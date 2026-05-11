Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ రాశులకు అదిరిపోతోంది.. గజలక్ష్మీ, రుచక రాజయోగాల అద్భుత కలయిక.. తిరుగులేనట్టే!

    Weekly Horoscope: మే 11 నుంచి 17 వరకు గ్రహాల గమనం విశేషమైన రాజయోగాలను సృష్టిస్తోంది. రుచక, గజలక్ష్మీ, బుధాదిత్య యోగాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో గోల్డెన్ పీరియడ్ ప్రారంభం కానుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరో ఇప్పుడే చూసేద్దాం.

    Published on: May 11, 2026 8:12 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మే 11 నుంచి 17 వరకు గ్రహాల గమనం విశేషమైన రాజయోగాలను సృష్టిస్తోంది. రుచక, గజలక్ష్మీ, బుధాదిత్య యోగాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాల్లో గోల్డెన్ పీరియడ్ ప్రారంభం కానుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మే 11 నుంచి ప్రారంభమయ్యే వారం ఖగోళ పరంగా అత్యంత కీలకమైనది. ఈ వారంలో గ్రహాల కదలికలు అరుదైన రాజయోగాలకు దారితీస్తున్నాయి.

    Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ 4 రాశులకు అదిరిపోతోంది.. గజలక్ష్మీ, రుచక రాజయోగాల అద్భుత కలయిక (pinterest)
    Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ 4 రాశులకు అదిరిపోతోంది.. గజలక్ష్మీ, రుచక రాజయోగాల అద్భుత కలయిక (pinterest)

    ముఖ్యంగా మే 11న అంగారకుడు (కుజుడు) తన సొంత రాశి అయిన మేషంలోకి ప్రవేశించడంతో 'రుచక రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. దీనికి తోడు గజలక్ష్మీ, బుధాదిత్య యోగాలు కూడా తోడవడంతో, కొన్ని రాశుల వారి జాతకాలు మలుపు తిరగనున్నాయి. ఈ వారంలో ప్రధానంగా తులా, సింహ, ధనుస్సు, వృషభ రాశుల వారు భారీ ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు.

    గ్రహాల గమనం.. అరుదైన రాజయోగాలు

    ఈ వారంలో గ్రహాల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తే.. ప్రస్తుతం శుక్రుడు వృషభంలో, సూర్యుడు మరియు బుధుడు మేషంలో, గురువు మిథునంలో, కేతువు సింహంలో, రాహువు కుంభంలో సంచరిస్తున్నారు. శని దేవుడు మీన రాశిలో కొలువై ఉన్నారు. అయితే, మే 14న శుక్రుడు మిథున రాశిలోకి, మే 15న సూర్యుడు, బుధుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ మార్పుల వల్ల ఏర్పడే రాజయోగాలు సమాజంలోని అన్ని వర్గాలపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, నాలుగు రాశుల వారికి మాత్రం 'జాక్ పాట్' తగిలే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    ఈ వారం ఈ 4 రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టం

    1.తులా రాశి

    ఈ వారం తులా రాశి వారికి గ్రహబలం అద్భుతంగా ఉంది. కుజుడి ప్రభావంతో మీలో శక్తి సామర్థ్యాలు పెరుగుతాయి. మీరు ఏ పని మొదలుపెట్టినా అందులో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    కెరీర్: కార్యాలయంలో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.

    ఆర్థికం: అకస్మాత్తుగా ధన ప్రాప్తి కలిగే యోగం ఉంది. పాత అప్పుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం సంఘంలో గౌరవం, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. మీరు చేసే పనులకు సర్వత్రా ప్రశంసలు దక్కుతాయి.

    ఉద్యోగం: ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేదా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. అధికారులతో మీ సంబంధాలు మునుపటి కంటే మెరుగుపడతాయి.

    కుటుంబం: ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల కుటుంబ వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.

    3.ధనుస్సు రాశి

    గత కొంతకాలంగా ఉన్న అయోమయం తొలగిపోయి, మీలో మానసిక స్థైర్యం పెరుగుతుంది. కఠినమైన నిర్ణయాలను కూడా చాలా సులభంగా తీసుకోగలుగుతారు.

    వ్యాపారం: వ్యాపారవేత్తలకు ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఒక పెద్ద డీల్ ఫైనల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    వ్యక్తిగత జీవితం: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న పాత గొడవలు సర్దుమణిగి, అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది.

    4.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అపురూపమైన విజయాలు అందనున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా పెద్ద మలుపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    విద్యార్థులు: విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులకు ఈ వారంలో సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.

    పెట్టుబడులు: షేర్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి భారీ లాభాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ రాశులకు అదిరిపోతోంది.. గజలక్ష్మీ, రుచక రాజయోగాల అద్భుత కలయిక.. తిరుగులేనట్టే!
    News/Rasi Phalalu/Weekly Horoscope: ఈ వారం ఈ రాశులకు అదిరిపోతోంది.. గజలక్ష్మీ, రుచక రాజయోగాల అద్భుత కలయిక.. తిరుగులేనట్టే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes