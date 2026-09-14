వినాయక చవితి నాడు ఇంట్లో గణపతి పూజ ఎలా చేయాలి? ముహూర్తం, విధానం, మంత్రం!
సెప్టెంబర్ 14, 2026 సోమవారం గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా భక్తులు గణపతి బప్పాను ఘనంగా ఇళ్లలో ప్రతిష్ఠించి పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది చవితి రోజున రవి యోగంతో పాటు బ్రహ్మ, ఇంద్ర యోగాలు ఏర్పడటం విశేషంగా చెబుతున్నారు.
హిందూ సంప్రదాయంలో విఘ్నేశ్వరుడు ప్రథమ పూజ్యుడు. బుద్ధి, జ్ఞానం, బలం, సకల ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించే లంబోదరుడి జన్మోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. భక్తులు డోలు వాయిద్యాలు, మంగళవాయిద్యాల నడుమ బప్పాను ఘనంగా తమ ఇంట్లోకి స్వాగతిస్తున్నారు. భాద్రపద శుక్ల పక్ష చతుర్థి రోజున ప్రారంభమయ్యే ఈ వేడుకలు అనంత చతుర్దశి వరకు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో సాగుతాయి. అయితే, ఈసారి చవితి రోజున భద్రా ప్రభావం ఉండటంతో విగ్రహ ప్రతిష్టాాపన వేళలపై భక్తులలో కొన్ని సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఆ అపోహలను తొలగించుకుని నిష్టతో పూజలు చేసేందుకు పూర్తి వివరాలు పరిశీలిద్దాం.
అరుదైన శుభయోగాల వేళ గణేశ ఉత్సవాలు
ఈ ఏడాది గణేశ చతుర్థి సందర్భంగా రవి యోగంతో పాటు బ్రహ్మ మరియు ఇంద్ర యోగం కలసిరావడం విశేషం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ యోగాలు అత్యంత పవిత్రమైనవిగా, శుభప్రదమైనవిగా పరిగణిస్తారు. ఈ ప్రత్యేక యోగాల వేళ భగవత్ పూజలు చేయడం వల్ల రెట్టింపు ఫలితం లభిస్తుందని, సకల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
భద్ర ప్రభావం మరియు ఆందోళనలు
పంచాంగం ప్రకారం, ఈ సోమవారం మధ్యాహ్నం 03:50 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే భద్ర ప్రభావం మంగళవారం తెల్లవారుజామున 04:14 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. అయితే మధ్యాహ్న సమయానికి ఉన్న శుభ ముహూర్తాల కారణంగా భక్తులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందకుండా నిర్దేశిత వేళల్లో బప్పాను పూజించుకోవచ్చు.
విగ్రహ ప్రతిష్టాాపన మరియు పూజా ముహూర్తం
చతుర్థి తిథి సోమవారం తెల్లవారుజామున ప్రారంభమై మంగళవారం తెల్లవారుజాము వరకు ఉంటుంది. వినాయకుడి పూజకు మధ్యాహ్న సమయం అత్యంత శ్రేష్టమైనదిగా శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. దీని ప్రకారం సెప్టెంబర్ 14న మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 03:02 గంటల వరకు గణపతి పూజకు, విగ్రహ ప్రతిష్టాాపనకు అత్యుత్తమ సమయంగా పండితులు నిర్ణయించారు. ఈ పూజా వ్యవధి సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది.
గృహంలో గణపతి పూజ విధానం
ఇంట్లో వినాయక విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించే ముందు పీటను గంగాజలంతో శుద్ధి చేయాలి. ఆపై పీఠంపై ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు వస్త్రం పరిచి అక్షతలు ఉంచాలి. కుడివైపు నీటి కలశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. గణపతికి ఇష్టమైన వస్త్రాలు, పుష్పాలు, మాలలు, పండ్లు, మోదకాలను సమర్పించి ధూప దీపాలతో ఆరతి ఇవ్వాలి. 'ఓం గం గణపతయే నమః' అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించాలి.
చవితి రోజు చంద్ర దర్శన నిషేధం
వినాయక చవితి రోజు పొరపాటున కూడా చంద్రదర్శనం చేయకూడదనే ప్రగాఢ నమ్మకం ఉంది.
ఆ రోజు చంద్రుడిని చూస్తే మిథ్యా దోషం లేదా అపనిందలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, దొంగతనం వంటి తప్పుడు ఆరోపణలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని శాస్త్ర వచనం.
ఈరోజు ఉదయం 11:32 గంటల నుంచి రాత్రి 08:50 గంటల వరకు చంద్రదర్శనం వర్జ్యం.
గణేశ విసర్జన ఎప్పుడు?
పది రోజుల పాటు భక్తుల పూజలందుకునే విఘ్నేశ్వరుని నిమజ్జనోత్సవం సెప్టెంబర్ 25, 2026 శుక్రవారం నాడు అనంత చతుర్దశి పర్వదినాన వైభవంగా నిర్వహించబడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More