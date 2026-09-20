Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

ప్రతి పూజలో కొబ్బరికాయను ఎందుకు కొడతారు? ఈ ఆచారం వెనక ఉన్న గొప్ప సీక్రెట్

ప్రతి పూజలో కొబ్బరికాయలు కొట్టడం కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు. దాని వెనక లోతైన ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ, సాంప్రదాయ నమ్మకాలు ఉన్నాయి.

Published on: Sep 20, 2026, 19:50:46 IST
By Anand Sai
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

సనాతన ధర్మంలో ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు, శుభకార్యాలు లేదా పూజల సమయంలో కొబ్బరికాయను కొట్టడం అనేది చాలా పురాతనమైన, ముఖ్యమైన ఆచారం. సంస్కృతంలో దీనిని శ్రీఫల అని అంటారు. పూజల సమయంలో కొబ్బరికాయను కొట్టడం కేవలం ఒక ఆచారం మాత్రమే కాదు. దాని వెనక గొప్ప విషయం దాగి ఉంది.

కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారు?
కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారు?

నమ్మకాల ప్రకారం.. మానవాళి శ్రేయస్సు కోసం విష్ణుమూర్తి మహాలక్ష్మి దేవిని, కామధేనువును, పవిత్రమైన కొబ్బరి చెట్టును భూమిపైకి తీసుకువచ్చారు. కొబ్బరికాయపై ఉండే మూడు కన్నులు బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుల పవిత్ర త్రిమూర్తులను సూచిస్తాయి.

హిందూ ఆచారాలలో కొబ్బరి నీటికి గొప్ప శుద్ధీకరణ ప్రాముఖ్యత ఉంది . తాజా కొబ్బరి నీటిని చల్లడం లేదా సమర్పించడం వల్ల ఇంటి నుండి ప్రతికూల శక్తులు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. చిన్నపాటి నిర్మాణ లోపాలు సరిదిద్దబడతాయని, నివాస స్థలానికి శాశ్వత సామరస్యం, శాంతి, శ్రేయస్సు చేకూరుతుందని నమ్ముతారు.

కొత్త ఇంటికి పునాది వేసేటప్పుడు, వాహనం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించేటప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టడం విజయాన్ని తెస్తుంది. ముఖ్యమైన ఘట్టాలను చేరుకోవడానికి ముందు ఈ ఆచారాన్ని సకాలంలో పాటించడం దైవిక రక్షణను అందిస్తుంది, కనిపించని అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది, శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.

కొబ్బరికాయ గట్టి పైపొర మానవ అహంకారాన్ని, గర్వాన్ని సూచిస్తుండగా, లోపల ఉండే మెత్తని, స్వచ్ఛమైన తెల్లని గుజ్జు అంతర్గత శాంతికి ప్రతీక. కొబ్బరికాయను పగలగొట్టడం అనేది ఆధ్యాత్మిక స్వచ్ఛత కోసం, స్వార్థ కోరికలను దేవునికి అర్పించడాన్ని సూచిస్తుంది.

పైన గట్టి పెంకు మనలోని అహంకారం, కోపం, మమకారం, కఠినమైన స్వభావానికి సంకేతం. తెల్లని కొబ్బరి పరిశుభ్రమైన, స్వచ్ఛమైన మనస్సుకు సంకేతం. కొబ్బరి నీళ్లు సాత్విక గుణానికి, నిష్కల్మషమైన భక్తికి సంకేతం.

'దేవుడి ముందర కొబ్బరికాయను కొట్టడం అంటే.. స్వామీ నాలోని అహంకారాన్ని, గర్వాన్ని పగలగొట్టి, నన్ను నిష్కల్మషమైన స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో నీకు సమర్పించుకుంటున్నాను.' అని అర్థం.

పురాణాల ప్రకారం, పూర్వకాలంలో పూజలు, యజ్ఞాలలో జంతు బలి ఇచ్చే ఆచారం ఉండేది. కాలక్రమేణా జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్యుల వారు జీవహింసను అరికట్టడానికి, కొబ్బరికాయను బలి ఇవ్వడం (ఫల బలి) అనే ఆచారాన్ని ప్రారంభించారని చెబుతుంటారు.

మనం సమర్పించే ఏ పండైనా.. చెట్టుపై పక్షి వాలడం ద్వారానో లేదా క్రిమి కీటకాలు సోకడం ద్వారానో ఎంతోకొంత అపవిత్రమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కొబ్బరికాయ మాత్రం చెట్టు పైన ఎంతో ఎత్తులో, గట్టి పెంకు లోపల అత్యంత భద్రంగా ఉంటుంది. కొబ్బరికాయను కొట్టే వరకు లోపలి నీరు, కొబ్బరి బాహ్య ప్రపంచానికి తాకవు. అందుకే దీనిని అత్యంత స్వచ్ఛమైన, పవిత్రమైన నైవేద్యంగా భావిస్తారు.

ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతతో పాటు కొబ్బరికాయలో అధిక పోషక విలువలు ఉన్నాయి. శరీరానికి తేమను, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులను, అవసరమైన ఖనిజాలను అందిస్తుంది. కొన్ని ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలు మహిళలను కొబ్బరికాయలు కొట్టకుండా నిరోధించినప్పటికీ.. విశ్వవ్యాప్తంగా కొబ్బరి పవిత్రమైనది.

కొబ్బరితో దైనందిన జీవితంలో, వంటలలో, ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైన అనేక ప్రయోజనాలున్నది. కొబ్బరిలోని తెల్లని గుజ్జు తినడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా కొబ్బరి నీరు శరీరంలో తేమను నిలుపుతూ, ఎలక్ట్రోలైట్లను సమతుల్యం చేసే ఒక అద్భుతమైన సహజ పానీయం.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/ప్రతి పూజలో కొబ్బరికాయను ఎందుకు కొడతారు? ఈ ఆచారం వెనక ఉన్న గొప్ప సీక్రెట్
Home/Rasi Phalalu/ప్రతి పూజలో కొబ్బరికాయను ఎందుకు కొడతారు? ఈ ఆచారం వెనక ఉన్న గొప్ప సీక్రెట్
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes