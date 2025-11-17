Weekly Horoscope: నవంబర్ 17 నుంచి 23 వరకు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? వీళ్ళకు డబ్బు, ప్రాజెక్టులు, కొత్త అవకాశాలు!

Subscribe Now! Get features like
వార ఫలాలు (నవంబర్ 17-23, 2025): వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో, గ్రహాల కదలికకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక మొత్తం 12 రాశి చక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశిచక్రాలు గ్రహాల కదలిక కారణంగా శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. గ్రహాల కదలికను బట్టి వార ఫలాలు తెలుసుకోండి.
మేష రాశి – మేష రాశి వారికి ఈ వారం కొత్త ఆశలు, అనేక అవకాశాలను తెస్తోంది. మీరు మీ పనిలో శక్తి, అనుభూతి చెందుతారు. ఒక ప్రధాన బాధ్యతను తేలికగా నిర్వహించగలుగుతారు. మీ ఆలోచనలు కార్యాలయంలో తీవ్రంగా వింటాయి. ప్రజలు మిమ్మల్ని విశ్వసిస్తున్నారని మీరు భావిస్తారు. సూటిగా, హృదయపూర్వక స్వభావం సంబంధాలలో ఉపయోగపడుతుంది. భాగస్వామి అయినా, కుటుంబం అయినా, మీ చిన్న ప్రయత్నం కూడా ఇంటి వాతావరణాన్ని సంతోషంగా ఉంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి- వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం విశ్రాంతి, సంతోషం, తేలికపాటి క్షణాలతో నిండి ఉంటుంది. సంబంధాలలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఒక చిన్న విహారయాత్ర మీకు రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. పనిలో మీ నిలకడైన ఆలోచన, అవగాహన మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. మీరు పాత పనిని తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు లేదా యజమాని నుండి మీ ప్రశంసలను వినవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉంది, కానీ పొదుపు చేస్తే మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. తలనొప్పి, అలసట లేదా నిద్ర లేకపోవడం వంటి చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఓవర్ లోడ్ వద్దు.
మిథున రాశి - మిథున రాశి వారికి ఈ వారం నెమ్మదిగా ఉంటుంది. సంబంధాల్లో కొంత స్తబ్దత ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు సంభాషణలో అంతరాయం, కొన్నిసార్లు మనస్సు యొక్క గందరగోళం. కానీ దాని అర్థం ప్రతికూలత కాదు. మీరు మీ కెరీర్లో కష్టపడి పనిచేస్తారు, కానీ ఫలితాలు కొంచెం ఆలస్యంగా వస్తాయి, అయినప్పటికీ మీరు ఖచ్చితంగా వస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఏదైనా కొత్త ఖర్చులు ఉండచ్చు. ఆరోగ్యంలో బలహీనత లేదా చిరాకు ఉండవచ్చు. కొంత సమయం ప్రకృతితో గడపడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి - కర్కాటక రాశి వారు, ఈ వారం సంతోషంగా వుంటారు. మీరు ఒకరి భావాలను లోతుగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మీ కృషి పనిలో ప్రకాశిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పని ముందుకు సాగుతుంది. డబ్బు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా, పెండింగ్ లో డబ్బుని పొందుతారు. కుటుంబ వాతావరణం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంలో మానసిక అలసట ఉండవచ్చు. మిమ్మల్ని మీరు కాస్తంత జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, సుదీర్ఘ చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. తగినంత నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి.
సింహ రాశి - సింహ రాశి వారు ఈ వారం సంబంధాలలో అవగాహన, పనిలో అవకాశాలను పొందుతారు. మీ భాగస్వామి మీ మాటల కంటే మీ దృష్టికి ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు, కాబట్టి ఒకసారి వినడం మంచిది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం కార్యాలయంలో ప్రకాశిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు కొత్త ప్రణాళిక గురించి ఆలోచించవచ్చు. గ్యాస్ లేదా జీర్ణ సమస్యలలో కొంత బలహీనత ఉండవచ్చు. తేలికపాటి ఆహారం తినండి. ఎక్కువ నీరు త్రాగాలి.
కన్య రాశి - కన్య రాశికి ఈ వారం అనేక ప్రశ్నలు గుర్తుకు వస్తాయి. సంబంధంలో మీరు ఎక్కడ నిలబడతారు. సంబంధంలో చిన్నపాటి సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది పనిలో కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి మరియు ఏదైనా కొత్త నైపుణ్యాలు లేదా క్రొత్త సమాచారం మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సమతుల్యంగా ఉంటుంది కానీ మీరు భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక చేయడం ప్రారంభిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, అతిగా ఆలోచించకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
తులా రాశి – తులా రాశి వారికి ఈ వారం చాలా అందంగా ఉంటుంది. సంబంధాల్లో చిన్న చిన్న విషయాలు మనస్సును సంతోషపరుస్తాయి. మీరు ఈ వారం నిజమైన భావాలపై దృష్టి పెడతారు. పనిలో మీ సంభాషణ, అవగాహన మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. కొత్త అవకాశాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బానే ఉంటుంది. మీరు ఒక పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టడం గురించి కూడా ఆలోచించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ వారం మీ శక్తి కూడా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి - వృశ్చిక రాశి వారు, ఈ వారం నిజం మాట్లాడటం మంచిది. సంబంధంలో మనస్సులో ఏదైనా ఉంటే, దానిని స్పష్టంగా చెప్పండి ఎందుకంటే అది సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యంలో ఏదైనా పాత సమస్య మీకు మళ్లీ గుర్తు చేస్తుంది, కాబట్టి జాగ్రత్త వహించండి. సకాలంలో చికిత్స పొందండి.
ధనుస్సు రాశి- ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం చురుగ్గా, శక్తివంతంగా ఉంటుంది. పనిలో కొత్త ప్రాజెక్ట్లు, కొత్త పనులు, కొత్త బాధ్యతలు ఉంటాయి. మీరు వాటిని బాగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బలంగా ఉంటుంది. రావాల్సిన డబ్బు పొందే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దినచర్య, ఆహారాన్ని సరిగ్గా ఉంచండి.
మకర రాశి- మకర రాశి వారికి ఈ వారం సంబంధాలు లోతుగా ఉంటాయి. పనిలో నిజాయితీగా వుంటారు. భాగస్వాములు కేవలం మాటలతో కాకుండా జాగ్రత్తగా వినడం ద్వారా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకుంటారు. మీరు కూడా అదే చేయాలి. ఆఫీసులో కష్టపడి పనిచేయడం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించిన ఏదైనా సమస్యను ఈ వారం పరిష్కరించవచ్చు. చట్టపరమైన విషయం కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసిక అలసట లేదా అధిక పనిని నివారించండి. కాస్త విశ్రాంతి అవసరం.
కుంభ రాశి- కుంభ రాశికి ఈ వారం సమతుల్యతతో ఉంటుంది. పని వద్ద గాసిప్స్, రాజకీయాలు మరియు అర్థరహిత నాటకాలకు దూరంగా ఉండండి. మీ ప్రశాంతత మీ విజయం. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. పాత పెట్టుబడులు, వ్యాపారాలు రెండూ ప్రయోజనం పొందుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, వ్యాయామం చేయడం ప్రారంభించండి.
మీన రాశి - మీన రాశి వారికి ఈ వారం భావోద్వేగాలు, అవగాహన మరియు ప్రేమతో నిండి ఉంటుంది. ప్రజలు మీకు ఎంత గౌరవం మరియు ప్రేమ ఇస్తున్నారో మీరు అనుభూతి చెందుతారు. మీ కృషి పనిలో సరైన దిశానిర్దేశం చేస్తుంది. మీరు ఏదైనా పెద్ద పనిని పూర్తి చేయగలుగుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యంలో అలసట లేదా నిద్ర లేకపోవడం ఉండవచ్చు. మీ పట్ల శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.