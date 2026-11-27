పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
వ్యాపార విజయంతో పాటు సేవా దృక్పథం.. తిరుమలకు భారీ విరాళం ఇచ్చిన వర్ధమాన్ జైన్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు!
చెన్నైకి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త వర్ధమాన్ జైన్, ఆయన సతీమణి రాధిక తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామికి 121 కిలోల బంగారు, వజ్రాభరణాలను విరాళంగా సమర్పించారు. ఈ ఆభరణాల విలువ సుమారు రూ.160 కోట్ల నుంచి రూ.206 కోట్ల వరకు ఉంటుందని మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.
చెన్నైకి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త వర్ధమాన్ జైన్ పేరు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుమల తిరుపతి ఆలయంలో వేంకటేశ్వరస్వామికి ఆయన 121 కిలోల బంగారు నగలు, విలువైన వజ్రాలను విరాళంగా అందించారు. ఈ ఆభరణాల అంచనా విలువ సుమారు రూ.160 కోట్ల నుంచి రూ.206 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈరోజు స్వామివారికి ఈ ఆభరణాలను అలంకరిస్తారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చరిత్రలో అత్యంత విలువైన విరాళాల్లో ఇదొకటిగా మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి. తన సతీమణి రాధికతో కలిసి వర్ధమాన్ ఈ కానుక సమర్పించారు. విరాళం అందజేసే వేళ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా, ఆ దంపతుల నిరాడంబరతపై నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. తిరుమలకు ఇంత భారీ విరాళం ఇచ్చిన వర్ధమాన్ జైన్, రాధిక ఎవరు అనేది తెలుసుకోవాలని అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది.
తిరుమలకు భక్తులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కానుకలు సమర్పిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో టీటీడీ విరాళాలు, భక్తుల నిరాడంబరత, ఆలయ సేవలపై ఎప్పుడూ ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగినా సాధారణ జీవనశైలి పాటించడంపై ప్రజల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
ఎవరీ వర్ధమాన్ జైన్?
121 కిలోల బంగారం సమర్పించిన వర్ధమాన్ జైన్ చెన్నై వ్యాపారవేత్తగా సుపరిచితులు. ఆరోగ్య సాంకేతిక సంస్థ యాక్సెస్ హెల్త్కేర్కు ఆయన వ్యవస్థాపకుడు, వైస్ చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వ్యాపారం ప్రారంభించక ముందు కార్పొరేట్ రంగంలో ఉన్నత పదవుల్లో పని చేశారు. విజన్ హెల్త్సోర్స్ సంస్థను కూడా సహ వ్యవస్థాపకుడిగా నెలకొల్పారు.
నవంబర్ 26న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్.చంద్రబాబు నాయుడు సమక్షంలో వర్ధమాన్ జైన్, రాధిక దంపతులు బంగారం, వజ్రాలు పొదిగిన 46 ఆభరణాలను ఆలయానికి అప్పగించారు. స్వామివారి కోసం కిరీటం, హారం, వడ్డాణంతో పాటు ఇతర ఆభరణాలను వీటిలో రూపొందించారు.
లయోలా కాలేజీ నుంచి అమెరికా వరకు ప్రస్థానం
వర్ధమాన్ జైన్ విద్యాభ్యాసం చెన్నైలోని లయోలా కాలేజీలో సాగింది. అక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ చదివారు. ఆ తర్వాత అమెరికా వెళ్లి, ఆస్టిన్లోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్లో మాస్టర్స్ పట్టా అందుకున్నారు. కొన్నేళ్లు అమెరికాలో ఉంటూ హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీ, మెడికల్ కోడింగ్, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, రోబోటిక్స్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ రంగాల్లో నైపుణ్యం సాధించారు. 2025లో యాక్సెస్ హెల్త్కేర్లో తన 70 శాతం వాటాను ఒక అమెరికా సంస్థకు విక్రయించారని మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. గత ఏడాది జనవరిలో అమెరికా ప్రైవేట్ ఈక్విటీ సంస్థ న్యూ మౌంటెన్ క్యాపిటల్ ఆ సంస్థలో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడి ప్రకటించింది. ఆ ఒప్పందం విలువ సుమారు 1.5 బిలియన్ నుంచి 2 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.18,000 కోట్లు) మధ్య ఉంటుందని మీడియా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
తిరుమలతో అనుబంధం.. గత విరాళాలు
వ్యాపారంతో పాటు పలు సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ వర్ధమాన్ జైన్ చురుగ్గా పాల్గొంటారు. శ్రీవారికి విరాళం ఇవ్వడం ఆయనకు ఇదే తొలిసారి కాదు, తిరుమలతో ఆయనకు ఎంతోకాలంగా అనుబంధం ఉంది. గతంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కోసం దాదాపు రూ.7 కోట్లు విరాళం ఇచ్చారు. టీటీడీ గోశాలలో పశువుల దాణా కలిపే ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు రూ.5 కోట్లు అందించారు. నాణేలను వేరు చేసే యంత్రం కోసం రూ.1 కోటి విరాళం ఇచ్చారు. ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యం కోసం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కూడా సమకూర్చారు. వ్యాపార విజయాలు, సేవా దృక్పథం, నిరాడంబరతతో వర్ధమాన్ జైన్, రాధిక దంపతుల విరాళం తిరుమల భక్తుల మధ్య ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.