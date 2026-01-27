Edit Profile
    వరంగల్‌లో బైక్‌ను ఢీకొట్టిన టిప్పర్ లారీ.. నిండు గర్భిణిగా ఉన్న వైద్యురాలు మృతి

    వరంగల్‌లో విషాద ఘటన జరిగింది. రోడ్డు ప్రమాదంలో నిండు గర్భిణిగా ఉన్న వైద్యురాలు మృతి చెందారు.

    Published on: Jan 27, 2026 12:43 PM IST
    By Anand Sai
    వరంగల్‌లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గర్భిణిగా ఉన్న వైద్యురాలు మరణించింది. హంటర్ రోడ్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో వైద్యురాలు మమతా రాణి పని చేస్తున్నారు. ఆమె కర్ణాటకలోని గుల్బర్గా జిల్లా చించోలి మండలం బాతంపల్లి గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. గత సంవత్సరం నారాయణపేటకు చెందిన వైద్యుడు రాఘవేంద్రతో వివాహం జరిగింది. ఇద్దరూ వరంగల్‌లో వైద్యులుగా పనిచేస్తున్నారు.

    వైద్యురాలు మమతా రాణి
    వైద్యురాలు మమతా రాణి

    పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దంపతులు డ్యూటీ ముగించుకుని సోమవారం రాత్రి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వెనుక నుండి ఒక టిప్పర్ లారీ వారి బైక్‌ను ఢీకొట్టడంతో డాక్టర్ మమతాకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. స్థానికులు, భర్త ఆమెను చికిత్స కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 9 నెలల గర్భంతో ఉన్న డాక్టర్ మమతా చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించి మరణించారు. జార్ఖండ్‌కు చెందిన టిప్పర్ డ్రైవర్‌ అన్సారీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మృతురాలి భర్త ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశారు.

    కర్నూలులో మరో ప్రమాదం

    మంగళవారం కర్నూలు శివార్లలోని జగన్నాథగట్టు సమీపంలో కావేరీ ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు ప్రమాదానికి గురైంది. బస్సు రోడ్డు డివైడర్‌ను దాటి ఎదురుగా ఉన్న క్యారేజ్‌వేపైకి వెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా వచ్చే వాహనం లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ సంఘటన తర్వాత బస్సు యాజమాన్యం ప్రయాణికులను వారి వారి గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా తరలించడానికి మరొక వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

    ఇటీవల ఈ ప్రాంతంలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులు వరుసగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అంతకుముందు కర్నూలు సమీపంలోని చిన్నటేకూరు వద్ద జరిగిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు. ఆ తర్వాత నంద్యాల జిల్లాలోని సిరివెల్ల సమీపంలో VRBCIVR ట్రావెల్స్ బస్సు రోడ్డు డివైడర్ దాటి ఎదురుగా వస్తున్న ట్రక్కును ఢీకొట్టిన తర్వాత ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు సజీవ దహనమయ్యారు.

    News/Telangana/వరంగల్‌లో బైక్‌ను ఢీకొట్టిన టిప్పర్ లారీ.. నిండు గర్భిణిగా ఉన్న వైద్యురాలు మృతి
