Weekly Horoscope : ఏప్రిల్ 20 నుండి 26 వరకు పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు చూసే 5 రాశులు
Weekly Horoscope : ఏప్రిల్ 20 నుండి 26 వరకు కొన్ని రాశులకు మంచి రోజులు ఉన్నాయి. ఈ వారం శుక్రుని సంచారం ఐదు రాశుల వారికి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలదు. వారి వార ఫలాలు తెలుసుకుందాం.
ఏప్రిల్ 20 నుండి 26 వారంలో శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావవంతమవుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మాలవ్య రాజయోగం చాలా శక్తివంతమైనదిగా, ప్రభావవంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాజయోగం యొక్క ప్రభావం జీవితంలో గౌరవాన్ని, పురోగతిని తెస్తుంది. మాలవ్య రాజయోగం కారణంగా మేషం, మిథునంతో సహా ఐదు రాశుల వారు తమ వృత్తి, కుటుంబ జీవితంలో గౌరవాన్ని, పురోగతిని తెచ్చే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి
మేషరాశి వారికి ఏప్రిల్ నెలలోని ఈ వారం కార్యాలయంలో పురోగతిని, ప్రతిష్టను తెస్తుంది. ఈ వారం మీ నిరంతర ప్రయత్నాలు చివరికి విజయానికి మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. ఆర్థికంగా ఈ సమయం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ఆరోగ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదలను గమనిస్తారు. ఈ వారం చేపట్టే ప్రయాణం సులభంగా విజయాన్ని తెస్తుంది. మీ కుటుంబంలో ఇంట్లో అశాంతి నెలకొంటుంది. వారం చివరి నాటికి పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఏప్రిల్ వారం ఉద్యోగంలో విజయం, పురోగతి, అభివృద్ధిని తీసుకువస్తుంది. ఈ వారం మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో మీరు అనేక మార్పులను చూస్తారు. మీ సంపద పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ వారం మీ కుటుంబం నుండి మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందవచ్చు. ఆరోగ్యపరంగా మెరుగుదలలను చూస్తారు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి ఏప్రిల్ వారం అనేక మిశ్రమ అనుభవాలను తెస్తుంది. అయితే ఈ వారం మీకు ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతిని తెస్తుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో పురోగతిని చూడవచ్చు. లాభాలు మీరు ఆశించిన దానికంటే తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ వారం చేపట్టే ప్రయాణం కూడా విజయాన్ని తెస్తుంది. ఒక కొత్త ప్రదేశానికి ప్రయాణించడానికి ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. మీ ప్రయాణాలలో మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో, మీ కుటుంబంలో అకస్మాత్తుగా మంచి ఫలితాలను అనుభవించవచ్చు. జీవితంలో శాంతిని పొందుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఏప్రిల్ నెలలోని ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో చాలా ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతినిస్తుంది. మీరు జీవితంలో సంతృప్తిని పొందుతారు. మీ జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. ఈ వారం చివరి నాటికి మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఒక మహిళ సహాయంతో మీరు మీ కలల వైపు ముందుకు సాగుతారు. కుటుంబం నుండి కూడా పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. పనిలో మీరు ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ గురించి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
మీన రాశి
ఈ వారం మీన రాశి వారికి ఆర్థికంగా మెరుగుదలలు కలుగుతాయి. ఈ వారం మీకు సంపద లభిస్తుంది. చేపట్టే ప్రయాణం గణనీయమైన విజయాన్ని తీసుకురావచ్చు. మీ పనిని ఓపికతో చేయాలి. ఈ వారం ఇంట్లో, మీ ప్రేమ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో పెద్ద వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మొత్తమ్మీద వారం చివరి నాటికి అంతా బాగుంటుంది. అయితే, ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.