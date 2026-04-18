    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Weekly Horoscope : ఏప్రిల్ 20 నుండి 26 వరకు పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు చూసే 5 రాశులు

    Weekly Horoscope : ఏప్రిల్ 20 నుండి 26 వరకు కొన్ని రాశులకు మంచి రోజులు ఉన్నాయి. ఈ వారం శుక్రుని సంచారం ఐదు రాశుల వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలదు. వారి వార ఫలాలు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 18, 2026 9:05 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ఏప్రిల్ 20 నుండి 26 వారంలో శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావవంతమవుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మాలవ్య రాజయోగం చాలా శక్తివంతమైనదిగా, ప్రభావవంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాజయోగం యొక్క ప్రభావం జీవితంలో గౌరవాన్ని, పురోగతిని తెస్తుంది. మాలవ్య రాజయోగం కారణంగా మేషం, మిథునంతో సహా ఐదు రాశుల వారు తమ వృత్తి, కుటుంబ జీవితంలో గౌరవాన్ని, పురోగతిని తెచ్చే అవకాశం ఉంది.

    వీక్లీ రాశిఫలాలు
    మేష రాశి

    మేషరాశి వారికి ఏప్రిల్ నెలలోని ఈ వారం కార్యాలయంలో పురోగతిని, ప్రతిష్టను తెస్తుంది. ఈ వారం మీ నిరంతర ప్రయత్నాలు చివరికి విజయానికి మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. ఆర్థికంగా ఈ సమయం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదలను గమనిస్తారు. ఈ వారం చేపట్టే ప్రయాణం సులభంగా విజయాన్ని తెస్తుంది. మీ కుటుంబంలో ఇంట్లో అశాంతి నెలకొంటుంది. వారం చివరి నాటికి పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఏప్రిల్ వారం ఉద్యోగంలో విజయం, పురోగతి, అభివృద్ధిని తీసుకువస్తుంది. ఈ వారం మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో మీరు అనేక మార్పులను చూస్తారు. మీ సంపద పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ వారం మీ కుటుంబం నుండి మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా మెరుగుదలలను చూస్తారు.

    సింహ రాశి

    సింహరాశి వారికి ఏప్రిల్ వారం అనేక మిశ్రమ అనుభవాలను తెస్తుంది. అయితే ఈ వారం మీకు ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతిని తెస్తుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతిని చూడవచ్చు. లాభాలు మీరు ఆశించిన దానికంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ వారం చేపట్టే ప్రయాణం కూడా విజయాన్ని తెస్తుంది. ఒక కొత్త ప్రదేశానికి ప్రయాణించడానికి ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. మీ ప్రయాణాలలో మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో, మీ కుటుంబంలో అకస్మాత్తుగా మంచి ఫలితాలను అనుభవించవచ్చు. జీవితంలో శాంతిని పొందుతారు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెలలోని ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో చాలా ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతినిస్తుంది. మీరు జీవితంలో సంతృప్తిని పొందుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఈ వారం చివరి నాటికి మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఒక మహిళ సహాయంతో మీరు మీ కలల వైపు ముందుకు సాగుతారు. కుటుంబం నుండి కూడా పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. పనిలో మీరు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.

    మీన రాశి

    ఈ వారం మీన రాశి వారికి ఆర్థికంగా మెరుగుదలలు కలుగుతాయి. ఈ వారం మీకు సంపద లభిస్తుంది. చేపట్టే ప్రయాణం గణనీయమైన విజయాన్ని తీసుకురావచ్చు. మీ పనిని ఓపికతో చేయాలి. ఈ వారం ఇంట్లో, మీ ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో పెద్ద వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మొత్తమ్మీద వారం చివరి నాటికి అంతా బాగుంటుంది. అయితే, ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

