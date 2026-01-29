కంచం లేదా విస్తరిలో ముందు ఎందుకు అన్నం వడ్డించుకోకూడదు, దానికి కారణం ఏంటి?
భోజనం తినేటప్పుడు కొన్ని నియమాలని చాలా మంది పాటిస్తూ ఉంటారు. అలాగే భోజనాన్ని వడ్డించుకునేటప్పుడు కూడా చాలా మంది పెద్దలు ముందు అన్నం పెట్టకూడదని చెప్పడం మీరు వినే ఉంటారు. నిజానికి భోజనం వడ్డించేటప్పుడు కొన్ని పొరపాట్లు చేయకూడదు. ముఖ్యంగా అన్నాన్ని కంచం లేదా విస్తరిలో ముందు వడ్డించడం మంచిది కాదు. దాని వెనుక కారణమేంటి? ఎందుకు అన్నాన్ని ముందు పెట్టకూడదని పెద్దలు చెప్తారు? అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎందుకు కంచం లేదా విస్తరిలో ముందు అన్నం వడ్డించుకోకూడదు?
ఎందుకు మొదట అన్నాన్ని వడ్డించకూడదు?
అశుభ సంకేతం
శ్రాద్ధ కర్మలు అంటే పితృ కార్యాలు చేసేటప్పుడు మాత్రమే మొదట విస్తరిలో అన్నం వడ్డిస్తారు. కాబట్టి శుభకార్యాలు, నిత్యజీవితంలో మొదట అన్నాన్ని వడ్డించకూడదని అంటారు. ఇలా చేయడం అరిష్టంగా భావిస్తారు. అందుకే పెద్దలు కూడా మొదట కంచంలో లేదా విస్తరిలో అన్నాన్ని వడ్డించకూడదని, మిగిలిన పదార్థాలను వడ్డించిన తర్వాత మాత్రమే అన్నం పెట్టమని చెప్తూ ఉంటారు.
సాంప్రదాయ పద్ధతి
శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, మొదట కంచం లేదా విస్తరిలో వడ్డించేటప్పుడు నెయ్యి, ఉప్పు, పచ్చడి, కూరలు ఇవన్నీ వడ్డించాలి. ఆ తర్వాత మాత్రమే అన్నాన్ని వడ్డించాలి. ఇలా చేయడం వలన అన్నపూర్ణాదేవికి గౌరవం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది.
అమర్యాద
ఇంటికి అతిథులు వచ్చినప్పుడు వారికి భోజనం పెట్టేటప్పుడు కంచం లేదా ఆకులో మొదట అన్ని పదార్థాలు వేసి, ఆ తర్వాత అన్నం పెట్టాలి. ఒకవేళ ముందు అన్నం పెట్టినట్లయితే అది అమర్యాదగా కనపడుతుంది. పైగా అశుభ సంకేతం. కాబట్టి ఈ పొరపాటు చేయకూడదు.
కేవలం పితృ కార్యాలు చేసేటప్పుడు మాత్రమే అన్నాన్ని మొదట వడ్డించి, ఆ తర్వాత మిగిలిన పదార్థాలను వడ్డించాలి. మిగిలిన సందర్భాల్లో, రోజూ భోజనం చేసేటప్పుడు మొదట అన్నం పెట్టకూడదు. అన్నం కాకుండా మిగిలిన పదార్థాలు ముందుగా వడ్డించుకుని, చివరగా అన్నం వడ్డించుకోవాలి.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.