మేడారం జాతరలో 108 బైక్ అంబులెన్స్లు.. భక్తులకు మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ సేవలు
మేడారంలో బైక్ అంబులెన్స్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిద్వారా జాతరలో ఏ ప్రదేశానికైనా వెళ్లవచ్చు. భక్తులకు మందులు కూడా ఇవి అందిస్తాయి.
సమ్మక్క-సారలమ్మ మేడారం మహాజాతర దృష్ట్యా భక్తులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందించడానికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఫస్ట్ రెస్పాండర్ 108 బైక్ అంబులెన్స్లను మోహరించింది. మేడారం జాతర ప్రాంతంలోని వివిధ కీలక ప్రదేశాలలో మొత్తం 40 ఫస్ట్ రెస్పాండర్ 108 బైక్ అంబులెన్స్లను ఏర్పాటు చేశారు. రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలకు త్వరగా చేరుకుని, ఆలస్యం లేకుండా వైద్య సహాయం అందించడానికి ఈ బైక్ అంబులెన్స్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ బైక్ 108 సేవల ద్వారా జ్వరం, తలనొప్పి, వాంతులు లేదా అలసట వంటి చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న భక్తులకు ప్రథమ చికిత్స, అవసరమైన ప్రాథమిక మందులు అందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం కిట్ కూడా ఉంటుంది. బైక్ వెనకాల దానిని సెట్ చేశారు.
అంతేకాకుండా, పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్న సందర్భాలలో భక్తులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తక్షణమే తరలించడానికి వీటిద్వారా ఏర్పాట్లు చేస్తారు. జాతర కాలమంతా ఈ 108 బైక్ సేవలు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
సమర్థవంతంగా సమన్వయం చేసుకుని చర్యలను అమలు చేయడం ద్వారా భక్తులందరి భద్రత, ఆరోగ్య పరిరక్షణను నిర్ధారించడమే తమ ప్రాథమిక లక్ష్యమని జిల్లా యంత్రాంగం చెబుతోంది.
నిరంతం వైద్య సేవలు
మేడారం జాతరకు వచ్చే భక్తులకు నిరంతరం వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. జాతర ప్రాంగణంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో 50 పడకల ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేశారు. పలు ప్రాంతాల్లో 50 మంది ప్రత్యేక వైద్యులు, 150 వైద్య సిబ్బంది, పారామెడికల్ అధికారులు 500, 108 అంబులెన్స్ 40, 108 బైక్ అంబులెన్స్లు 40 ఉన్నాయి. ఇతర క్యాంపులు కూడా భక్తులకు సేవలందిస్తున్నాయి. ఎమర్జెన్సీ సేవలు కూడా అందిస్తారు. ఎమర్జెన్సీ కోసం మెుదటి రెఫరల్ ఆసుపత్రి ఏటూరునగరం, రెండో రెఫరల్ ఎంజీఎం వరంగల్ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాదు మేడారం, ఏటూరునాగరం, ములుగు ఆసుపత్రుల్లో ప్రసూతి వైద్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది.