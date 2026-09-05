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ఈ 4 రాశుల వారు తమ తప్పులను అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరట.. ఇందులో మీరు ఉన్నారా?

జీవితంలో తప్పులు చేయని వారు ఎవరూ లేరు. ప్రతిఒక్కరూ అప్పుడప్పుడు తప్పులు చేస్తారు. కానీ అందరూ తమ తప్పులను ఒప్పుకోరు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తమ తప్పులను ఒప్పుకోరు.

Published on: Sep 5, 2026, 13:11:35 IST
By Anand Sai
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కొన్ని రాశులవారికి నాదే తప్పు వంటి మాటలు నోటి నుండి ఎప్పటికీ రావు. వారు ఎల్లప్పుడూ తమ చర్యలను సమర్థించుకోవచ్చు, ఇతరులను నిందించవచ్చు, లేదా ఆ తప్పు అసలు జరగనట్లే నటించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల సంబంధాలలో అపార్థాలు ఏర్పడవచ్చు. తమ తప్పులను అంత ఈజీగా ఒప్పుకోని రాశుల వారు ఎవరో చూడండి.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

సింహ రాశి

సింహరాశి వారు సహజంగానే నాయకులుగా ఉంటారు, ప్రశంసలు పొందడాన్ని ఇష్టపడతారు. కానీ వారు తప్పు చేసినప్పుడు దానిని ఒప్పుకోవడం వారికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. క్షమాపణ చెప్పడం వల్ల తమ అధికారాన్ని కోల్పోయినట్లు వారికి అనిపించవచ్చు. తాము తప్పు చేశామని గ్రహించినప్పటికీ, సింహరాశి వారు అది జరగనట్లే ప్రవర్తిస్తారు. వారు బలంగా కనిపించాలని కోరుకుంటారు, తప్పును ఒప్పుకోవడం తమ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తుందని గట్టిగా నమ్ముతారు.

మేష రాశి

మేష రాశి వారు ధైర్యవంతులు, ఆత్మవిశ్వాసం కలవారు, వెంటనే చర్య తీసుకుంటారు. కానీ వారు తప్పు చేసినప్పటికీ దాని నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి కొన్నిసార్లు మరిన్ని తప్పులు చేస్తారు. భావోద్వేగ క్షణాలలో తామే సరైనవారమని నమ్ముతూ చివరి వరకు వాదిస్తారు. వారు దాని గురించి పశ్చాత్తాపపడవచ్చు. కానీ బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పరు, ఎందుకంటే అది తమను బలహీనంగా చూపిస్తుందని వారు భావిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారు తప్పు చేసినప్పుడు దానిని ఒప్పుకోకుండా అబద్ధపు మౌనాన్ని పాటిస్తారు. వారు తమ భావాలను చూపించడానికి లేదా బలహీనంగా ఉండటానికి ఇష్టపడరు. ఇతరులు అంగీకరించకపోయినా.. వృశ్చిక రాశి వారు తరచుగా తమ కారణాలు సరైనవేనని నమ్ముతారు. క్షమాపణ చెప్పడానికి బదులుగా ఆ పరిస్థితి నుండి దూరంగా వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారు తరచుగా ప్రతి విషయాన్ని ఒక ప్రత్యేక దృక్కోణంతో చూస్తారు. తమ తర్కమే ఉత్తమమైనదని వారు నమ్ముతారు కాబట్టి, తమ తప్పులను ఎన్నడూ అంగీకరించరు. తమ కారణాలను అర్థం చేసుకోనందుకు ఇతరులను నిందిస్తారు. కుంభ రాశి వారు భావోద్వేగ చర్చలను నివారించగలరు. తాము తప్పు చేసినప్పుడు సంభాషణ గమనాన్ని మార్చగలరు.

గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఇంటర్నెట్‌లో దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా కథనం ఇచ్చాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/ఈ 4 రాశుల వారు తమ తప్పులను అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరట.. ఇందులో మీరు ఉన్నారా?
Home/Rasi Phalalu/ఈ 4 రాశుల వారు తమ తప్పులను అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరట.. ఇందులో మీరు ఉన్నారా?
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