Secunderabad Railway Station : శరవేగంగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పునర్నిర్మాణ పనులు - 64 శాతం పూర్తి..!
Secunderabad Railway Station Redevelopment : సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ రూపురేఖలు త్వరలోనే పూర్తిగా మారిపోనున్నాయి. పునర్నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టు పనులు ఇప్పటికే 64 శాతం పూర్తయ్యాయని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలిపారు.
Secunderabad Railway Station Redevelopment :దేశంలోనే ప్రసిద్ధి చెందిన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ సరికొత్తగా మారబోతుంది. ప్రయాణికులకు అంతర్జాతీయ స్థాయి మౌలిక వసతులు మరియు విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా అత్యాధునిక సౌకర్యాలను కల్పించే లక్ష్యంతో పునర్నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం (Amrit Bharat Station Scheme) కింద చేపట్టిన ఈ పనుల్లో ఇప్పటికే 64 శాతం పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ఇందుకు సంబంధించి వివరాలను, ఫొటోలను కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి ట్వీట్ చేశారు.
- మొత్తం అంచనా ఖర్చు: రూ.714.73 కోట్లు
- ప్రస్తుత పనుల పురోగతి: 64 శాతం పనులు పూర్తి.
- లక్ష్యం: నిత్యం సుమారు 1.80 లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణికుల రాకపోకలను మరియు వందలాది రైళ్ల సామర్థ్యాన్ని తట్టుకునేలా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దడం.
సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ సరికొత్త రూపాంతరంలో ప్రయాణికులకు గరిష్ఠ సౌకర్యం మరియు అద్భుతమైన ప్రయాణ అనుభూతిని అందించేందుకు అత్యాధునిక ఫీచర్లను జోడిస్తున్నారు. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
- అద్భుతమైన నిర్మాణ శైలి మరియు అత్యాధునిక డిజైన్తో కూడిన ఉత్తర, దక్షిణ వైపు స్టేషన్ టెర్మినల్ భవనాలు.
- ప్లాట్ఫారమ్ల పైన రెండు అంతస్తులతో కూడిన విశాలమైన ఎయిర్ కాంకోర్స్ (వెయిటింగ్ హాళ్లు, ఫుడ్ కోర్టులు, కెఫెటేరియాలతో కూడిన రూఫ్ ప్లాజా).
- అన్ని ప్లాట్ఫారమ్లను పూర్తిగా కవర్ చేసేలా సురక్షితమైన పైకప్పు నిర్మాణం.
- వాహనాల రద్దీని నియంత్రించేందుకు అంతస్తుల వారీగా కేటాయించిన భారీ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్.
- ప్రయాణికులు సులభంగా ప్లాట్ఫారమ్లకు చేరుకోవడానికి 26 లిఫ్టులు, 32 ఎస్కలేటర్లు మరియు ట్రావలేటర్ వసతి.
- సికింద్రాబాద్ ఈస్ట్ మరియు వెస్ట్ మెట్రో స్టేషన్లను రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్లతో నేరుగా అనుసంధానించే ప్రత్యేక స్కైవాక్లు.
- పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ స్థాపన మరియు ఎలక్ట్రికల్ వాహనాల కోసం ఈవీ ఛార్జింగ్ పాయింట్లు.
- ప్రయాణికుల రక్షణ కోసం నిరంతరం నిఘా ఉంచేలా హై-రిజల్యూషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలతో కూడిన కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్.
పూర్తి అయిన పనులు :
నిరంతరాయంగా రైళ్ల రాకపోకలు సాగుతున్నప్పటికీ…. ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా కింది కీలక విభాగాలు ఇప్పటికే పూర్తి చేయబడ్డాయి.
- ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక బుకింగ్ ఆఫీస్.
- అత్యంత ఆధునిక సదుపాయాలతో నిర్మించిన రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ భవనం.
- కాజీపేట వైపు ప్రయాణికుల రాకపోకల కోసం సిద్ధమైన ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ (FOB).
- స్టేషన్ వెలుపల ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం నిర్మించిన దక్షిణం వైపు అప్రోచ్ రోడ్డు.
- ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతున్న పనులు (Ongoing Works)
- ప్రాజెక్టును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రజలకు అంకితం చేసేందుకు కింది పనులు రాత్రింబగళ్లు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి:
- దక్షిణ టెర్మినల్ వైపు బేస్మెంట్ మరియు ప్రధాన స్టేషన్ భవన నిర్మాణం.
- ఉత్తర టెర్మినల్ వైపు మల్టీ-లెవెల్ కార్ పార్కింగ్ భవన పునాదులు, పనులు.
- ప్లాట్ఫారమ్లపై పైకప్పు (Roofing) పనులు మరియు ప్రతిష్టాత్మక ఎయిర్ కాంకోర్స్ పిల్లర్ల నిర్మాణం.
- హైదరాబాద్ వైపు ప్రయాణికుల కోసం నిర్మిస్తున్న మరొక ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ (FOB).
- ఆధునిక వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్ (STP) పనులు.
- మెట్రో రైలు దిగి నేరుగా రైల్వే స్టేషన్లోకి వచ్చేందుకు వీలుగా నిర్మిస్తున్న స్కైవాక్ అలైన్మెంట్ పనులు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More