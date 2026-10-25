కొత్త సంవత్సరంలో వీరికి శుక్రుడి బ్లెస్సింగ్స్.. శత్రువులు సైతం అసూయపడేలా గ్రోత్!
శుక్రుడు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో తన రాశిని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో శుక్రుడు కొన్ని రాశుల వారికి మరిన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల జీవితాలు సువర్ణమయం కానున్న రాశులు ఏవో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడు అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలలో ఒకటి. జనవరి 1, 2027న శుక్రుడు తులారాశి నుండి వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 29 వరకు వృశ్చికరాశిలోనే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత ధనుస్సురాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శుక్రుని ఈ సంచారం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో ఊహించని అదృష్టం లభిస్తుంది. ఈ సమయం ఏ రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి జనవరి నెలలో శుక్ర గ్రహ సంచారం ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. వివాహితులకు అవగాహన పెరుగుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం, మనశ్శాంతి మీ జీవితంలో మరింత సంతృప్తిని కలిగిస్తాయి. శుక్ర గ్రహ సంచారం మీ జీవితంలో విజయాన్ని, ఆనందాన్ని తెస్తుంది. వృత్తిలో రోజువారీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. మీ కెరీర్లో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. మీరు ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులలో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయి. ఉద్యోగార్థులకు తగిన ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే మీరు చేపట్టే అన్ని పనులకు ఆరోగ్యం అనుకూలిస్తుంది.
మీన రాశి
శుక్రుడు మీన రాశి వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. శుక్ర సంచారం కారణంగా మీరు పని, వ్యాపారంలో చేసే కష్టానికి తగిన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలంలో పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీకు అప్పగించిన పనిని సరిగ్గా పూర్తి చేయడం ద్వారా లాభం ఉంటుంది. మీ పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి పెద్ద లాభాలను ఆశించవచ్చు. మీ వైవాహిక జీవితం ఆనందం, శాంతితో నిండి ఉంటుంది. మీ అన్ని ప్రయత్నాలకు ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతృప్తి ఉంటుంది. ఇది మీ సామాజిక హోదాను కూడా పెంచుతుంది. మీరు కొత్త కారు లేదా ఇల్లు కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, దానికి ఇదే సరైన సమయం.
కుంభ రాశి
శుక్రుడి అనుగ్రహంతో శత్రువులు సైతం అసూయపడేంతగా కుంభ రాశి వారు ఎదిగే అవకాశం లభిస్తుంది. గతంలో వేధింపులకు గురైన చాలా మంది ముందుకు వచ్చి మీ సహాయం కోరతారు. జనవరిలో చిరకాల కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. కుంభ రాశి వారు సాధారణంగా తమ ప్రియమైనవారిపై చూపిన ప్రేమను తిరిగి ఇవ్వడానికి వెనుకాడరు. ఈ కాలంలో శుక్రుడి అనుగ్రహం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల జీవితంలో అపారమైన ప్రేమ లభిస్తుంది. ఇప్పటివరకు కొనసాగుతున్న న్యాయపరమైన పోరాటాలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. విదేశాలలో స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఇప్పుడు అందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో జరిగే శుభకార్యాలు శాంతి, సంతోషాన్ని తీసుకువస్తాయి. మీరు గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ఫలాలను పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఫలితంగా, పురోగతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణం మంచి ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది. మీ వృత్తిలో కొన్ని మంచి మార్పులను మీరు చూస్తారు. మీ వ్యక్తిత్వంలో పురోగతి ఉంటుంది. జీవితంలో ఆనందం, శాంతి పెరిగే సమయం వస్తుంది. మీ వైవాహిక జీవితం మధురంగా ఉంటుంది. అవివాహితులకు, కోరుకున్న జీవిత భాగస్వామి కలుసుకుంటారు. ప్రేమ జీవితం మెరుగుపడుతుంది. ఇది జీవితంలో ఆనందం పెరిగే సమయం. మీరు కొత్త ఉద్యోగంలో చేరితే, అది విజయాన్ని తెస్తుంది. కొత్త స్నేహితుల వలయం పెరుగుతుంది. ఎక్కడో నిలిచిపోయిన కష్టార్జితం మీ చేతికి వస్తుంది. మీకు అనేక మార్గాల ద్వారా డబ్బు వస్తుంది.
తులా రాశి
శుక్ర గ్రహ సంచారం కారణంగా తులారాశి వారు ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణాలలో ప్రతి ఒక్కటి మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. కొత్త ఇల్లు, వాహనం కొనుగోలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు. పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు వ్యక్తిగత అవసరాలపై కొంచెం ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తారు. శుక్రుని అనుగ్రహం వల్ల ధన ప్రవాహం బాగుంటుంది. మీరు అనేక విధాలుగా ఆదాయాన్ని సంపాదించగలుగుతారు. ఉద్యోగార్థులకు తగిన ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కార్యాలయ వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలు మీకు అనుకూలంగా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. పనిలో మీ ప్రయత్నాలకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు కార్యాలయంలో గౌరవాన్ని పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More