Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి సంచారంతో ‘మాళవ్య రాజయోగం’!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సంపద, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్రుడు ఏప్రిల్ 19న తన స్వరాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. దీనివల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన ‘మాళవ్య రాజయోగం’ ఏర్పడనుంది. ఈ మార్పు కారణంగా వృషభం, కర్కాటకం, వృశ్చిక రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. 

    Published on: Apr 09, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఖగోళంలో గ్రహాల గమనం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. గ్రహాలు రాశి పరివర్తనం చెందిన ప్రతిసారీ ద్వాదశ రాశుల జాతకాల్లో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. తాజాగా, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, ఆకర్షణకు ప్రతిరూపంగా భావించే శుక్రుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ప్రస్తుతం మేష రాశిలో ఉన్న శుక్రుడు, త్వరలోనే తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి అడుగు పెట్టనున్నాడు.

    హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, ఏప్రిల్ 19వ తేదీ మధ్యాహ్నం 03:51 గంటలకు శుక్రుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. వృషభ రాశికి శుక్రుడే అధిపతి కావడం విశేషం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శుక్రుడు తన సొంత రాశిలో ఉన్నప్పుడు ‘మాళవ్య రాజయోగం’ ఏర్పడుతుంది. పంచమహాపురుష యోగాలలో ఒకటిగా పిలిచే ఈ రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు రాబోతున్నాయి.

    శుక్ర సంచారంతో ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    వృషభ రాశి: కెరీర్‌లో కొత్త శిఖరాలు

    సొంత రాశిలోకి శుక్రుడి రాక వృషభ రాశి వారికి కొత్త వెలుగులను తీసుకువస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తి అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మీ పనితీరుతో పైఅధికారులను మెప్పిస్తారు. కుటుంబంతో గడిపే సమయం పెరుగుతుంది, ఏదైనా విహారయాత్రకు ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగి, భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రకృతి మధ్య సమయం గడపడం మీకు మేలు చేస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి: విదేశీ ఒప్పందాలు, ఆర్థిక బలం

    శుక్రుడి సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థికంగా వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ధన సంబంధిత సమస్యలు తీరిపోతాయి. వ్యాపారస్తులు, ముఖ్యంగా విదేశీ వాణిజ్యం చేసే వారికి భారీ డీల్స్ దక్కే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది, దీనివల్ల మీరు ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. సంతానం వైపు నుంచి మీకు సంతోషాన్నిచ్చే వార్తలు అందుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. అయితే, ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి: పెరగనున్న ఆదాయం

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రాజయోగం విపరీతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి, తద్వారా ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. వృత్తిపరంగా చూస్తే, మీరు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు లాభదాయకమైన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. ముఖ్యంగా జంక్ ఫుడ్ తగ్గించి, సరైన జీవనశైలిని పాటించడం మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/ఏప్రిల్ 19 నుంచి ఈ రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. శుక్రుడి సంచారంతో ‘మాళవ్య రాజయోగం’!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes