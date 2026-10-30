వెన్నలాంటి మనసు.. అమాయకత్వంతో మోసపోయే మూడు రాశులు.. వీళ్ళల్లో మీరూ ఉన్నారా?
కొంతమంది ఎదుటివారి కష్టాలను చూసి చలించిపోయి, ప్రతిఫలం ఆశించకుండా సహాయం చేస్తారు. అయితే, వారి మంచితనాన్ని కొందరు తమ స్వార్థం కోసం ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
కొందరి మనసు ఎంతో వెన్నలా ఉంటుంది. ఎదుటివారి కష్టాన్ని చూసి చలించిపోయి, తమకు వీలైన సాయం చేయడానికి క్షణం కూడా ఆలోచించరు. కానీ, ఈ స్వభావమే కొన్నిసార్లు వారికి శాపంగా మారుతుంది. తాము నమ్మి చేసిన సహాయమే కొందరికి అవకాశవాదంగా మారుతుందని వీరు గ్రహించలేరు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. మీనం, కర్కాటకం, వృషభ రాశుల వారు అత్యంత దయగల స్వభావం కలిగి ఉంటారు. మరి ఈ రాశుల వారు ఎందుకు ఇతరుల మోసాలకు బలవుతారో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మీన రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో మీన రాశి వారిని అత్యంత సున్నితమైన మనసున్నవారిగా పేర్కొంటారు. వీరు ఇతరుల భావోద్వేగాలను ఇట్టే అర్థం చేసుకుంటారు. ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే చూసి వీరు తట్టుకోలేరు. అవతలి వారు సాయం కోరకముందే ముందుకు వచ్చి అండగా నిలుస్తారు.
అయితే, ఈ విశేషమైన గుణమే కొందరికి అనుకూలంగా మారుతుంది. వీరు ఇతరులను గుడ్డిగా నమ్ముతారు. అవతలి వారి నిజస్వరూపాన్ని అంచనా వేయకుండా సహాయం అందిస్తారు. అవసరం తీరిన తర్వాత కొందరు వీరికి చేతులెత్తేస్తారు. అందుకే మీన రాశి వారు ప్రతి ఒక్కరిని గుడ్డిగా నమ్మకుండా, తమ విచక్షణను ఉపయోగించడం చాలా ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి
కుటుంబానికి, బంధుమిత్రులకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చే రాశుల్లో కర్కాటకం ప్రథమ స్థానంలో ఉంటుంది. ఆత్మీయుల సుఖ సంతోషాల కోసం వీరు తమ స్వార్థాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెడతారు. కష్ట సమయంలో కుటుంబ సభ్యులకు కొండంత భరోసాగా నిలుస్తారు. వీరికి ప్రతి బంధం కేవలం మాటలకే పరిమితం కాదు, అంతులేని నమ్మకంతో కూడుకున్నది.
కానీ, వీరి ఈ అమితమైన శ్రద్ధే కొందరికి చులకన భావాన్ని కలిగిస్తుంది. కర్కాటక రాశి వారు తమ అవసరాలను పక్కన పెట్టి మరీ తమకు సాయం చేస్తారనే భావనతో కొందరు వీళ్ళను తేలికగా తీసుకుంటారు. తమ సమయానికి, భావోద్వేగాలకు విలువ ఇవ్వడం లేదని గ్రహించి, వీరు ఎక్కడ ఎవరికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో బేరీజు వేసుకోవడం చాలా అవసరం.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారు సహజంగానే ప్రశాంతంగా, నిగ్రహంతో మరియు అందరితో మర్యాదపూర్వకంగా నడుచుకుంటారు. వీరు ఎవరితోనూ అనవసరమైన గొడవలకు దిగరు. నిజాయితీకి పెద్దపీట వేస్తారు. అవతలి వారు కష్టంలో ఉంటే ఎలాంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా తమ సొంత నష్టాలను లెక్కచేయకుండా అండగా నిలుస్తారు.
అయితే, కొందరు వీరి ఈ నిశ్శబ్దాన్ని, మంచితనాన్ని బలహీనతగా అంచనా వేస్తారు. తీపి మాటలతో మభ్యపెట్టి పనులు చక్కబెట్టుకుంటారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో వృషభ రాశి వారు చాలా విషయాలను మౌనంగా భరిస్తారు. కానీ, ఇదే అదునుగా భావించి కొందరు వీళ్ళను మోసం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, అవసరమైన చోట ముఖం మీద 'లేదు' అని చెప్పే ధైర్యాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి.
మంచితనం ఎందుకు మోసానికి గురవుతుంది?
ఈ మూడు రాశుల వారు మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరిస్తారు. అవతలి వ్యక్తుల పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని, వారి పొరపాట్లను సైతం పెద్ద మనసుతో క్షమిస్తారు. కానీ, సమాజంలో అందరూ ఒకేలా ఉండరు.
కొందరు ఈ స్వభావాన్ని తమ స్వార్థానికి మెట్లుగా వాడుకుంటారు. నిరంతరం సహాయం పొందినప్పటికీ, బాధ్యతను విస్మరిస్తారు. కాబట్టి, నలుగురిని నమ్మే ముందు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం ఈ రాశుల వారికి ఎంతైనా అవసరం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More