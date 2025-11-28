Dhanu Sankranthi 2025: ధను సంక్రాంతి ఎప్పుడు? తేదీ, శుభ సమయంతో పాటు పూజా విధానం తెలుసుకోండి
సనాతన ధర్మంలో సూర్యుడిని గ్రహాలకు రారాజు అని అంటారు. సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి వెళ్తే ‘సంక్రాంతి’ అని పిలుస్తారు. దీనిని చాలా ఉత్తమమైన దినంగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 16, మంగళవారం వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
సూర్యుడిని పూజించడం వలన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి.
సూర్యుణ్ణి (Sun Lord) ఆరాధిస్తే పురోగతి కలుగుతుంది. వ్యాపారంలో కూడా లాభాలు వస్తాయి. వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఎప్పటి నుంచో పూర్తి కాని పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. అడ్డంకులన్నీ తొలగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ఇక ఇప్పుడు త్వరలో ధను సంక్రాంతి రాబోతోంది. ధను సంక్రాంతి (Dhanu Sankranthi) ఎప్పుడు వస్తుంది? తేదీ, సమయంతో పాటు సూర్యుడిని ఆ రోజు ఎలా ఆరాధించాలో కూడా తెలుసుకుందాం.
సూర్య సంచారం 2025
ప్రస్తుతం సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. డిసెంబర్ 16, మంగళవారం ఉదయం 4:26కి సూర్యుడు వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. వృశ్చిక రాశి నుంచి ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో ధను సంక్రాంతి మొదలవుతుంది. జనవరి 13, 2026 వరకు ఇదే రాశిలో సూర్యుని సంచారం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పుడు మకర సంక్రాంతిని మనం జరుపుకుంటాము.
ధను సంక్రాంతి శుభ ముహూర్తం
పంచాంగం ప్రకారం ధను సంక్రాంతి డిసెంబర్ 16న వస్తుంది. ఆ రోజు స్నానం, జపం, దానం వంటివి చేస్తే శుభఫలితాలు ఎదురవుతాయి. అలాగే సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి ఆరాధించడం వలన మంచి ఫలితాలు చూడొచ్చు.
శుభ ముహూర్తం: ఉదయం 7:09 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:23 వరకు
మహా పుణ్యకాలం: ఉదయం 7:09 నుంచి 8:30 వరకు
సూర్యుడుని ధను సంక్రాంతి నాడు ఇలా ఆరాధిస్తే మంచిది
ధను సంక్రాంతి నాడు ఉదయాన్నే సూర్యోదయం కంటే ముందే నిద్రలేచి స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి.
కుదిరితే నది స్నానం చేయడం మంచిది. లేదంటే స్నానం చేసే నీళ్లలో గంగాజలాన్ని వేసుకోవాలి.
ఉదయాన్నే సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యుని ఆరాధించాలి.
ఒక రాగి పాత్రలో నీళ్లు పోసి అందులో పూలు వేసి సూర్యుడికి ఆ నీటిని సమర్పించాలి.
ఈ నీటిని సూర్యుడికి సమర్పించేటప్పుడు ‘ఓం సూర్యాయ నమః’ మంత్రాన్ని పఠించాలి.
సూర్యుడికి ఎంతో ఇష్టమైన ఎర్రటి పూలను ఆ రోజున సమర్పిస్తే మంచిది. తర్వాత సూర్యుడికి హారతి ఇవ్వాలి.
చివరిగా తప్పులను క్షమించమని, మీ మనసులోని కోరిక చెప్పుకోవాలి. ఇలా సూర్యుడిని ఆ రోజు ఆరాధించడం వలన మీ సమస్యలన్నీ తొలగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
