ఆషాఢ అమావాస్య రోజున 5 వస్తువులను దానం చేయండి.. పూర్వీకుల ఆశీస్సులతో పాటు పుణ్యఫలం!
ఆషాఢ అమావాస్య జూలై 14వ తేదీన వస్తుంది. మంగళవారం కావడం వల్ల భౌమవతి అమావాస్య అని కూడా అంటారు. ఆషాఢ అమావాస్యకు ఏం దానం చేస్తే పుణ్యఫలం?
ఆషాఢ అమావాస్య నాడు పవిత్ర నదిలో స్నానం చేసి పితృకర్మలు చేయడంతోపాటు ప్రత్యేక వస్తువులను కూడా దానం చేయాలి. పురాణాలు, శాస్త్రాలు దానాల గొప్ప ప్రాముఖ్యతను వివరించాయి. అలా చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయి. పూర్వీకుల ఆశీర్వాదాలు నిలిచి ఉంటాయి. అందువల్ల ఆషాఢ అమావాస్య నాడు చేసే దానాల గురించి తెలుసుకుందాం.
ఆషాఢ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే అమావాస్యను ఆషాఢ అమావాస్య అంటారు. ఈ సంవత్సరం ఇది జూలై 14వ తేదీన వస్తుంది. ఈ రోజు మంగళవారం కావడం వల్ల భౌమవతి అమావాస్య కూడా అవుతుంది. హిందూ మతంలో ఈ రోజును పూర్వీకులకు అంకితం చేశారు. ఆషాఢ అమావాస్య రోజున దానం చేయడం పుణ్యప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
నల్ల నువ్వులు
పితృ తర్పణం, శ్రాద్ధ కర్మలలో నల్ల నువ్వులను దానం చేయడానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అమావాస్య రోజును పితృదేవతలకు అంకితం చేయబడినదిగా భావిస్తారు. నువ్వులు పితృదేవతల సంతృప్తికి ప్రతీకగా నిలుస్తాయి. అందువల్ల ఆషాఢ అమావాస్య రోజున ఉదయం పూట శుభ సమయంలో పవిత్ర నదిలో స్నానం చేయాలి. ఆ తర్వాత తమ శక్తి మేరకు పేదవారికి నల్ల నువ్వులను దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా పితృదేవతల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఇది జీవితంలో, కుటుంబంలో ఆనందాన్ని, శాంతిని చేకూరుస్తుంది.
బట్టల దానం
అమావాస్య రోజున బట్టలు దానం చేయడం శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. పేదలకు బట్టలు దానం చేయడం దయ, సేవ, సద్గుణానికి ప్రతీక అని నమ్ముతారు. స్కంద పురాణం కూడా వస్త్రాల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తుంది. అందువల్ల, మీ స్థోమతకు తగినట్లుగా బట్టలు దానం చేయడం చాలా అవసరం. అలా చేయడం వల్ల జీవితంలోని అడ్డంకులు తగ్గి, ఆనందం పెరుగుతుంది.
అన్నదానం
ఆషాఢ అమావాస్య నాడు పేదలకు, అవసరమైన వారికి అన్నదానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదంగా చెబుతారు. శాస్త్రాల ప్రకారం అన్నదానం చేయడం ఒక గొప్ప దానంగా భావిస్తారు. అమావాస్య నాడు అవసరమైన వారికి అన్నదానం చేయడం వల్ల ఇంట్లో ఆహార నిల్వలకు ఎప్పటికీ కొరత ఉండదని నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా ఇది అపారమైన పుణ్యఫలాలను తెస్తుంది. అన్నదానం చేయడం వల్ల పితృదేవతలు కూడా ప్రసన్నమవుతారని, జీవితంలో సానుకూలత కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతారు.
గోవుల సేవ
సనాతన సంప్రదాయంలో గోవుల సేవ అత్యంత పుణ్యకార్యంగా చెబుతారు. పద్మ పురాణం ప్రకారం గోవులకు సేవ చేయడం వల్ల అపారమైన పుణ్యఫలాలు కలుగుతాయి. అందువల్ల అమావాస్య రోజున గోవుల సేవ చేయాలి. వీలైతే మీ స్థోమతను బట్టి సమీపంలోని గోశాలకు గడ్డి, బెల్లం లేదా పశుగ్రాసం దానం చేయవచ్చు. ఈ దానం చేయడం వల్ల జీవితంలోని సమస్యలు తగ్గి, పురోగతికి మార్గం సుగమం అవుతుంది.
గొడుగు
ఆషాఢ అమావాస్య రోజున వర్షాకాలం ఇప్పటికే ప్రారంభమై ఉంటుంది. మీరు అవసరమైన వారికి గొడుగులను కూడా దానం చేయవచ్చు. గొడుగులు, ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం కోసం నీటి పాత్రలు లేదా నిత్యావసర వస్తువులను దానం చేయడం అత్యంత పుణ్యకార్యంగా చెబుతారు. ఇది సేవాభావం, పరోపకార స్ఫూర్తితో ముడిపడి ఉంటుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More