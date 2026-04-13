గ్రహాల మార్పుతో అరుదైన రాజయోగాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వార ఫలాలు.. మీ రాశికి అదృష్టం ఉందా?
ఏప్రిల్ 12 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ కొత్త వారంలో గ్రహ గతులు ఊహించని విధంగా మారుతున్నాయి. బుధాదిత్య, శుక్రాదిత్య వంటి శక్తివంతమైన రాజయోగాలతో పాటు మీన రాశిలో నాలుగు గ్రహాల కలయిక వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ వారం ఖగోళంలో అరుదైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 12 నుంచి బుధుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో అక్కడ అప్పటికే ఉన్న సూర్యుడు, శని, కుజుడితో కలిసి చతుర్గ్రహ కూటమి ఏర్పడింది. దీనికి తోడు, ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 'శుక్రాదిత్య రాజయోగం' ప్రారంభమవుతుంది. ఈ పరిణామాలు మీ ఆర్థిక, వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో క్షుణ్ణంగా పరిశీలిద్దాం.
ఈ వారం పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
మేష రాశి:
ఈ వారం మేష రాశి వారు ప్రతి అడుగు ఆచితూచి వేయాలి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రణాళికల విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు. వ్యక్తిగత జీవితంలో శృంగారం, సంతోషం వెల్లివిరుస్తాయి. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తారు.
వృషభ రాశి:
మీ వినూత్న ఆలోచనలే మీకు శ్రీరామరక్ష. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వారం మధ్యలో ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం ఉత్తమం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టాలకు దారితీయవచ్చు.
మిథున రాశి:
ఊహించని పరిచయాలు ఈ వారం మీ జీవితాన్ని మలుపు తిప్పవచ్చు. సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి పెట్టుబడుల పరంగా మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మీ అంతరాత్మ చెప్పినట్లు వినడం వల్ల ఆర్థికంగా లాభపడతారు.
కర్కాటక రాశి:
ఈ వారం కర్కాటక రాశి వారి వృత్తిరీత్యా మీ ఆలోచనలను ధైర్యంగా పంచుకోండి, బాస్ నుంచి ప్రశంసలు అందుతాయి. పాత ఆర్థిక వివాదాలు సర్దుమణిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించి, వ్యాయామాన్ని దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోండి. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి కొత్త ప్రేమ చిగురించే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి:
ఈ వారం ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. విలాసాల కంటే పొదుపుకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆఫీసులో మీ పని తీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది, సహోద్యోగుల సహకారం అందుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ వారం అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. పదోన్నతి లభించే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. అయితే, భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు మాట తూలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మీ సృజనాత్మకతకు పదును పెడితే అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది.
తులా రాశి:
బడ్జెట్ పరిమితులను దాటకండి. కార్యాలయంలో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, దానిని చాకచక్యంగా ఎదుర్కోవాలి. వ్యాపారస్తులకు ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం కొంత తగ్గినట్లు అనిపించినా, పట్టుదలతో పని పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి:
మీలోని సృజనాత్మకతను బయటకు తీయడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త పరిచయాలు వ్యాపార వృద్ధికి తోడ్పడతాయి. వృత్తిపరమైన లక్ష్యాలు, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మీ పట్టుదలే మీకు విజయాన్ని అందిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి బుద్ధిబలం కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, ముఖ్యంగా కళాత్మక వస్తువుల మీద లేదా ఆత్మీయుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకండి.
మకర రాశి:
సంబంధాల విషయంలో ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. మీ మృదు స్వభావమే మీ ఎదుగుదలకు కారణమవుతుంది. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా మీ వ్యక్తిత్వం మిమ్మల్ని విజేతగా నిలబెడుతుంది. మార్గదర్శకుల సలహాలను పాటించండి.
కుంభ రాశి:
ప్రేమ జీవితం చాలా ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. ఆఫీసులో మెరుగైన ఫలితాల కోసం శ్రమిస్తారు. డబ్బును నిర్వహించడంలో మీకున్న నైపుణ్యం ఈ వారం మిమ్మల్ని ఆదుకుంటుంది. శారీరక దృఢత్వం బాగుంటుంది.
మీన రాశి:
మీ రాశిలో గ్రహాల కలయిక వల్ల మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు చికాకు పెట్టవచ్చు. కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ప్రేమ విషయంలో కొంత నిరాశ ఎదురవ్వవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More