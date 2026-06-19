Weekly Horoscope: జూన్ 20-26 వరకు ఈ 5 రాశులకు ఫుల్లుగా లక్కు.. అదృష్టంతో అన్నింట్లో దూసుకెళ్ళిపోతారు!
జూన్ 20 నుంచి 26 వరకు గ్రహాల గమనం మీ జీవితాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేయబోతోంది? కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు కుటుంబ విషయాల్లో ఏ రాశుల వారికి ఈ వారం కలిసి రానుంది? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈ వారం గ్రహాల చలనంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. జూన్ 20న అంగారకుడు వృషభ రాశిలోకి, జూన్ 22న బుధుడు కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు. ఈ గ్రహ మార్పుల వల్ల రాశులలో అనేక శుభ-అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ మార్పుల ఫలితంగా కొందరికి అదృష్టం వరిస్తే, మరికొందరికి ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ వారం ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు లభించనున్నాయి.
ఈ వారం లక్కీ రాశులు ఇవే.. బోలెడన్ని లాభాలు!
1. వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి లాభాలు చేకూరుతాయి. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఆర్థికంగా అనుకోని ధనలాభం కలగడం వల్ల మీ ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందుతుంది.
2. మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం సుఖశాంతులు చేకూరుతాయి. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య బంధం మరింత బలపడుతుంది. ఉద్యోగ రీత్యా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆఫీసులో మీ పై అధికారుల మద్దతు మీకు లభిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
3. సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారు ఈ వారం ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న గందరగోళం తొలగిపోయి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం, అయితే పెద్దల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది, కానీ మీ ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. బయటి ఆహారానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
4. కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలు విజయవంతమవుతాయి, దీనివల్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇది స్వర్ణయుగం వంటిది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
5. మకర రాశి:
మకర రాశి వారి జీవితంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. పని నిమిత్తం విదేశీ ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభవార్త వింటారు. కొత్తగా స్థిరాస్తులు కొనే యోగం ఉంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉండి, ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది. ఆఫీసులో మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More