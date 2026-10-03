మహాలయ పక్షాలు అంటే ఏంటి? పితృదేవతలకు తర్పణం, పిండ ప్రధానం ఎందుకు చేస్తారు?
హిందూ సంప్రదాయంలో మహాలయ పక్షాలు లేదా పితృపక్షం పూర్వీకులను స్మరించుకునే పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో పితృదేవతలకు తర్పణం, పిండ ప్రదానం, శ్రాద్ధం, దానధర్మాలు వంటి ఆచారాలను నిర్వహిస్తారు.
హిందూ సాంప్రదాయంలో మహాలయ పక్షాలు లేదా పితృపక్షం అనేది పవిత్రమైన కాలంగా భావిస్తారు. ఈ మహాలయ పక్షాల సమయంలో పితృదేవతలను స్మరించుకొని తర్పణాలు, పిండ ప్రదానం, శ్రాద్ధ కర్మలు వంటివి జరుపుతారు. ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఈ పితృపక్షం ఉద్దేశం. మహాలయ పక్షాలు భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షం నుంచి మొదలవుతాయి. మహాలయ అమావాస్యతో ముగుస్తాయి. తర్వాత శారద నవరాత్రులు మొదలవుతాయి.
మహాలయ పక్షాలు అంటే ఏంటి?
పితృపక్షం లేదా మహాలయ పక్షాలను పూర్వికులకు అంకితం చేసిన సమయం. ఈ సమయంలో పితృదేవతలకు తర్పణాలు చేయడం, పిండ ప్రదానం, శ్రాద్ధం వంటివి చేస్తారు. ఇలాంటి ఆచారాలకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు, తాతలు, ముత్తాతలు వంటి పూర్వీకులను స్మరించుకుని వారి పేరుతో దానధర్మాలు చేస్తే కూడా ఈ సమయంలో విశేషమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు.
పితృపక్షంలో తర్పణాలు ఎందుకు చేస్తారు?
పూర్వీకులను స్మరించుకుని పితృపక్షంలో తర్పణాలు, శ్రాద్ధం చేయడం ద్వారా వారి పట్ల కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేసినట్లు అవుతుంది. నువ్వులు, పిండాలతో చేసే తర్పణం పితృదేవతలకు సమర్పించే పవిత్ర కర్మ. కుటుంబ సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా, పండితుల సూచనల మేరకు ఈ కార్యాలను జరుపుతారు.
ఏ రోజు శ్రాద్ధం చేయాలి?
మరణించిన తేదీ ఆధారంగా శ్రాద్ధం నిర్వహిస్తారు. మరణించిన వ్యక్తి తిథి తెలియకపోయినట్లయితే సర్వపితృ అమావాస్య నాడు పితృకర్మలను జరపచ్చు.
పిండ ప్రదానం ప్రాముఖ్యత
పితృపక్షంలో పిండ ప్రదానం చేయడం వలన పితృదేవతల అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సాధారణంగా అన్నంతో పిండాలను తయారు చేసి పితృదేవతలకు సమర్పించడం జరుగుతుంది. ప్రాంతం, కుటుంబాల మేరకు పిండ ప్రదానం చేసే విధానంలో కాస్త తేడాలు ఉంటాయి.
మహాలయ అమావాస్య
పితృపక్షంలో చివరి రోజు మహాలయ అమావాస్య. ఆ రోజుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. పూర్వికుల తిథి తెలియని వారు, వివిధ కారణాల వలన ప్రత్యేక శ్రాద్ధం చేయలేకపోయిన వారు ఈ మహాలయ అమావాస్యను సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆ రోజు పితృదేవతలను స్మరించి తర్పణం, శ్రాద్ధం చేయడం వలన మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు.
పితృపక్షంలో దానధర్మాలు
పితృపక్షం సమయంలో దానధర్మాలు చేస్తే కూడా విశేషమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. పూర్వికుల పేరుతో సేవ చేయడం వలన వారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
కాకులకు ఆహారం
కొన్ని హిందూ సంప్రదాయాల్లో పితృపక్షం సమయంలో కాకులకు ఆహారాన్ని సమర్పిస్తారు. కాకులను పితృదేవతలుగా భావిస్తారు. మహాలయ పక్షాలు అనేవి కేవలం ఆచారాలకు సంబంధించిన కాలమే కాదు. మన పూర్వీకులను స్మరించుకుని వారి పట్ల కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేసే సమయం కూడా.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More