KRMB : తాగునీటి అవసరాల కోసం ఆగస్టు 15 వరకు ఏపీ, తెలంగాణకు 31 టీఎంసీలు కేటాయింపు
KRMB : ఆగస్టు 15 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల తాగునీటి అవసరాల కోసం కేఆర్ఎంబీ 31 టీఎంసీల నీటిని కేటాయించింది. మరోవైపు పలు విషయాలపై చర్చించడానికి రివర్ బోర్డ్ 21వ సమావేశం మే 14న జరగనుంది.
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు(KRMB)కు చెందిన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ఆగస్టు 15 వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం తెలుగు రాష్ట్రాలకు నీటి కేటాంపులు చేసింది. తెలంగాణకు శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్ జలాశయాల నుండి 21 టీఎంసీలు,, ఆంధ్రప్రదేశ్కు నాగార్జునసాగర్ నుండి 10 టీఎంసీల నీటిని కేటాయించాలని నిర్ణయించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఇంజనీర్-ఇన్-చీఫ్లు కె. నరసింహ మూర్తి, ఓ.వి. రమేష్ బాబు, నదీ బోర్డు సభ్య కార్యదర్శి సతీష్ కంబోజ్లతో కూడిన ఈ కమిటీ, ఉమ్మడి జలాశయాలు రెండింటిలోనూ నీటి లభ్యతను సమీక్షించింది. ఆగస్టు 15 వరకు తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి తెలుగు రాష్ట్రాలకు కలిపి మొత్తం 31 టీఎంసీల నీటిని కేటాయించాలని నిర్ణయించింది.
ఏప్రిల్ 29 నాటి తన లేఖలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మే నెలాఖరు వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం నాగార్జునసాగర్ నుండి 10 టీఎంసీల నీటిని కోరుతూ ఒక ఇండెంట్ను సమర్పించింది. అదేవిధంగా మే 2 నాటి తన ఇండెంట్లో తెలంగాణ జూన్ 30 వరకు తాగునీటి అవసరాల కోసం 18 టీఎంసీల అడుగుల నీటి ఆవశ్యకతను తెలియజేసింది. ఇందులో నాగార్జునసాగర్ నుండి 13 టీఎంసీలు, శ్రీశైలం నుండి 5 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్కు 10 టీఎంసీ అడుగుల నీటిని కేటాయించిన తర్వాత, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి ఆగస్టు 15 వరకు నాగార్జునసాగర్ నుండి 16 టీఎంసీల అడుగుల నీటిని కేటాయించాలని తెలంగాణ డిమాండ్ చేసింది.
హైదరాబాద్ నగరం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల తాగునీటి అవసరాల కోసం తెలంగాణ ఈ ఇండెంట్ను సమర్పించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇప్పటికే కేటాయించిన పరిమాణం కంటే చాలా ఎక్కువ నీటిని ఆ రాష్ట్రం వాడుకుందని, ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా నీటిని కేటాయిస్తే తెలంగాణలో తాగునీటి సంక్షోభం తలెత్తుతుందని పేర్కొంది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చేసే ఏ కొత్త నీటి కేటాయింపునైనా తెలంగాణ వ్యతిరేకించింది.
శ్రీశైలం జలాశయంలో స్థూల నీటి నిల్వ సుమారు 39.2 టీఎంసీలుగా ఉంది. అలాగే మంగళవారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి నాగార్జునసాగర్లో నీటి నిల్వ 157.6 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. ఇదిలా ఉండగా 2026-27 జల సంవత్సరంలో రెండు రాష్ట్రాల ద్వారా నీటి వినియోగం, టెలిమెట్రీ పరికరాల ఏర్పాటు, ఇతర పెండింగ్ అంశాల వంటి విషయాలను చర్చించడానికి రివర్ బోర్డ్ 21వ సమావేశం మే 14న జరగనుంది.
ఈ సమావేశానికి రివర్ బోర్డు ఛైర్మన్, ఇతర సభ్యులు, సాగునీరు/జలవనరుల శాఖల కార్యదర్శులు, అలాగే ఆయా శాఖలకు చెందిన ఇతర సీనియర్ అధికారులు, ఇంజనీర్లు హాజరుకానున్నారు.
