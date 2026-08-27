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Raksha Bandhan 2026 : రక్షా బంధన్ రోజున ఏం చేయాలి? రాఖీ కట్టేప్పుడు ఏ వైపున కూర్చోవాలి?

Raksha Bandhan 2026 : రక్షా బంధన్ రోజున చేయాల్సినవి, చేయకూడని పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. రాఖీ కట్టేప్పుడు ఏ వైపున కూర్చోవాలో కూడా తెలుసుకోవాలి.

Published on: Aug 27, 2026, 10:31:03 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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రక్షా బంధన్ అనేది తోబుట్టువుల మధ్య ఉండే పవిత్ర బంధానికి ప్రతీక. ఈ పండుగ పూర్తి శుభ ఫలితాలను పొందడానికి, రాఖీ కట్టేటప్పుడు పాటించవలసిన కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు ఉన్నాయి. భద్రకాలం, రాహుకాలం, నల్ల రాఖీ వంటి అశుభకరమైన వాటిని వాడకండి. ఈ పవిత్రమైన రోజున పాటించే ప్రతి విషయానికీ ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. పండుగ పూర్తి ప్రయోజనాలను పొందడానికి, సోదరునికి సానుకూల శక్తిని అందించడానికి ఈ రోజున కొన్ని విషయాలను గుర్తుంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

రాఖీ పండుగ
రాఖీ పండుగ

రాఖీ కట్టేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. మీ సోదరుడికి రాఖీ కట్టేటప్పుడు, మీరు ఎప్పుడూ దక్షిణం వైపు ముఖం పెట్టి ఉండకూడదు. ఏ కారణం చేతనైనా, ఈ పవిత్రమైన ఆచారాన్ని అపరిశుభ్రమైన లేదా మురికి ప్రదేశాలలో జరపకూడదు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా భద్రకాలం, రాహుకాలం వంటి అశుభ సమయాలలో రక్షాబంధన్ జరుపుకోకూడదు. అలాగే నలుపు రంగు లేదా అశుభ చిహ్నాలు ఉన్న రాఖీలను ఉపయోగించకూడదు. రాఖీని ఎడమ చేతికి కట్టకూడదు, సోదరుడికి పదునైన వస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వకూడదు.

సోదరుడికి రాఖీ కట్టే ముందు గణేశుడికి, ఇంటి దేవతకు ఆశీర్వాదం కోసం రాఖీ సమర్పించడం ఒక సాంప్రదాయ నియమం. రాఖీని ఎంచుకునేటప్పుడు, నలుపు రంగును నివారించి, శుభప్రదమైన పసుపు లేదా కాషాయ రంగు రాఖీలను ఎంచుకోవాలి. ఓం, స్వస్తిక్ వంటి పవిత్ర చిహ్నాలు ఉన్న రాఖీలను ధరించడం చాలా శుభప్రదం.

రాఖీ కట్టేటప్పుడు సోదరుడు తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపుకు తిరిగి కూర్చుని ఉండేలా చూసుకోవాలి. రాఖీ కట్టే ముందు, సోదరుడి తలపై అక్షతలు పెట్టి నుదుటిపై తిలకం దిద్ది, ప్రేమతో హారతి ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత సోదరుడి కుడి చేతికి ప్రేమ, విశ్వాసంతో రాఖీ కట్టాలి. ఈ పవిత్రమైన రోజున తోబుట్టువులు కలిసి ఆలయానికి వెళ్లి దైవ దర్శనం చేసుకోవడం వల్ల బంధం బలపడి, జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.

శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున సంపూర్ణ సాత్విక సామరస్యాన్ని పాటించడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజున మాంసాహారం, మద్యం, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయల వంటి పదార్థాలను తీసుకోకూడదు. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని పెంచి, లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహానికి దారితీయవచ్చు. స్త్రీలను గౌరవించే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని అంటారు. శ్రావణ మాసంలోని పౌర్ణమి వంటి పవిత్రమైన రోజున తల్లిని, భార్యను, సోదరిని లేదా ఇంట్లోని పెద్దలను ఏ విధంగానూ అవమానించకూడదు. ఇంట్లో జరిగే వాదనలు, గొడవలు ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీయవచ్చు.

శాస్త్రాల ప్రకారం పౌర్ణమి రోజున గడ్డం చేసుకోవడం, జుట్టు కత్తిరించుకోవడం లేదా గోళ్లు కత్తిరించుకోవడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు. అలా చేయడం వల్ల గ్రహ దోషాలు ఏర్పడి, జీవితంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/Raksha Bandhan 2026 : రక్షా బంధన్ రోజున ఏం చేయాలి? రాఖీ కట్టేప్పుడు ఏ వైపున కూర్చోవాలి?
Home/Rasi Phalalu/Raksha Bandhan 2026 : రక్షా బంధన్ రోజున ఏం చేయాలి? రాఖీ కట్టేప్పుడు ఏ వైపున కూర్చోవాలి?
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