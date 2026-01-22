టైరు పేలి, లారీని ఢీకొని నంద్యాల జిల్లాలో కాలిపోయిన ప్రైవేట్ బస్సు.. ముగ్గురు మృతి

ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరుస బస్సు ప్రమాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు మరిచిపోకముందే.. తాజాగా మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నంద్యాల జిల్లా శిరివెళ్ల మండలం శిరివెళ్లమెట్ట దగ్గర ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనతో బస్సులో ఉన్నవారు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. పూర్తి వివరాళ్లోకి వెళ్తే..
నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్కు ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సు వెళ్తోంది. ఇందులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత శిరివెళ్లమెట్ట దగ్గరకు బస్సు వచ్చింది. ఈ సమయంలో బస్సు టైరు పేలింది. అంతేకాదు అదుపుతప్పి డివైడర్ దాటి అవతలివైపు ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బస్సుకు మంటలు వ్యాపించాయి. ఆ దారిలో వెళ్తున్న డీసీఎం డ్రైవర్ వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. బస్సు అద్దాలను పగలగొట్టారు. దీంతో ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. కిటికీల్లో నుంచి దూకేశారు. దీనితో కొంతమంది ప్రయాణికులకు స్వల్పగాయాలు అయ్యాయి. మంటలు బాగా వ్యాపించాయి. బస్సు డ్రైవర్, లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ మంటల్లో కాలిపోయారు. గుర్తుపట్టలేనంతగా అయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలానికి వెంటనే వచ్చారు. గాయపడినవారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.