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    విదుర నీతి: మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలంటే ఈ 6 అలవాట్లను వెంటనే వదిలేయండి!

    మహాభారత కాలంలోని విజ్ఞాన ఖని 'విదుర నీతి' నేటికీ ప్రతి ఒక్కరికీ దిక్సూచి. ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే వారు ఏ ఆరు దుర్గుణాలను విడనాడాలో విదుర మహారాజు వివరించారు. ఆ అద్భుతమైన జీవిత సూత్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    Published on: Jul 9, 2026, 08:01:09 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    మహాభారతంలో మహాత్మా విదురుని పాత్ర అత్యంత కీలకమైంది. ధృతరాష్ట్రుని మంత్రిగా, అపారమైన జ్ఞాన సంపన్నునిగా ఆయన ప్రశంసలు పొందారు. ఆయన రచించిన 'విదుర నీతి' కేవలం ప్రాచీన గ్రంథం మాత్రమే కాదు, నేటి ఆధునిక కాలంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొనే ప్రతి మనిషికీ ఒక దిక్సూచి. జీవితంలో విజయం, ఐశ్వర్యం సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు కొన్ని అలవాట్లను వీడాలని విదురుడు స్పష్టం చేశారు.

    విదుర నీతి: మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలంటే ఈ 6 అలవాట్లను వెంటనే వదిలేయండి!
    విదుర నీతి: మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలంటే ఈ 6 అలవాట్లను వెంటనే వదిలేయండి!

    విజయాన్ని అడ్డుకునే ఆ ఆరు శత్రువులు

    విదుర మహారాజు చెప్పిన శ్లోకం ప్రకారం, అభివృద్ధిని కాంక్షించే వ్యక్తి కచ్చితంగా త్యజించాల్సిన ఆరు దుర్గుణాలు ఉన్నాయి:

    నిద్రా తంద్రా భయం క్రోధ ఆలస్యం దీర్ఘసూత్రతా॥

    అంటే, అతి నిద్ర, సోమరితనం, భయం, కోపం, బద్ధకం మరియు పనులను వాయిదా వేయడం అనేవి ఒక వ్యక్తి పురోగతిని అడ్డుకునే అతిపెద్ద శత్రువులు.

    నిద్ర, సోమరితనాన్ని జయించండి

    విజయం వరించాలంటే అప్రమత్తత చాలా అవసరం. అతిగా నిద్రపోవడం వల్ల విలువైన సమయం వృథా కావడమే కాకుండా, అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. అలాగే ఎప్పుడూ సుస్తిగా, ఉత్సాహం లేకుండా ఉండటం మనిషిని లక్ష్యం నుండి దూరం చేస్తుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనం గడిపే వ్యక్తి మాత్రమే ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోగలడు.

    కోపమే మనిషికి అతిపెద్ద శత్రువు

    కోపం మనిషి విచక్షణను హరిస్తుంది. ఆవేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు ఎప్పుడూ వినాశనానికే దారితీస్తాయి. ఎదుటివారిని అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం కోల్పోవడం వల్ల వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి. విజేత కావాలనుకునే వారు తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మొదటి మెట్టు.

    వాయిదా వేసే అలవాటును వదిలించుకోండి

    చాలామందికి ఏదైనా పనిని రేపు చేద్దాంలే అనే 'దీర్ఘసూత్రత' ఉంటుంది. ఈ అలవాటు అభివృద్ధిని కుంటుపరుస్తుంది. సమయస్ఫూర్తి లేని వ్యక్తి ఎంత మేధావి అయినా ఫలితం ఉండదు. అలాగే, అనవసరమైన భయం మనిషిలోని సృజనాత్మకతను చంపేస్తుంది. ఏ పనినైనా భయం లేకుండా, ధైర్యంగా మొదలు పెట్టినప్పుడే విజయం తలుపు తడుతుంది.

    మోహం, అత్యాశలు ప్రమాదకరం

    ఏదైనా వస్తువు లేదా మనిషిపై విపరీతమైన మోహం పెంచుకోవడం వివేకాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. అత్యాశ మనిషిని అనైతిక మార్గాల్లోకి నెడుతుంది, చివరకు పతనానికి దారితీస్తుంది. విదుర నీతి ప్రకారం, మనిషి తనపై తాను నియంత్రణ కలిగి ఉండటమే నిజమైన సంపద. ఈ ఆరు దుర్గుణాలను జయించిన వ్యక్తిని అదృష్టం, ఐశ్వర్యం వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/విదుర నీతి: మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలంటే ఈ 6 అలవాట్లను వెంటనే వదిలేయండి!
    Home/Rasi Phalalu/విదుర నీతి: మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలంటే ఈ 6 అలవాట్లను వెంటనే వదిలేయండి!
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