యవహారాలు, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలలో మీకు సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రభుత్వం నుండి మీకు ప్రయోజనకరమైన వార్తలు అందుతాయి. న్యాయవ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. పని, వ్యాపారానికి సంబంధించి మీరు చేసే ప్రయత్నాలలో గణనీయమైన లాభాలు పొందుతారు. మీరు మీ కుటుంబంతో సంతోషంగా సమయం గడపవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి వివాహ అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పని రెట్టింపు ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు గతంలో చేసిన అప్పులను తీర్చేస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. శుక్ర గ్రహ సంచారం మీ జీవితంలోని సమస్యలను క్రమంగా తగ్గిస్తుంది. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వృత్తి జీవితంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి. దీనివల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న దీర్ఘకాలిక కుటుంబ సమస్యలు లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ముగుస్తాయి. మీ పై అధికారులు, కుటుంబ సభ్యులు మీకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తారు. ఇది మీ వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సంబంధాలలో మెరుగుదలను తీసుకువచ్చే కాలం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More