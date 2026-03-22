    నవరాత్రి ఉపవాసాల కోసం షెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్పెషల్ ఊదల పాయసం.. రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం

    నవరాత్రి ఉపవాసాల్లో నీరసం రాకుండా ఉండాలంటే పోషకవిలువలున్న ఆహారం తీసుకోవాలి. ప్రముఖ షెఫ్ కునాల్ కపూర్ సూచించిన ఈ హెల్తీ, గ్లూటెన్-ఫ్రీ 'ఊదల పాయసం' రెసిపీ మీకోసం.

    Published on: Mar 22, 2026 6:54 AM IST
    By HT Telugu Desk
    నవరాత్రి ఉపవాసాల సమయంలో చాలామంది ఒకే రకమైన ఆహారం తిని బోర్ ఫీల్ అవుతుంటారు. అయితే, ఈసారి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యంతో పాటు జిహ్వచాపల్యాన్ని తీర్చే సరికొత్త వంటకాన్ని ప్రయత్నించండి. ప్రముఖ సెలబ్రిటీ షెఫ్ కునాల్ కపూర్, ఉపవాసం ఉండే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా 'ఊదల పాయసం' రెసిపీని పంచుకున్నారు.

    "తొమ్మిది రోజుల నవరాత్రి వేడుకల్లో ఉపవాసం ఉండటం అంటే ఆహారాన్ని పూర్తిగా మానేయడం కాదు. మనల్ని రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంచే తేలికపాటి, పోషకవిలువలున్న సాత్విక ఆహారాన్ని తీసుకోవడం" అని షెఫ్ కునాల్ కపూర్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఊదలు (Barnyard Millet), పాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో చేసే ఈ పాయసం జీర్ణక్రియకు మేలు చేయడమే కాకుండా, గ్లూటెన్-ఫ్రీ కావడంతో అందరికీ ఆరోగ్యకరమని ఆయన వివరించారు.

    నలుగురు వ్యక్తులకు సరిపోయే (సుమారు 1 కేజీ) పాయసం తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు, చేసే విధానం ఇక్కడ ఉంది:

    కావాల్సిన పదార్థాలు:

    • ఊదలు: పావు కప్పు (సుమారు 2.5 టేబుల్ స్పూన్లు)
    • పాలు (Full Fat Milk): 1 లీటర్
    • బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా: తగినన్ని (ఒక గుప్పెడు)
    • బెల్లం లేదా చక్కెర: అర కప్పు
    • నీళ్లు: పావు కప్పు (బెల్లం కరిగించడానికి)
    • యాలకుల పొడి: 1 టీస్పూన్

    తయారీ విధానం (Step-by-Step):

    1. పాలను మరిగించండి: ముందుగా ఒక వెడల్పాటి కడాయిలో లీటర్ పాలను పోసి వేడి చేయండి.
    2. ఊదల తయారీ: పాలు వేడెక్కేలోపు ఊదలను శుభ్రంగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోండి. అలాగే బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తాపప్పులను చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోండి.
    3. బియ్యం ఉడికించడం: పాలు మరగడం ప్రారంభించగానే, కడిగి పెట్టుకున్న ఊదలను అందులో వేయండి. మంటను తగ్గించి, ఊదలు మెత్తగా ఉడికే వరకు నెమ్మదిగా ఉడికించండి.
    4. బెల్లం పానకం: పక్కనే మరో గిన్నెలో పావు కప్పు నీళ్లు, అర కప్పు బెల్లం వేసి కరిగించండి. బెల్లం కరిగి ఒక పొంగు రాగానే స్టవ్ ఆపేసి పక్కన పెట్టుకోండి. (చక్కెర వాడేవారైతే నేరుగా పాలల్లోనే కలుపుకోవచ్చు).
    5. డ్రై ఫ్రూట్స్ కలపండి: ఊదలు ఉడికి, పాలు చిక్కబడి పుడ్డింగ్‌లా మారిన తర్వాత.. అందులో మనం కోసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్, యాలకుల పొడి వేసి బాగా కలపండి.
    6. చల్లార్చడం: పాయసం తయారయ్యాక స్టవ్ ఆపేసి, దాన్ని గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చే వరకు పూర్తిగా చల్లారనివ్వండి.

    చివరిగా: పాయసం చల్లారిన తర్వాతే అందులో మనం సిద్ధం చేసుకున్న బెల్లం పానకాన్ని కలిపి వడకట్టండి. పాలు వేడిగా ఉన్నప్పుడు బెల్లం కలిపితే విరిగిపోయే అవకాశం ఉంది, అందుకే చల్లారాక కలపడం ముఖ్యం.

    అంతే.. ఎంతో రుచికరమైన, శక్తినిచ్చే 'ఊదల పాయసం' సిద్ధం! దీన్ని వేడిగా లేదా చల్లగా ఎలా తీసుకున్నా అద్భుతంగా ఉంటుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఊదలు అంటే ఏమిటి?

    వీటిని ఇంగ్లీష్‌ లో బార్న్‌యార్డ్ మిల్లెట్ (Barnyard Millet) అంటారు. ఇవి తృణధాన్యాల రకానికి చెందినవి. ఉపవాస సమయంలో బియ్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా వీటిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.

    2. బెల్లం పానకం చల్లారిన తర్వాతే ఎందుకు కలపాలి?

    పాలు మరుగుతున్నప్పుడు లేదా చాలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు బెల్లం కలిపితే పాలు విరిగిపోయే (Curdling) ప్రమాదం ఉంది. అందుకే పాయసం చల్లారిన తర్వాత బెల్లం పానకం కలపడం మంచిది.

    3. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినవచ్చా?

    ఊదలు ఆరోగ్యానికి మంచివే, కానీ ఇందులో పాలు, బెల్లం/చక్కెర ఉంటాయి కాబట్టి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా మేరకు తక్కువ పరిమాణంలో తీసుకోవడం ఉత్తమం.

