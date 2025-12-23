జీహెచ్ఎంసీ సూపర్ ఆఫర్.. వన్టైమ్ సెటిల్మెంట్.. 90 శాతం మాఫీ
జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మెుండి బకాయిలు ఉన్న ఆస్తి పన్నుల చెల్లింపుదారులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీహెచ్ఎంసీ) పరిధిలోని మెుండి బకాయిలు ఉన్న ఆస్తి పన్ను చెల్లింపుదారులకు ప్రత్యేక రాయితీని ప్రకటించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి హైదరాబాద్లో బకాయి ఉన్న ఆస్తి పన్నులపై వడ్డీలో 90 శాతం మాఫీని అందించే వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ (OTS) పథకాన్ని ప్రకటించింది. పన్ను చెల్లింపుదారుడు అసలు మొత్తాన్ని, 10 శాతం వడ్డీని ఒకేసారి చెల్లించినట్లయితే ఇది వర్తిస్తుంది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిమితుల్లోని అన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఆస్తులకు ఇది వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణ రావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆస్తులకు సంబంధించి ఓటీఎస్ కింద మెుండి బకాయిలన్నీ ఒకేసారి చెల్లిస్తే వడ్డీపై 90 శాతం రాయితీ ఇవ్వనున్నట్టుగా ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. దీనిని అమలు చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ను ఆదేశించారు.
కొన్ని రోజుల కిందటే హైదరాబాద్ పరిధిని ప్రభుత్వం భారీగా విస్తరించింది. ఓఆర్ఆర్ను ఆనుకొని ఉన్న 20 పురపాలక సంఘాలు, ఏడు నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేసింది. ఈ విలీనంతో బృహత్ నగరంగా హైదరాబాద్ అవతరించింది. కొత్త ప్రాంతాలకు కూడా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. దీనితో ప్రజలపై ఉన్న వడ్డీ భారం తగ్గనుంది. అంతేకాదు జీహెచ్ఎంసీకి భారీగా ఆదాయం సమకూరనుంది.
ఈ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆస్తులకు ఈ ఆఫర్ వర్తించనుందని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు. జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియను చాలా వేగవంతంగా చేసింది ప్రభుత్వం. విస్తరణకు నవంబర్ 25న మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. డిసెంబర్ 1న జీహెచ్ఎంసీ చట్టాన్ని రూపొందించగా.. గవర్నర్ వెంటనే ఆమోదం తెలిపారు. డిసెంబర్ 15వ తేదీన 27 మున్సిపాలిటీలు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైనట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. గతంలోని 150 కార్పొరేట్ స్థానాల సంఖ్య.. 300కు పెంచుతూ.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.