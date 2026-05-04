    Weekly Horoscope: అదృష్ట రేఖలు మారబోతున్నాయ్! ఈ వారం ఆ రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. మీ రాశి ఉందా?

    Weekly Horoscope: మే మొదటి వారంలో గ్రహాల గమనం మీ తలరాతను ఎలా మార్చబోతోంది? జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం మే 4 నుంచి మే 10 వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థికం మరియు ఆరోగ్య స్థితిగతులపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ. 

    Published on: May 04, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. నవగ్రహాల కదలికలు మన దైనందిన జీవితాన్ని, ముఖ్యంగా వృత్తి, వ్యాపార మరియు కుటుంబ వ్యవహారాలను ప్రభావితం చేస్తాయి. మే 4వ తేదీ సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ కొత్త వారంలో గ్రహ గతులు కొన్ని రాశుల వారికి రాజయోగాన్ని కలిగిస్తుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు అడుగులో అడుగు వేస్తూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని నక్షత్ర గమనం సూచిస్తోంది.

    ముఖ్యంగా ఈ వారం ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఏమరపాటుగా ఉంటే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందని జ్యోతిష్య పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి మే 4 నుంచి మే 10 వరకు మీ వార ఫలాలు తెలుసుకోండి.

    మేష రాశి:

    వారం ప్రారంభంలో మీకు కొంత అయోమయం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. పని మీ కళ్ల ముందే ఉన్నా, మనసు మాత్రం సహకరించదు. పనులను వాయిదా వేయాలనే ఆలోచనను విడనాడండి. మంగళవారం తర్వాత పరిస్థితి అదుపులోకి వస్తుంది. ఆఫీసులో పాత ఫైళ్లు లేదా వివాదాలు మళ్లీ తెరపైకి రావచ్చు, కాబట్టి సూటిగా సమాధానం చెప్పండి. ఆర్థికంగా చిన్న చిన్న ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

    వృషభ రాశి:

    ఈ వారం పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి కానీ ఆగవు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి లేకపోయినా, చేతిలో ఉన్న పనిని జాగ్రత్తగా పూర్తి చేయండి. లేదంటే మళ్లీ మొదటి నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది. ఆర్థికంగా సమతుల్యత పాటించడం అవసరం. వారాంతంలో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    మిథున రాశి:

    మీ మెదడు ఈ వారం చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. ఒకేసారి అనేక పనులు చేయాలనే ఉత్సాహం ఉంటుంది. అయితే, అవసరమైన పనులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి, కానీ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. బంధాల్లో మౌనంగా ఉండటం కంటే, మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల అపోహలు తొలగిపోతాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    ఈ వారం మీరు బాగా ఆలోచిస్తారు. చిన్న విషయాలకే ఎక్కువగా స్పందించే అవకాశం ఉంది. పనిలో ఏకాగ్రత దెబ్బతినకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరమైన ఆందోళనలు ఉండవచ్చు. వారం మధ్యలో సన్నిహితులతో మాట్లాడటం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    సింహ రాశి:

    మీరు ఈ వారం దూకుడుగా ముందుకు వెళ్తారు. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. అతివిశ్వాసానికి పోకుండా పనిపై దృష్టి పెడితే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. గతంలో ఉన్న దూరాలు తొలగి, బంధాలు బలపడతాయి. చిన్నపాటి ఆర్థిక లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

    కన్యా రాశి:

    ఈ వారం అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశి మీదే. పని చిన్నదైనా, పెద్దదైనా పొరపాట్లకు తావివ్వకండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి, కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు ఉన్నప్పటికీ, మీరు కూడా వారితో కలిసి మెలిసి ఉండటం అవసరం.

    తులా రాశి:

    వృత్తి జీవితం మరియు వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత అవసరం. వారం ప్రారంభంలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నా, క్రమంగా సర్దుకుంటుంది. పాత మిత్రులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకుండా, మీ విచక్షణతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. వారాంతంలో శుభవార్తలు వింటారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వారం ప్రారంభం కొంత భారంగా అనిపించవచ్చు. పని భారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. శాంతంగా ఉండటం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాల్లో రిస్క్ తీసుకోవద్దు. ఇతరులతో వాదనలకు దిగకపోవడం మంచిది. వారాంతం నాటికి పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ప్రయాణాల వల్ల లాభం చేకూరుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే వారమిది. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. బంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. వారాంతం ఆహ్లాదకరంగా గడుస్తుంది.

    మకర రాశి:

    మీ సమయమంతా పనికే కేటాయించాల్సి వస్తుంది. పెండింగ్ పనుల వల్ల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఇంట్లో చర్చలు జరిగేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తొందరపాటు వద్దు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం ముఖ్యం.

    కుంభ రాశి:

    ఈ వారం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. కెరీర్‌లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. నూతన ప్రణాళికలు రూపొందిస్తారు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రియమైన వ్యక్తులతో సమయం గడపడం వల్ల ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    మీన రాశి:

    ఈ వారం వేగాన్ని తగ్గించి, నెమ్మదిగా వెళ్లడమే శ్రేయస్కరం. నీరసం లేదా అయోమయం మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి, చిన్న నిర్లక్ష్యం భారీ నష్టానికి దారి తీయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అండ మీకు ధైర్యాన్నిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

